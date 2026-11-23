Seit 1919 wurden elf Bundesräte ohne Ticketnomination gewählt. Ein Blick auf historische Fälle wie Eveline Widmer-Schlumpf und die aktuellen Nominierungen der SVP und Grünen.

Die aktuelle Bundesrat swahl steht im Zeichen traditioneller Nominierungen und politischer Spannungen. Die SVP nominierte Fraktionspräsident Thomas Aeschi und Nationalrat Michael Graber, während die Grünen mit Delphine Klopfenstein Broggini eine eigene Kandidatin für die Nachfolge von Bundesrat Guy Parmelin ins Rennen schickten. Andere Parteien äußern Kritik an der SVP -Auswahl, da beide Nominierten als Hardliner gelten.

Geschichte wilder Bundesratswahlen

Historisch gesehen sind wilde Bundesratswahlen in der Schweiz keine Seltenheit. Seit 1919 wurden elf Bundesräte ohne vorherige Ticketnomination der Parteien gewählt. Der letzte Fall dieser Art ereignete sich im Jahr 2007 mit Eveline Widmer-Schlumpf. Diese historische Perspektive zeigt, wie die Schweizer Politik mit Abweichungen vom Parteiwillen umgeht, wenn die Bundesversammlung andere Präferenzen hat.

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Diese Phänomene sind tief in der Schweizer Demokratie verwurzelt. Die Bundesversammlung handelt oft unabhängig von den Vorschlägen der Parteien. Solche Entscheidungen führen häufig zu intensiven Diskussionen innerhalb der politischen Landschaft und haben teilweise langfristige Auswirkungen auf die Parteienstrukturen.

Der Fall Widmer-Schlumpf und die SVP

Im Jahr 2007 wurde Eveline Widmer-Schlumpf als wild Gewählte in die Landesregierung aufgenommen. Nach ihrer Wahl wurde sie aus der SVP ausgeschlossen, weil sie die Partei nicht verließ, obwohl die SVP ihren Ausschluss forderte. Daraufhin gründete die Bündner SVP die BDP.

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Die SVP reagierte auf diesen Vorfall mit einer Verschärfung ihrer Regeln. Seither müssen alle Bundesratskandidatinnen und -kandidaten der Partei eine Klausel unterschreiben. In dieser Klausel versichern sie, eine wilde Wahl abzulehnen. Bei Nichteinhaltung dieser Regel akzeptieren sie den Ausschluss aus der Partei.

Vorherige Fälle: Samuel Schmid und Francis Matthey

Elf Jahre vor Widmer-Schlumpf wurde Samuel Schmid im Jahr 2000 wild in den Bundesrat gewählt. Er war der frühere SVP-National- und Ständerat. Die Bundesversammlung wählte ihn anstelle der Zürcher Regierungsrätin Rita Fuhrer und des Thurgauer Regierungsrats Roland Eberle. Nach der Abwahl von Christoph Blocher und dem Ausschluss von Widmer-Schlumpf trat Schmid der BDP bei. Die SVP hatte aufgrund dieser Ereignisse für zwei Jahre keinen Sitz mehr in der Landesregierung.

Ein weiterer bekannter Fall ereignete sich 1993. Die SP nominierte Nationalrätin Christiane Brunner als offizielle Kandidatin. Im zweiten Wahlgang wurde jedoch Nationalrat Francis Matthey gewählt. Die Nichtwahl von Brunner löste eine Demonstration auf dem Bundesplatz aus. Einige Tage nach der Wahl gab Matthey bekannt, auf das Amt zu verzichten. Die Bundesversammlung musste erneut wählen. Die SP stellte ein Zweierticket aus Christiane Brunner und der ehemaligen Berner Stadträtin Ruth Dreifuss auf. Dreifuss gewann und zog in den Bundesrat.

Ehemalige Bundesräte und Parteikonflikte

1983 stellte die SP die erste Frau für den Bundesrat auf. Nationalrätin Lilian Uchtenhagen sollte das Amt des verstorbenen Willi Ritschard übernehmen. Die Bürgerlichen wehrten sich gegen ihre Wahl und entschieden sich stattdessen für den Nationalrat Otto Stich. Nach Überlegungen entschied er sich, die Wahl anzunehmen. Das sorgte innerhalb der Partei für Diskussionen.

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Auch in früheren Jahrzehnten gab es ähnliche Entwicklungen. 1973 wurden drei Herren aufgrund wilder Wahlen in den Bundesrat gewählt. Die SP schlug Parteipräsident Arthur Schmid vor, gewählt wurde Willi Ritschard. Bei der CVP verlor der offizielle Kandidat Enrico Franzoni gegen Hans Hürlimann. Bei der FDP wurde Georges-André Chevallaz statt Henri Schmitt gewählt.

Weitere historische Fälle zeigen die Komplexität der Bundesratswahlen. 1962 wurde Roger Bonvin statt Ettore Tenchio gewählt. 1959 wurde Hans-Peter Tschudi wild gewählt, obwohl die SP Walther Bringolf nominierte. Karl Kobelt wurde 1940 wild gewählt, obwohl die FDP Camille Crittin favorisierte. Albert Meyer wurde 1929 wild gewählt, obwohl Oskar Wettstein nominiert war.