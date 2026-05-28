Windverhältnisse am Cristiano-Ronaldo-Airport: Neue Untersuchungen zeigen Zunahme der Windgeschwindigkeiten

Der Cristiano-Ronaldo-Airport in Madeira ist einer der schwierigsten Flughäfen der Welt. Die Windverhältnisse sorgen für harte Landungen und beschädigten Flugzeuge. Portugals Staatssekretär für Infrastruktur, Hugo Espírito Santo, hat angekündigt, dass das portugiesische Institut für Meer und Atmosphäre (IPMA) und das Nationale Labor für Bauingenieurwesen (LNEC) die Ursachen dieses Phänomens untersuchen werden.

Immer wieder müssen Flüge nach Madeira aufgrund der Windverhältnisse am Cristiano-Ronaldo-Airport umgeleitet werden. Neue Untersuchungen zeigen, dass die Windgeschwindigkeiten sogar noch zunehmen. Der Cristiano-Ronaldo-Airport gehört zu den spektakulärsten und am schwierigsten anzufliegenden Flughäfen der Welt.

Er liegt im Südosten der Atlantikinsel etwa 50 Meter über dem Meer. Zur nördlichen Seite erhebt sich ein 500 bis 800 Meter hoher Steilhang, der absteigende Fallwinde und Windscherungen über der Landebahn verursacht. Die Kombination aus Steilküste, Bergen und Meer sorgt für schwierige Windverhältnisse. Die schwierigen Windverhältnisse sorgen auch immer wieder für harte Landungen, bei denen die Struktur der Flugzeuge beschädigt werden kann.

Portugals Staatssekretär für Infrastruktur, Hugo Espírito Santo, teilte am 20. Mai mit, dass sich die Windstärke am Flughafen Madeira seit 2015 ungewöhnlich stark verändert hat. In den letzten zehn Jahren habe sie im Schnitt um rund drei Knoten, was etwa 5,5 km/h entspricht, zugenommen. Das sei laut Espírito Santo der Grund, warum zahlreiche Starts und Landungen am Cristiano-Ronaldo-Airport nicht durchgeführt werden konnten.

Das portugiesische Institut für Meer und Atmosphäre (IPMA) und das Nationale Labor für Bauingenieurwesen (LNEC) werden die Ursachen dieses Phänomens untersuchen. Gleichzeitig teilte Espírito Santo mit, dass das im Dezember 2024 installierte Wind-Erkennungssystem MAD Winds sich weiterhin in der Testphase befindet, die eigentlich im Dezember 2025 hätte enden sollen. Der Grund ist, dass sich das Zertifizierungsverfahren als komplexer erwiesen hat als erwartet. Das System liefert jedoch bereits Daten, die von der portugiesischen Flugsicherung genutzt werden.

Das System verwendet X-Band-Radar sowie ein sogenanntes Lidar-System, das neben anderen meteorologischen Daten auch Windgeschwindigkeiten erfasst. Ebenfalls zu MAD Winds gehört ein neues Verarbeitungssystem, das die Daten schneller und präziser analysiert. Die portugiesische Flugsicherung hofft, dass das System kritische meteorologische Phänomene wie Scherwinde, Turbulenzen und Fallwinde besser vorhersagen kann





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