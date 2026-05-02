Wiederaufnahme der Kämpfe zwischen Israel und Hisbollah: USA drängen auf direkte Gespräche

Nach einer brüchigen Waffenruhe nehmen die Kämpfe zwischen Israel und der Hisbollah im Südlibanon wieder zu. Die USA setzen sich für direkte Gespräche zwischen den Konfliktparteien ein, um eine dauerhafte Lösung zu finden. Die humanitäre Lage verschlechtert sich, während die internationale Gemeinschaft eine diplomatische Deeskalation fordert.

Gut drei Wochen nach der Vereinbarung einer Waffenruhe im Konflikt zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah -Miliz nehmen die Kämpfe erneut deutlich zu. Bei israelischen Luftangriffen im Südlibanon wurden nach libanesischen Angaben fünf Menschen getötet.

Bereits am Freitag waren bei Angriffen im Südlibanon zwölf Menschen ums Leben gekommen. Die USA setzen sich für neue direkte Gespräche auf höchster Ebene zwischen Israel und dem Libanon ein, mit dem Ziel einer dauerhaften Beilegung der Feindseligkeiten. ARCHIV - Schwarze Rauchschwaden steigen nach einem israelischen Luftangriff auf einen mutmaßlichen Hisbollah-Stützpunkt am Rande der südlibanesischen Stadt Nabatieh auf. Foto: STR/dpa - Keystone/dpa/STR.

Die libanesische Nachrichtenagentur NNA berichtete, dass ein Auto in der Nähe der Stadt Nabatieh angegriffen worden sei, wobei zwei Insassen getötet wurden. Bei einem weiteren Angriff auf ein Haus in Iklim al-Tuffah seien am frühen Morgen drei weitere Menschen ums Leben gekommen. Der Ort gilt als Hochburg der mit Israel verfeindeten proiranischen Hisbollah. Die Hisbollah teilte in einem Post auf der Plattform X mit, binnen 24 Stunden sei es zu rund 50 Angriffen im Südlibanon gekommen.

Das Militär zerstöre weiterhin Ziele im Libanon, während Israel weiterhin täglich mit Gegenangriffen reagiert. Seit Anfang März hatte sich der Konflikt im Zuge der regionalen Eskalation erneut deutlich verschärft, nachdem Raketen aus dem Libanon abgefeuert worden waren. Israel reagierte darauf mit Luftangriffen und Bodeneinsätzen im Südlibanon, begleitet von schweren Gefechten im Grenzgebiet. Mehr als 2.600 Menschen wurden nach libanesischen Angaben seit Anfang März getötet und mehr als eine Million vertrieben.

Der Libanon selbst ist offiziell keine Konfliktpartei. Angesichts der brüchigen Waffenruhe, die offiziell noch bis Mitte Mai gilt, drängen die USA auf direkte Gespräche zwischen Israel und dem Libanon auf höchster Ebene. Die Waffenruhe war vor rund drei Wochen nach Gesprächen von US-Präsident Joe Biden mit den Konfliktparteien vereinbart worden.

Die US-Botschaft in Beirut sprach sich für ein Treffen zwischen dem libanesischen Präsidenten Michel Aoun und dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu aus, um Garantien für Souveränität, sichere Grenzen, humanitäre Hilfe und den Wiederaufbau zu erreichen – abgesichert durch die USA. Aoun lehnt ein solches Treffen laut libanesischen Medien derzeit während der anhaltenden Kämpfe ab und stellt es erst nach erfolgreichen Verhandlungen in Aussicht.

Michel Issa, ein hochrangiger libanesischer Politiker, betonte am Freitag laut Präsidialamt die Notwendigkeit, die Waffenruhe zu stabilisieren und mögliche weitere Gespräche in Washington zur Grenzsicherheit zu führen. In ersten direkten Gesprächen dort hatte Israel die vollständige Entwaffnung der Hisbollah gefordert, während der Libanon auf eine klare Abgrenzung der Grenzen und den Rückzug israelischer Truppen aus umstrittenen Gebieten pochte. Die Situation bleibt angespannt, und die internationale Gemeinschaft beobachtet die Entwicklungen mit großer Sorge.

Die Vereinten Nationen haben wiederholt zu Zurückhaltung aufgerufen und eine diplomatische Lösung des Konflikts gefordert. Die humanitäre Lage im Südlibanon verschlechtert sich zusehends, und die Bevölkerung leidet unter den anhaltenden Kämpfen. Die USA haben angekündigt, ihre Bemühungen zur Deeskalation zu verstärken, während die Hisbollah weiterhin ihre Bereitschaft zur Fortsetzung des Kampfes signalisiert. Die Frage bleibt, ob die geplanten Gespräche zwischen Israel und dem Libanon tatsächlich zu einer nachhaltigen Lösung führen können oder ob der Konflikt weiter eskalieren wird





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