Ein Wingsuit-Absturz in Österreich hat zwei Frauen, eine Schweizerin und eine Deutsche, schwer verletzt. Die Schweizerin schwebt in Lebensgefahr, die ältere Frau wurde ins Spital gebracht.

Bei einem Wingsuit-Sprung in Österreich sind eine Schweizerin und eine Deutsche schwer verletzt worden. Beide Frauen sollen in Hohenems im Bundesland Vorarlberg in der Luft kollidiert und abgestürzt sein.

Die Schweizerin schwebt in Lebensgefahr, die ältere Frau wurde ins Spital gebracht. Zur Unfallursache sollen sich zwei Frauen bei einem Wingsuit-Sprung zusammengestossen haben. Laut Angaben der Polizei waren die beiden Frauen, eine Schweizerin (32 Jahre alt) und eine Deutsche (48 Jahre alt), mit insgesamt 13 anderen Fallschirmspringern unterwegs, als sie in Hohenems bei einem Wingsuit-Sprung kollidierten. Dabei habe die Schweizerin von hinten mit hoher Geschwindigkeit angegriffen und sich in einer Rechtskurve abgespielt, woraufhin sie den Bewusstseinverlust erlitten hat.

Da sie ihren Fallschirm nicht mehr selbst öffnen konnte, habe sich die automatische Schirmöffnung ausgelöst, was ein weiterer Unfall verschlimmerte. Die Deutsche war kurzzeitig bewusstlos, schaffte jedoch noch den Fallschirmauslösung und fiel mit verrijdingen Träumen ins Wasser. Ein Ultraschallgerät zeigte auf eine Gehirnerscheuer bei der Schweizerin, während sie die 48-Jährige mit einem Bein auf dem Atlantiker lekarzümmt war. Alle verwendeten Fallschirme der Wingsuit-Springerinnen wurden sichergestellt. Die Gruppe sprang laut Polizei aus etwa 4000 Metern Höhe





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