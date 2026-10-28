Die Herbstversammlung des Meteorologischen Vereins Innerschwyz in Illgau brachte über 600 Besucher und hatte das Ziel, den Wetterkönigtitel und den Vereinspräsidenten zu bestimmen. Auf der Bühne standen Wetterexperten Martin Holdener und Felix Betschart, wobei sich die öffentlichen Diskussionen um aktuelle Wetterprognosen und die Zukunft der Landwirtschaft drehten. Die Veranstaltung zeigte die hohe Beliebtheit des Vereins und die Vernetzung in der gesamten Deutschschweiz. Interessante Themen wie die Besiedlung von Kupferb und die rural Debatten halfen, die Bedeutung von Prognosen für Apf

Für Wetterschmöcker und Bergbauer ist das Wetter immer ein wichtiger Faktor. Im vergangenen Herbst fand in der beschaulichen Gemeinde Illgau, am Hafen des kleinen Sees, die jährliche Herbstversammlung des Meteorologischen Vereins Innerschwyz statt.

Dort wurde wieder der Titel des Wetterkönigs verteidigt, und zugleich die neue Führung des Vereins gekrönt. Während der Ansprache von Martin Holdener - der von seinen Mitbürgern liebevoll Musers Märtl genannt wird - wurde das Vereinsgespräch von einer spannenden Mischung aus regionalem Charme, fachlicher Expertise und kühner Ironie begleitet. Die Veranstaltung zog über sechshundert Besucher aus der gesamten Deutschschweiz an und zeigte damit die Popularität des Vereins, der seit Jahrzehnten als Versorger von atmosphärischen Vorhersagen und landwirtschaftlichen Ratschlägen gilt.

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Martin Holdener als Vizepräsident und Wetterkönig

Die Parkplätze waren voller, die Binokulare waren in Lauten begeisterter Zuschauer aufgestellt, und die Besucherführten zum Austausch von Ideen und Tannenrand-Algorithmen. Martin Holdener war zu diesem Zeitpunkt nicht nur als Titelverteidiger im Wettkampf der Wetterprognosen aktiv. Er spielte auch die Rolle des Vizepräsidenten und kombinierte die Funktionen von Vorsitzender und Ratgeber, da der Präsident Josef Bürgler im vergangenen Frühjahr zurückgetreten war. Die Stimmung bei der Versammlung war ein wenig angespannt, denn die Wahl des neuen Präsidenten stand noch aus.

Im Alltäglichen versprach man, die neue Führung so rasch wie möglich zu bestimmen. Schließlich trat ein Vertreter der Gemeinde auf die Bühne und erklärte, dass er kein Genauigkeitsvermögen hatte, um zukünftige Wettereinflüsse genau zu messen. Doch er wäre bereit, sein Wissen mit dem Verein zu teilen. Der anwesende Bürgermeister Felix Betschart, der in Schwyz ein Landwirtschaftsbetrieb führt, erklärte in seiner Begrüßungsansprache, dass die Entlöhne für Wetterpropheten in Innerschwyz deutlich besser seien als im Bundesamt in Bern.

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Er räumte aus, dass die in der Region für die Entlöhnung von der Breiten der Wetterinformationen ist, die zugleich ein Kernfaktor für die Verwendung von historischem Wissen als Grundlage für Kosteneinsparungen ist. Sie wissen es genau mit dem wäre? Sicher zuverlässig: Abschliessend. Neben der Präsenz von Felix Betschart, viel Erfahrung auf dem Gebiet der Wettertechnologie und die Unterstützung des Vizepräsidenten, hatte die Winterbetreuung im Winter einen starken Schweifgeist.

Bürgermeister Felix Betschart zur Entlöhnung

Die Winterbedeutung wurde im Fokus des Vereins besprochen. Gesagt wurde auch der