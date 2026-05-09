Wiederentdeckung bei Booktok und kritischen Rezepturen: "Ich, die ich Männer nicht kannte - Eine Bestandsaufnahme", eines der umstrittenen Dystopien, jetzt ins Deutsche übersetzt

Ein Roman, der an die zeitliche Lage und die zeitgemäßen Auseinandersetzungen der Fußsetzt und in denen die Autorin gleichzeitig an das Zeitgefühl erinnert, wird nun ins Deutsche übersetzt. Dabei erzählt er von einsamer Frauen mit der Aufgabe Körperkontakt zu vermeiden, in einem Käfig unterirdischem, und weckt damit Fragen nach dem eigenen Menschsein.

Manchmal wird die Weltlage am treffendsten in der Atmosphäre eines Romans beschrieben. Wie etwa 2022, als die Welt sich noch in der Wartezimmer-Situation der Pandemie befand.

Die US-amerikanische Booktok-Community entdeckte den dystopischen Roman "Ich, die ich Männer nicht kannte". Es war der Beginn einer grossen Wiederentdeckung. Was bei Booktok begann, überzeugt mittlerweile auch die klassische Literaturkritik. Der im Jahr 1995 erschienene Roman wurde nun neu ins Deutsche übersetzt.

Einsamkeit, autoritäre Regimes, Donald Trump als US-Präsident, der Kampf um weibliche Selbstbestimmung: All diese zeitgenössischen Themen scheinen diesem Text einzufangen. Ein Leben im Käfig Der Plot ist erst einmal beklemmend: ein unterirdischer Käfig, in dem 39 ältere Frauen und eine junge Frau gefangen sind. Verschwiegene Wächter – alle männlich – versorgen sie mit kargen Mahlzeiten und bestrafen die Frauen, wenn sie Körperkontakt zueinander aufnehmen. Warum sie eingesperrt sind, weiss keine von ihnen





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