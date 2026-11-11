Wil SG entscheidet am 29. November über 64-Millionen-Bahnhofsumbau

Die Stadt Wil SG stimmt am 29. November über den Kredit für den Bahnhofplatz ab. Das Ja-Komitee warbt mit Mobilität, während die SVP die Kosten kritisiert.

Die Einwohnerschaft der Stadt Wil in der Schweiz wird am 29. November über die Zukunft des zentralen Verkehrsknotens entscheiden. Eine Volksabstimmung bestimmt, ob der Stadtrat den Kredit von 64 Millionen Franken für die umfassende Neugestaltung des Bahnhofs und der angrenzenden Allee freigibt. Diese Investition stellt einen der größten städtebaulichen Eingriffe in der jüngeren Geschichte der Region dar und spaltet die politische Landschaft deutlich.

Ja-Komitee fordert barrierefreie Verkehrsstruktur

Ein überparteiliches Komitee, das sich aus sechs verschiedenen Parteien zusammensetzt, wirbt geschlossen für ein Ja zum Projekt. Dieses Bündnis begründet seine Unterstützung damit, dass der Bahnhof Wil als zentrale Drehscheibe für eine Region mit mehr als 130.000 Einwohnenden konzipiert werden muss. Ein zentrales Argument ist die zukünftige Bewältigung von Mobilitätsströmen, wobei das Projekt darauf abzielt, den Hauptanteil der 65 Prozent an umweltfreundlicher Mobilität aufzufangen, der für die neuen Arbeitsplätze im Stadtteil Wil West gesetzlich vorgeschrieben ist.

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Diese Pro-Argumentation stützt sich auf die aktuelle mangelhafte Infrastruktur. Das Komitee betont in seiner offiziellen Mitteilung, dass der bestehende Bushof zu eng dimensioniert sei und die Verkehrswege als unübersichtlich und gefährlich gelten. Zudem würden die gesetzlichen Anforderungen an die Barrierefreiheit aktuell nicht erfüllt. Die Befürworter sehen in der Neugestaltung daher keine Wahl, sondern eine Notwendigkeit, um den steigenden Anforderungen einer wachsenden Region gerecht zu werden und die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer nachhaltig zu verbessern.

Neben der baulichen Erweiterung stehen die Barrierefreiheit und die Schaffung ausreichender Platzverhältnisse im Fokus der Planer. Konkrete Maßnahmen umfassen den Ausbau auf 20 Haltekanten sowie die Bereitstellung von deutlich mehr Veloparkplätzen. Auch die Allee, die als wichtige Verbindung zwischen Bahnhof und Innenstadt dient, soll eine qualitative Aufwertung erhalten. Das Komitee verweist dabei explizit auf das subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung, das durch die aktuellen Zustände beeinträchtigt sei. Mit übersichtlicheren Wegen, einer optimierten Beleuchtung und attraktiven Aufenthaltsbereichen soll dieser Mangel behoben werden.

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SVP kritisiert Kostenexplosion und Doppelstruktur

Die Schweizerische Volkspartei (SVP) der Stadt Wil lehnt das vorliegende Projekt zum Bahnhofplatz und zur Allee kategorisch ab. Ihre Entscheidung begründet die Ortspartei nicht mit einer prinzipiellen Ablehnung eines attraktiven Bahnhofs, sondern sieht das konkrete Vorhaben in seiner jetzigen Form als überdimensioniert und finanziell unverantwortlich an. Vor dem Hintergrund der angespannten Finanzlage der Stadt Wil, die aktuell über Sparmaßnahmen, Leistungsabbau und den Verzicht auf wünschbare kommunale Angebote diskutiert, empfindet die SVP die Planung von Kosten in Höhe von rund 64 Millionen Franken als widersprüchlich und falsch priorisiert.

Besonders heftig kritisiert die SVP Stadt Wil die Planung einer unterirdischen Velostation mit einer Kapazität von rund 1.100 Abstellplätzen. Die Partei verweist darauf, dass Wil bereits mit der Velostation Perronimo am Gleis 1 über eine moderne Anlage verfüge, die bei einem entsprechenden Ausbau Platz für bis zu 900 Velos biete. Aus Sicht der Konservativen stellt die neue Station somit eine unnötige Parallelstruktur dar, die Ressourcen verschwendet, anstatt das bestehende Angebot effizienter zu nutzen. Die SVP argumentiert, dass die Stadt bereits über ausreichende Kapazitäten verfüge, was den Bedarf für den Neubau infrage stelle.

Zusätzlich zweifelt die Partei an der Notwendigkeit der vorgesehenen 20 Haltekanten. Sie warnt davor, dass die geplante Infrastruktur durch einen Mobilitätshub, der eine Velowerkstatt, eine Velovermietung und den Verkauf von Ersatzteilen umfasst, direkte Konkurrenz zu privaten Velogeschäften im Stadtgebiet darstellt. Zudem werden die finanziellen Folgen des laufenden Betriebs hinterfragt. Die bisherige Betriebsplanung gehe von jährlichen Kosten von rund 428.000 Franken aus. Die SVP stellt fest, dass bei solchen Großprojekten plötzlich andere Maßstäbe angelegt werden, obwohl die Stadt allgemein zu Haushaltsdisziplin aufgerufen ist.

Finanzierungsmodelle und wirtschaftliche Tragfähigkeit

Ein weiterer Streitpunkt betrifft die Frage der wirtschaftlichen Tragfähigkeit durch externe Fördergelder. Die Befürworter verweisen oft auf Beiträge des Bundes und des Kantons, die einen Teil der Kosten decken sollen. Die SVP Stadt Wil relativiert diesen Aspekt jedoch deutlich. In ihrer aktuellen Stellungnahme heißt es explizit, dass Fördergelder ein überdimensioniertes Projekt nicht automatisch wirtschaftlich oder sinnvoll machen würden. Die reine Verfügbarkeit von Zusatzmitteln rechtfertige nach Auffassung der Partei nicht die Grundentscheidung für ein derart großes Vorhaben.

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Die Partei fordert vom Stadtrat eine klare Priorisierung der kommunalen Aufgaben. Sie ist überzeugt, dass eine funktionale und attraktive Aufwertung des Bahnhofgebiets ohne den aktuellen, extrem ambitionierten Rahmen möglich sein müsse. Die Forderung lautet, ein deutlich schlankeres und kosteneffizienteres Projekt zu verfolgen, das die grundlegenden Probleme der heutigen Infrastruktur löst, ohne die städtischen Finanzen übermäßig zu belasten. Diese Position stellt einen direkten Kontrast zur Vision des Ja-Komitees dar, das eine ganzheitliche Umgestaltung als unabdingbar für die Zukunft der Stadt ansieht.

Die Abstimmung am 29. November wird somit zu einem Referendum über die finanzielle Richtung und die städtebauliche Leitbildentscheidung für Wil SG. Während das Ja-Komitee die Investition als notwendigen Schritt für eine moderne, umweltfreundliche und sichere Innenstadt darstellt, sieht die SVP darin eine finanzielle Überdehnung, die in einer Zeit knapper Ressourcen falsch platziert ist. Die Entscheidung der Wähler wird bestimmen, ob die Stadt den Weg zu einem neuen Großprojekt einschlägt oder auf eine konservative Strategie setzt, die bestehende Strukturen nur punktuell optimiert.