Gesundheitspsychologin Kari Leibowitz erklärt, warum die Einstellung zum Winter entscheidend ist. Lernen Sie, Winterblues von Depressionen zu unterscheiden und Ihr Wohlbefinden zu steigern.

Die kältere Jahreszeit löst bei zahlreichen Menschen Anzeichen von Erschöpfung und gedrückter Stimmung aus. Gesundheitspsychologin Kari Leibowitz, die an der Stanford University promoviert hat, identifiziert in ihrer Forschung jedoch einen entscheidenden Faktor. Ihre Arbeit zeigt, dass die subjektive Einstellung zur kalten Jahreszeit maßgeblichen Einfluss darauf hat, ob der Winter als Qual oder als Chance erlebt wird.

Forschung in Tromsø zeigt Widerstandskraft

Kari Leibowitz verbrachte im Jahr 2014 ein ganzes Jahr in Tromsø in Nordnorwegen, um zu untersuchen, wie Bewohner mit extremen Winterbedingungen umgehen. Obwohl dort Schlafstörungen auftreten und die Rückkehr der Sonne gefeiert wird, berichten die Menschen dort positiv über die kältere Jahreszeit. Sie freuen sich auf den Schnee, das Skifahren und die Schönheit der Natur anstatt die Dunkelheit zu fürchten.

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Diese Erkenntnis bildet die Grundlage ihres Buches "How to Winter", das 2024 veröffentlicht wurde. Leibowitz lebt heute in Amsterdam und bietet weltweit Vorträge sowie Workshops zum Thema "Winter Mindset" an. Ihre Arbeit demonstriert, dass kleine Änderungen im täglichen Ablauf große Auswirkungen auf das persönliche Wohlbefinden haben können.

Biologie versus gesellschaftlicher Druck

Die Schwierigkeiten mit dem Winter liegen teilweise in unserer Biologie begründet. Der Wechsel zwischen Licht und Dunkelheit steuert unsere Energielevel, wobei Licht wach macht und Dunkelheit müde. Im Winter sehnen wir uns nach Ruhe, doch der moderne Alltag erfordert weiterhin volle Arbeitsleistung.

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Ein weiterer Aspekt ist die kulturelle Wahrnehmung der Winterdepression. Wir haben die Vorstellung geschaffen, dass Winter naturgemäß deprimierend sind. Müdigkeit wird daher oft negativ interpretiert, obwohl sie eine normale Reaktion auf weniger Licht ist. Entscheidend ist die Deutung dieses Gefühls.

Abgrenzung zwischen Blues und klinischer Depression

Eine saisonale Depression ist eine klinische Erkrankung, die den Alltag erheblich einschränkt. Betroffene verlieren die Freude an gewohnten Aktivitäten und können Verpflichtungen nur schwer erfüllen. Manchmal treten sogar Suizidgedanken auf. Einfache Müdigkeit oder mehr Appetit bedeuten hingegen keine Depression.

Kari Leibowitz betont, dass Depressionen nicht durch positives Denken geheilt werden können. Dennoch kann die kognitive Verhaltenstherapie hilfreich sein, indem sie negative Überzeugungen hinterfragt. Studien zeigen, dass diese Therapie langfristig wirksamer sein kann als eine Lichttherapie.

Strategien für mehr Wintergemütlichkeit

Es empfiehlt sich, den Winter nicht als minderwertigen Sommer zu betrachten, sondern als Chance für andere Aktivitäten. Dinge wie Saunabesuche, gemütliche Filmabende oder das Lesen eines guten Buches können im Winter besonders genossen werden. Das Bewusstsein, sich auf solche Momente zu freuen, verändert die emotionale Erfahrung.

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Das Verhalten mag ähnlich sein, aber die innere Haltung bestimmt das Empfinden. Wer das Zuhausebleiben als schöne Gelegenheit und nicht als verpassten Sommer genuss betrachtet, stärkt nachhaltig sein psychisches Wohlbefinden und die eigene Resilienz.