Wilfried Meichtry, Schriftsteller, Historiker und Drehbuchautor, bekannt durch Bücher und Kinofilme

Der Walliser Schriftsteller, Historiker und Drehbuchautor Wilfried Meichtry hat mit seinen Büchern "Du und ich – ewig eins. Die Geschichte der Geschwister von Werra" und der Paarbiografie "Verliebte Feinde. Iris und Peter von Roten" bekannt geworden. Seine Werke wurden für das Kino verfilmt. Am Dienstag, 9. Juni 2026, ruft SRF zum zweiten Mal den "Tag der Schweizer Literatur" aus. Im Zentrum stehen Schweizer Sagen und Mythen. Das Publikum kann sich aktiv beim Schreiben einer Sage live auf Radio SRF 1 einbringen.

Der Walliser Schriftsteller, Historiker und Drehbuchautor Wilfried Meichtry hat mit seinen Büchern "Du und ich – ewig eins. Die Geschichte der Geschwister von Werra" und der Paarbiografie "Verliebte Feinde.

Iris und Peter von Roten" bekannt geworden. Seine Werke wurden für das Kino verfilmt. Am Dienstag, 9. Juni 2026, ruft SRF zum zweiten Mal den "Tag der Schweizer Literatur" aus.

Im Zentrum stehen Schweizer Sagen und Mythen. Das Publikum kann sich aktiv beim Schreiben einer Sage live auf Radio SRF 1 einbringen





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