William und George fliegen gemeinsam: Bruch der Thronfolgeregel bei Barcelona- trip

Kronprinz William und Prinz George reisen mit Linienflug nach Spanien. Ein Bruch der Sicherheitsregel für Thronfolger zur Champions-League-Partie.

Die britische Königsfamilie hat mit einer ungewöhnlichen Reiseplanung für Aufsehen gesorgt. Kronprinz William und sein ältester Sohn, Prinz George, reisten gemeinsam an Bord eines gewöhnlichen Linienfluges nach Spanien. Dieses Vorgehen verstößt offenbar gegen eine etablierte Sicherheitsrichtlinie, die besagt, dass direkte Thronfolge r nicht im selben Flugzeug sitzen sollten. Der Anlass für die Reise war die Champions-League-Partie zwischen dem FC Barcelona und Aston Villa am Dienstagabend.

Verletzung traditioneller Sicherheitsrichtlinien

Kronprinz William und Prinz George brachen eine lange geltende Regel, um die Thronfolge abzusichern. Nach dieser Tradition dürfen direkte Erben des Throns nicht zusammen fliegen, damit im Fall eines Absturzes nicht alle Thronanwärter gleichzeitig ums Leben kommen. Wie der frühere königliche Pilot Graham Laurie im Jahr 2023 im Podcast "A Right Royal Podcast" erklärte, durfte William ab seinem zwölften Geburtstag nicht mehr mit seinem Vater, König Charles, in derselben Maschine reisen. Selbst zuvor war hierfür stets eine spezielle Genehmigung erforderlich.

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Bekannte Praxis bei Linienflügen der Royals

Obwohl das gemeinsame Reisen problematisch ist, nutzen Mitglieder der Königsfamilie Linienflüge regelmäßig. Kronprinz William sorgte bereits 2014 für Schlagzeilen, als er von New York nach Washington flog, um den damaligen US-Präsidenten Barack Obama zu treffen. Auch Prinzessin Kate, 44 Jahre alt, flog 2016 für eine Reise von Rotterdam nach London mit einem British Airways Linienflug. Im Jahr 2022 unternahmen William und Kate ebenfalls einen solchen Flug in die USA.

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Erster öffentlicher Auftritt nach Schulwechsel

Der Besuch in Spanien markiert den ersten öffentlichen Auftritt von Prinz George seit seinem Wechsel ans Eton College im September. Beide Royals sind begeisterte Anhänger des englischen Vereins Aston Villa. Vor der Partie wurden William und George von Joan Laporta, dem Präsidenten des FC Barcelona, empfangen. Laporta überreichte beiden Persönlichkeiten jeweils ein Trikot des spanischen Clubs als Zeichen der Gastfreundschaft und Wertschätzung.

Verfolgung des Spiels und das sportliche Ergebnis

Anschließend verfolgten William und George das Crucial Spiel in einer VIP-Loge des Stadions. Für die beiden englischen Fans war die Partie jedoch keine freudvolle Angelegenheit. Aston Villa musste sich am Dienstagabend deutlich mit 0:3 geschlagen geben. Die hohen Erwartungen an ein spannendes Champions-League-Spiel erfüllten sich für die Anhänger des englischen Vereins nicht, da die spanische Mannschaft dominierte.