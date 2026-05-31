Wiederaufbau von Blatten: Ein neues Dorf als neue Heimat?

Ein Jahr nach dem Bergsturz von Blatten steht fest: Das Dorf wird wieder aufgebaut. Die Bewohner sollen bis 2030 zurückkehren können. Doch wie viel Heimat bietet ein Neubau? Betroffene und Experten diskutieren über Chancen und Risiken.

Ein Jahr nach dem verheerenden Bergsturz von Blatten hat die Gemeinde eine klare Entscheidung getroffen: Das Dorf soll wieder aufgebaut werden. Die evakuierte Bevölkerung soll bis zum Jahr 2030 in ein neues Blatten zurückkehren können.

Viele Bewohnerinnen und Bewohner sehnen sich nach ihrer alten Heimat und wollen zurück. Doch stellt sich die Frage: Kann ein neues Dorf dieselbe Geborgenheit und Vertrautheit bieten wie das alte Blatten? Und ist es sinnvoll, das Dorf in der Nähe des ursprünglichen Standorts wieder zu errichten, der von der Gefahr weiterer Bergstürze bedroht ist? Es gibt sowohl Argumente dafür als auch dagegen.

SRF hat mit vier verschiedenen Personen über ihre Gefühle, Erwartungen und Ängste gesprochen und die komplexe Thematik von Heimat und Wiederaufbau beleuchtet. Nicole Kalbermatten ist eine der Protagonistinnen der SRF-Podcast-Serie Ade, Blatten - Ein Dorf verliert seine Heimat. Bei einer Veranstaltung in Bern erzählte sie eindrücklich, wie sehr sie ihre Heimat vermisst. Vor allem die Menschen fehlen ihr, die sie früher umgaben: ihre Grosseltern, die in nur wenigen Minuten zu Fuss erreichbar waren.

Heute muss sie ins Auto steigen, um sie zu besuchen. Als sie nach dem Bergsturz nach Blatten zurückkehrte, um die Katze ihrer Grossmutter zu suchen, war sie zunächst von der Zerstörung überwältigt. Doch dann bemerkte sie, dass nicht alles verloren war. Ich kann es nicht erklären, aber es ist mir einfach gut gegangen, sagte Nicole.

Sie hat die Entscheidung getroffen, mit ihrer Familie nach dem Wiederaufbau nach Blatten zurückzukehren. Sie sieht darin auch eine Chance, etwas Neues zu schaffen: Ich freue mich aufs neue Blatten, erklärte sie optimistisch. Jelena Kalbermatten, ebenfalls eine ehemalige Bewohnerin, war an derselben Veranstaltung zu Gast. Ihre Gefühle sind jedoch zwiegespalten.

Nach dem Bergsturz wurde ihr die räumliche Nähe zur alten Heimat zu viel. Sie verliess Blatten und das Wallis und zog nach Davos. Inzwischen ist sie zurück im Kanton Wallis, aber ihre Unsicherheit bleibt. Ich bin mir nicht sicher, ob man das, was mir fehlt, wieder aufbauen kann, gestand sie.

Für Jelena ist Heimat untrennbar mit persönlichen Erinnerungen an bestimmte Orte verbunden, die nun für immer zerstört sind. Zudem werden nicht alle ehemaligen Bewohner zurückkehren, sodass die Gemeinschaft eine andere Zusammensetzung haben wird. Sie lässt es daher auf sich zukommen, ob sie in ein neues Blatten zurückzieht oder nicht. Der Gemeindepräsident von Blatten, Matthias Bellwald, spricht auf der Veranstaltung über den Zeitdruck beim Wiederaufbau.

Es gehe darum, die Motivation der Bewohner nicht zu verlieren und ihnen eine Perspektive zu bieten. Für Familien mit Kindern sei die Frage nach der Schulbildung entscheidend. Junge Familien müssten jetzt wissen, wie es weitergeht, um planen zu können. Man könne nicht zehn Jahre warten, bis die kleinen Kinder in die Pubertät kommen.

Für Familien stellt sich die Frage: Wo schicke ich meine Kinder in die Schule? Bellwald betont, dass es darum gehe, eine Grundlage für die nächsten Generationen zu schaffen, damit sie Freude am Wohnen und Leben in Blatten haben. Er ist zuversichtlich, dass im Jahr 2030 einige neue Häuser stehen werden - allerdings nicht exakt am alten Ort, sondern an einem etwas höher gelegenen, sichereren Standort. Der Experte für Umwelt- und Klimageschichte, Christian Rohrer, sieht mehrere Herausforderungen für den Wiederaufbau.

Geologisch gesehen brauche das abgestürzte Gestein Jahrzehnte, um sich zu setzen. Psychologisch könne der ständige Anblick der zerstörten alten Heimat alte Wunden immer wieder aufreissen. Er schlägt vor, dass die Dorfgemeinschaft offen darüber diskutieren müsse, wo der beste Platz für den Wiederaufbau sei, um nicht ständig mit der Erinnerung konfrontiert zu werden. Wichtig sei es, Meinungen und Spannungsfelder ehrlich anzusprechen, um einen Konsens zu finden und tragfähige Lösungen zu erarbeiten.

Die Gemeinde hat bereits einen Workshop mit Interessierten durchgeführt, um zu ermitteln, wie das neue Blatten aussehen soll, damit es sich für die zukünftigen Bewohner wie ein Zuhause anfühlt. Der Wiederaufbau von Blatten wirft grundlegende Fragen auf: Was macht ein Zuhause aus? Ist es der Ort, die Menschen oder die Erinnerungen? Für die einen ist die Rückkehr ein Herzenswunsch, für andere eine schwierige Entscheidung.

Die kommenden Jahre werden zeigen, ob das neue Blatten tatsächlich zu einer neuen Heimat für alle werden kann, die den Mut haben, zurückzukehren. Die Diskussionen in der Gemeinschaft sind ein erster Schritt, um die Vergangenheit zu ehren und gleichzeitig nach vorne zu blicken





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