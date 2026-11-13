Der neue Film Wild Horse Nine von Martin McDonagh beleuchtet CIA-Eingriffe in Guatemala, Kongo und Chile. Der Regisseur kritisiert junge Generationen und erklärt die Schweizer Käse-Analogie.

Der renommierte Kultregisseur Martin McDonagh präsentiert in seinem neuesten Werk " Wild Horse Nine" eine schonungslose Analyse der geheimdienstlichen Machenschaften der Vereinigten Staaten. Der Film, der ab dem 12. November in den Kinos der Schweiz zu sehen ist, rückt die historischen Interventionen der CIA in Guatemala, dem Kongo und Chile in den Fokus. McDonagh nutzt das narratives Mittel des Films, um nicht nur politische Verflechtungen aufzudecken, sondern auch eine klare Warnung an die zeitgenössische Jugend auszusprechen.

CIA-Verstrickungen in drei Ländern

Die Handlung von "Wild Horse Nine" konzentriert sich auf die manipulativen Strategien eines CIA-Agenten, der im Auftrag der USA Entführungen, Attentate und Militärputsche orchestriert. Der Film zeigt explizit, wie diese Operationen in den genannten Ländern stattfanden und welche langfristigen Folgen sie für die Demokratie vor Ort hatten. McDonagh verdeutlicht in seinen Aussagen, dass die USA keine bessere Rolle spielten als andere geopolitische Gegner wie die Sowjetunion oder Russland. Er betont, dass die Geschichte der CIA seit dem Zweiten Weltkrieg durch eine fortwährende Verfolgung von Anti-Kommunismus geprägt war, anstatt tatsächliche Demokratieförderung im Auge zu haben.

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Die Logik der Ehrlichkeit als Waffe

Ein zentrales Element des Films ist die Figur des Protagonisten Chris, der durch totale Ehrlichkeit zur Waffe wird. Als eine junge Chilenin ihn auffordert, mit dem Lügen aufzuhören, beginnt er, die wahren Absichten hinter den anstehenden Putschplänen gegen den ersten gewählten marxistischen Präsidenten Südamerikas offenzulegen. Diese Ehrlichkeit führt dazu, dass niemand ihm glaubt, was McDonagh als ironischen Kommentar auf die politische Wahrnehmung deuten lässt. Der Regisseur stellt fest, dass Chris die Wahrheit nutzt, obwohl diese in der aktuellen politisch gefärbten Umgebung nicht ernst genommen wird. Diese Dynamik spiegelt die Diskrepanz zwischen offiziellen Narrativen und der Realität der Geheimdienstarbeit wider.

Wortspiele um Freiheit und Käse

McDonagh integriert in den Film auch eine humorvolle, aber bedeutsame Szene, die den Begriff "gay" im Sinne von fair, frei und demokratisch verwendet. In dieser Szene wird argumentiert, dass nur erfolgreiche Länder guten Käse herstellen können. Die Schweiz wird dabei als Inbegriff dieser positiven Attribute hervorgehoben, während die USA mit ihrem orangefarbenen Scheibenkäse als Kontrastbeispiel dienen. Diese Idee stammt aus einer flüchtigen Inspiration des Regisseurs in einem Flugzeug nach Wein und Käse. Die Korrelation zwischen demokratischer Freiheit und Käsequalität dient als witziger, aber treffender Kommentar zur geopolitischen Selbsteinschätzung der Nationen.

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Kritik an Generationenwechsel und Apathie

Neben der politischen Darstellung äußert sich McDonagh scharf zur gesellschaftlichen Stimmung seiner Generation. Er vermisst bei der jungen Generation die rebellische Empörung, die während der Punkrock-Ära vorherrschte. Als alter, mürrischer Mann macht er sich Sorgen, dass diese kritische Haltung heute fehlt. Er warnt davor, dass politische Apathie in einer Welt, die sich in Bezug auf Politik und Umwelt schlecht entwickelt, keinen Fortschritt bringt. McDonagh hofft auf einen zyklischen Wandel, bei dem die Zeit des wütenden Punkrock wiederkehrt, um die notwendige Rebellion in die Gesellschaft zurückzubringen.

Historische Reflexion und Zukunftsausblick

Der irisch-britische Regisseur begründet sein Interesse an US-Geheimdiensten mit seiner eigenen Jugend in England. Dort lernte man kaum etwas über die eigene irische Geschichte, obwohl die Unruhen in Nordirland andauerten. Diese Erfahrung prägte ihn zu einem Menschen, der Dinge hinterfragt. Er stellt fest, dass die Öffentlichkeit oft nur die Verbrechen der Sowjetunion oder Russlands kennt, während die Schuld der USA an denselben Taten ausgeblendet wird. Der Film "Wild Horse Nine" dient somit als Korrektiv zu diesen einseitigen historischen Perspektiven. Die Veröffentlichung im November 2024 stellt einen zeitnahen Aufruf zur politischen Wachheit dar, insbesondere vor dem Hintergrund globaler Unruhen, die später in Städten wie Paris, Mailand und Frankfurt ausbrachen.