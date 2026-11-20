Vom 23. November bis 23. Dezember verwandelt Bianca Broger das Reburg-Kafi in Altstätten in ein Wintermärchen. Ein Wunschbaum mit 50 Projekten lädt zur Adventsaktion ein.

Vom 23. November bis 23. Dezember präsentiert das Reburg-Kafi in Altstätten ein festliches Winterprogramm. Die Leitung des Hauses hat die Räumlichkeiten in eine stimmungsvolle Winteratmosphäre getaucht. Gäste sind eingeladen, bei Tee und Punsch die Vorweihnachtszeit zu genießen.

Dekoration und Winterflair im Kafi

Bianca Broger und Claudia Baumgartner gestalten die Räume mit Tannenzweigen und zahlreicher Dekoration um. Das Team verwandelt das Lokal in eine kleine Version des Nordpols für Besucher jeglichen Alters. Santa und seine Gehilfen sollen die Atmosphäre im Herzen der Stadt Altstätten widerspiegeln. Die Einrichtung lädt dazu ein, im Kreis von Rentierfiguren und Geschenkpäckchen zu verweilen.

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Die Bewirtung umfasst traditionelle Adventsgetränke wie Punsch und Tee sowie diverse Kaltgetränke. Zur Auswahl stehen zudem kleine und größere Leckereien aus der Weihnachtsbäckerei. Die Gäste können in dieser Umgebung den Trubel des Advents kurz hinter sich lassen. Das Ambiente soll einladend wirken und Raum für Plätscherstunden bieten.

Wunschbaumaktion für 50 Personen

Rund 50 Bewohnerinnen und Bewohner von Altstätten hängen ihre Wünsche an den Wunschbaum. Diese Personen kommen mit wenig Geld aus und konnten ihre Wünsche vorab einreichen. Gäste können einen Zettel vom Baum entfernen, den Wunsch erfüllen und das eingepackte Geschenk zurückbringen. Dieses Konzept soll den Herzen der Empfänger ein bisschen heller machen.

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Falls die Wünsche am Baum verbleiben, müssen sich die Mitarbeitenden des Reburg-Kafis darum kümmern. Der gemeinnützige Frauenverein Altstätten übernimmt in diesem Fall die Kosten für die Erfüllung. Bianca Broger betont, dass sie sich besonders über Besucher freuen, die sonst vielleicht alleine zu Hause sind. Sie möchten diesen Menschen ein Stück vom Weihnachtszauber schenken.

Erweiterte Öffnungszeiten und Angebot

Das Kafi öffnet neben den regulären Tagen Montag bis Freitag an spezifischen Adventsdaten mit längeren Zeiten. Am Samstag, den 28. November, also an der Adventsnacht, bleibt das Haus durchgehend von 8.30 bis 22 Uhr geöffnet. Diese längere Öffnungszeit ermöglicht es der Gemeinde, die Veranstaltung umfassend zu nutzen. Bianca Broger hofft, dass viele Menschen das Angebot in Anspruch nehmen werden.

Am 10. Dezember ist das Kafi über den Mittag geöffnet und serviert einen kleinen Mittagsschmaus. Dieser Termin richtet sich an Gäste, die tagsüber vorbeikommen möchten. Am Sonntagsverkauf, dem 13. Dezember, erwartet das Team die Besucher von 13 bis 17 Uhr. An diesem Tag heißen sie Klein und Groß herzlich willkommen.

Beteiligung der Gemeinde und Kinderbetreuung

Claudia Baumgartner, Co-Leiterin des Familien- und Begegnungszentrums, berichtet, dass die Wünsche in den letzten drei Jahren meist schnell erfüllt wurden. Jedes Jahr fanden sich ausreichend Weihnachtsfrauen und Weihnachtsmänner, die die Zettel vom Baum nahmen. Sie hoffen, dass auch 2024 kaum ein Wunsch übrig bleibt und die Mitarbeiterinnen nichts selbst erfüllen müssen.

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Die Ko-Leiterin erwähnt, dass es berührend sei zu sehen, wie viele Menschen anderen eine Freude bereiten möchten. Für Eltern, die Geschenke ohne neugierige Kinderaugen aussuchen wollen, steht die Kinderhüeti zur Verfügung. Sie ist dienstags von 14 bis 17.30 Uhr in der Vorweihnachtszeit offen. Die Betreuung richtet sich an Kinder von sechs Monaten bis zum Schuleintritt.

Eine vorherige Anmeldung für die Kinderhüeti ist nicht erforderlich. Das Personal kümmert sich während der Einkaufszeit um die Kleinen. Alle weiteren Informationen zur Einrichtung und zu den Öffnungszeiten sind auf der Website reburg-altstaetten.ch verfügbar. Das Angebot zielt darauf ab, die soziale Interaktion in Altstätten während der Weihnachtszeit zu fördern.