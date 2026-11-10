Wiener Gericht macht Geschlechtswechsel einer Vorbestraften rückgängig

Ein Wiener Gericht macht den Geschlechtswechsel einer Vorbestraften rückgängig. Die Anwältin kündigte Berufung an, Haft im Männergefängnis droht.

Ein Wiener Verwaltungsgericht hat den juristischen Geschlechtswechsel einer mehrfach vorbestraften Person rückgängig gemacht. Nach Auffassung des Gerichts hatte die Person das eingetragene Geschlecht geändert, um eine Strafe in einem Frauengefängnis absitzen zu können und Justizbehörden zu provozieren. Die österreichische Nachrichtenagentur APA hatte zuvor über den Fall berichtet.

Die Person wurde zuletzt wegen Verstössen gegen das NS-Verbotsgesetz zu 20 Monaten Haft verurteilt. Laut dem Gericht hatte der ehemalige Betreiber eines Stundenhotels den rechtlichen Geschlechtswechsel Anfang 2025 vollzogen, kurz vor dem Antritt der Haft. Die Entscheidung betrifft damit nun auch die Frage, in welcher Anstalt die verurteilte Person einsitzen muss.

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Geschlechtseintrag und Gutachten im Wiener Verfahren

Das Wiener Verwaltungsgericht kam zum Schluss, dass der Geschlechtseintrag nur geändert wurde, um in einem Frauengefängnis einsitzen zu können. Diese Begründung bildete den Kern der Aufhebung des Geschlechtswechsels.

In einem weiteren Interview hatte die Person erklärt, sich als Frau zu fühlen. Eine psychologische Gutachterin fand dafür jedoch keine ausreichenden Hinweise, wie das Gericht festhielt. Diese fachliche Einschätzung spielte bei der Entscheidung eine zentrale Rolle.

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Die Richter stützten sich somit auf ein Zusammenspiel aus den Aussagen der Person, dem zeitlichen Ablauf vor dem Haftantritt und dem Gutachten. Der Fall zeigt, wie eng die Änderung des Geschlechtseintrags mit dem laufenden Strafverfahren verknüpft war.

Aussagen der Person und Reaktion der Anwältin

Die verurteilte Person äusserte sich in einem Interview mit der Kronen Zeitung und sprach davon, dass das gemeinsame Duschen und Spazierengehen mit Frauen etwas Wunderbares sei. Zudem freue sich die Person auf den Wirbel und den Skandal im Frauengefängnis.

Die Haftstrafe, die am Anfang des Verfahrens stand, bezog sich auf ein Betrugsdelikt. Die Person hatte den Geschlechtswechsel nach eigener Darstellung wegen der bevorstehenden Haft vollzogen, wie die Kronen Zeitung berichtete.

Die Anwältin der Person kündigte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur an, gegen die Entscheidung des Gerichts Berufung einzulegen. Damit ist das Urteil des Wiener Verwaltungsgerichts noch nicht rechtskräftig.

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Drohende Haft im Männergefängnis und Fall Liebich

Nach der Aufhebung des Geschlechtswechsels droht der verurteilten Person eine Unterbringung in einem Männergefängnis. Ein Antrag auf Fussfessel wurde von der Justiz abgewiesen, wobei die Anwältin auch zu diesem Punkt eine Berufung nicht ausschloss.

Der Fall ähnelt laut Berichten dem Fall von Marla Svenja Liebich. Die deutsche Rechtsextremistin war 2023, damals noch als Mann, vom Amtsgericht Halle wegen Volksverhetzung, übler Nachrede und Beleidigung zu einer Freiheitsstrafe von eineinhalb Jahren verurteilt worden.

Vor dem geplanten Haftantritt hatte Liebich den Geschlechtseintrag ändern lassen. Trotz des weiblichen Geschlechtseintrags wurde Liebich in das Männergefängnis Zeithain in Sachsen gebracht. Der Saalekreis in Sachsen-Anhalt hat nach eigenen Angaben rechtliche Schritte für eine mögliche Berichtigung des Geschlechtseintrags eingeleitet.