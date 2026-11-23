Starker Schneefall und Lawinengefahr in der Schweiz: MeteoSchweiz und SLF warnen vor winterlichen Bedingungen ab Montag. Details zu Regionen und Folgen.

Der Winter trifft die Schweiz am Montag mit voller Wucht, da die Schneefallgrenze erstmals in dieser Saison deutlich sinkt. MeteoSchweiz kündigt an, dass sich die Grenze auf Höhenlagen zwischen 500 und 900 Metern absenkt. Besonders betroffen sind Regionen im Norden und Osten des Landes, wo zeitweise sogar im Flachland mit Schnee zu rechnen ist. Diese Wetterentwicklung führt zu einer Verschlechterung der Sichtverhältnisse und erschwert den Alltag in zahlreichen Kantonen erheblich.

Neuschneemengen und Lawinengefahr in den Alpen

Der Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie MeteoSchweiz prognostiziert für die Zeit bis Dienstagmorgen Neuschneemengen von 15 bis 30 Zentimetern am Alpennordhang und in den Nordbünden. Dabei ist die Menge über 1000 Metern Höhe am höchsten zu erwarten. In den Regionen Mittelbünden liegen die prognostizierten Werte zwischen 10 und 15 Zentimetern. Allerdings ist es unwahrscheinlich, dass der Schnee in tieferen Lagen liegen bleibt, da die Temperaturen im Flachland nur zwischen 1 und 5 Grad Celsius liegen.

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Die Situation in den Bergen stellt eine ernste Herausforderung dar. Das WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) hat für einen Großteil der Alpen die Gefahrenstufe 4 von 5 ausgerufen. Dieser Bereich erstreckt sich von den Walliser Alpen bis in die Glarner Alpen. Unter diesen Bedingungen sind spontane Lawinen möglich, auch wenn sie von Wintersportlerinnen und Wintersportlern selbst ausgelöst werden. Im Norden Bündens gilt vorübergehend eine geringere Gefahrenstufe von 3.

Verkehrschaos und Unfälle in Graubünden

Die realen Auswirkungen des Wintereinbruchs zeigten sich bereits am Sonntag im Kanton Graubünden deutlich. Die Kantonspolizei berichtete von rund einem Dutzend Unfällen auf der Berninastrasse zwischen Lagalb und San Carlo. Mehrere Fahrzeuge gerieten auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Schleudern oder verließen die Straße. Glücklicherweise blieb es bei den gemeldeten Vorfällen ohne verletzte Personen, dennoch mussten einige Fahrzeuge abgeschleppt werden.

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Aus Sicherheitsgründen musste die Strecke zwischen Lagalb und Sfazù von 12.15 Uhr bis 14.15 Uhr für den Verkehr gesperrt werden. Die Polizei Graubünden appelliert dringend an alle Autofahrerinnen und Autofahrer, ihre Geschwindigkeit den widrigen Straßenverhältnissen anzupassen. Es wird zudem eindringlich geraten, auf wintertaugliche Ausrüstung wie Winterreifen und gegebenenfalls Schneeketten zu achten, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu gewährleisten.

Wetterprognose für die kommende Woche

Am Dienstag dürfte sich das Wetter vorübergehend beruhigen, doch ein vollständiges Abflauen des Wintereinbruchs ist nicht abzusehen. Ein Zwischenhoch bringt im Flachland vielerorts zähen Hochnebel, während in höheren Lagen die Sonne scheint. Die Temperaturen bewegen sich dann zwischen 0 und 3 Grad Celsius. Bereits am Mittwoch ziehen von Westen neue Niederschläge auf, wobei die Schneefallgrenze zunächst auf 800 bis 1300 Meter ansteigen wird.

Die Verschnaufpause ist jedoch nur kurz. Für Donnerstag zeichnet sich ein weiterer winterlicher Tag ab, bei dem es in der Zentral- und Ostschweiz erneut bis ins Flachland schneien kann. Ab Freitag setzt sich voraussichtlich der Nordostwind (Bise) durch. Am Wochenende dürfte im Norden des Landes verbreitet Hochnebel dominieren, wodurch die ersten Schneeflecken im Flachland wahrscheinlich wieder verschwinden werden.