Ein Wintereinbruch in der Schweiz bringt Schnee, Glätte und Frost. MeteoSchweiz prognostiziert Neuschneemengen und Warnungen für Alpen und Flachland.

Ein signifikanter Wintereinbruch trifft die Schweiz, wobei MeteoSchweiz detaillierte Warnungen für Schnee und Glätte ausgegeben hat. Die Wetter lage entwickelt sich dynamisch über den Raum Bern und das Bern er Oberland, wo die Schneefallgrenze am Donnerstag drastisch von rund 700 auf 400 Meter sinkt. In der Westschweiz und im Wallis liegt die Grenze zwischen 800 und 1100 Metern, während sie auf der Alpen südseite bei rund 1300 Metern verbleibt. Diese rasanten Veränderungen erfordern von der Bevölkerung und dem Verkehr höchste Aufmerksamkeit, da die Bedingungen von Region zu Region stark variieren.

Schneehöhen und Neuschneemengen in den Alpen

Die Mengen an Neu-Schnee werden regional sehr unterschiedlich ausfallen, wobei die östlichen Alpen als Hauptbetroffene gelten. Laut Prognosen von MeteoSchweiz sind dort Neuschneemengen bis zu 15 Zentimeter möglich. Dies stellt eine erhebliche Belastung für das Straßen- und Schienennetz in diesen Gebieten dar, da die Räumungskapazitäten an ihre Grenzen stoßen könnten. Die Gefahr von Lawinen und vereisten Pässen steigt mit diesen Mengen erheblich an.

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Auf der Alpensüdseite dürften es 5 bis 10 Zentimeter Neuschnee hinzukommen. In den Voralpen oberhalb von 700 Metern sind weitere 2 bis 6 Zentimeter zu erwarten. Für die Westschweiz und das Wallis werden bis Freitagmorgen oberhalb von 1200 Metern weitere 2 bis 5 Zentimeter prognostiziert. Die interaktive Karte von Windy bietet detailed Einblicke in die Verteilung dieser Niederschläge und erlaubt es Nutzern, den Standort zu zoomen und Warnungen direkt auszulesen.

Verkehrssicherheit undGlättegefahr an den Pässen

Die sinkenden Temperaturen und der fallende Schnee führen zu einer erhöhten Glättegefahr in tiefen Lagen und an hochalpinen Straßen. Besonders kritisch ist die Situation im Raum Bern, wo die Schneefallgrenze auf 400 Meter absinkt. Dies bedeutet, dass nicht nur die Gipfel, sondern auch viele Talorte und Hauptverkehrsachsen betroffen sind. Die Fahrbahnverhältnisse können sich innerhalb kurzer Zeit von nass zu Eis und Schnee ändern, was zu erheblichen Verzögerungen und Unfällen führen kann.

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Um die aktuelle Situation besser einschätzen zu können, können zusätzliche Wetterinformationen oben rechts eingeblendet werden. Die Animation für die nächsten Tage lässt sich über das Play-Symbol unten links starten, um die Entwicklung der Schneefallgrenze und der Wolkenbildung zu verfolgen. Diese Tools sind essenziell für Logistiker, Pendler und Touristen, die sich auf den Straßen der Schweiz bewegen. Die Genauigkeit dieser Vorhersagen ist entscheidend für die Planung von Transportrouten und Aktivitäten im Freien.

Wetterverlauf am Wochenende und Frost im Flachland

Nach den Schneefällen am Donnerstag und Freitag bestimmt zunehmend der Hochnebel das Wetter auf der Alpennordseite. Am Freitag steigt dessen Obergrenze in der Deutschschweiz auf rund 2100 Meter. Entlang der Voralpen ist stellenweise noch etwas Schneefall möglich, während im Süden des Landes mehrheitlich sonniges Wetter erwartet wird. Dieser Wechsel bringt eine deutliche Polarisierung der Wetterlagen mit sich, die regionale Unterschiede in der Sonneneinstrahlung und Temperatur verursacht.

Am Samstag beginnt der Tag in den Niederungen der Deutschschweiz frostig, wobei die Temperaturen zwischen minus 5 und minus 1 Grad liegen. Auch im Wallis und in der Ajoie werden am Morgen Temperaturen um minus 4 Grad erwartet. Diese Kälteperioden verschärfen die Glättegefahr in den frühen Morgenstunden erheblich. Wer dem Hochnebel entkommen möchte, hat in den Bergen gute Aussichten auf Sonnenschein und sehr gute Fernsicht, was Wanderer und Wintersportler anlocken wird.

Temperaturverteilung und Sonnenaussichten in den Bergen

Auf 2000 Metern steigen die Temperaturen in der Deutschschweiz auf rund 2 Grad. Deutlich milder bleibt es auf der Alpensüdseite, wo die Höchsttemperaturen in den Niederungen rund 9 Grad erreichen. Dieser Unterschied von mehreren Grad zeigt die komplexe Topografie der Schweiz und die Wirkung des Föhns auf der Südseite. Die Sonnenaussichten in den hohen Lagen werden durch die klare Luft nach dem Schneefall gefördert, was zu einer sehr guten Sichtweite führt.

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Die Kombination aus Schnee in den Tälern und Sonne in den Gipfellagen stellt eine einzigartige Herausforderung für die Infrastruktur dar. Die Behörden müssen sicherstellen, dass die wichtigsten Verkehrsadern trotz der widrigen Bedingungen passierbar bleiben. Die Bevölkerung wird gebeten, die offiziellen Warnmeldungen von MeteoSchweiz genau zu beachten und sich auf wechselhafte Wetterbedingungen vorzubereiten. Die kommenden Tage werden zeigen, wie sich die Schneedecke in den verschiedenen Regionen stabilisiert und ob weitere Niederschläge zu erwarten sind.