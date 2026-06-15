Wie Eltern ihre Töchter auf die erste Periode vorbereiten können - Expertin gibt Tipps

Die erste Menstruation kann für Mädchen überraschend und beängstigend sein. Zyklusexpertin Josianne Hosner erklärt im Interview, wie Eltern durch offene Gespräche und ein 'First-Period-Kit' für Sicherheit sorgen und den Moment positiv begleiten können.

Die erste Menstruation kann für Mädchen eine große Belastung sein, vor allem wenn sie nicht auf diesen wichtigen Entwicklungsschritt vorbereitet wurden. Josianne Hosner , eine erfahrene Zyklusexpertin , betont im Gespräch, wie entscheidend es ist, dass Eltern ihre Töchter bereits in jungen Jahren über den weiblichen Zyklus aufklären.

In der Schweiz liegt das Durchschnittsalter für die erste Periode, die Menarche, bei etwa 12,5 Jahren. Doch oft wird dieses Ereignis von den Betroffenen als überraschend und beängstigend erlebt, wenn zuvor kein offener Dialog stattgefunden hat.

'Das Schlimmste ist, wenn ein Mädchen so überrascht wird, dass es denkt, es sei etwas Schlimmes passiert', erklärt Hosner. Dieses Gefühl der Angst und Verwirrung könne vermieden werden, wenn Mütter und Väter frühzeitig, sachlich und einfühlsam über den Körper und seine Veränderungen sprechen. Ziel solcher Gespräche ist es, das Thema zu enttabuisieren und den Mädchen ein Gefühl von Sicherheit und Kontrolle zu geben. Eltern spielen eine zentrale Rolle dabei, die erste Menstruation als ganz normalen und positiven Meilenstein zu framing.

Hosner empfiehlt, nicht nur einmalig vor dem Eintreten der Periode zu sprechen, sondern das Thema kontinuierlich und altersgerecht zu begleiten. Dies bedeute, bereits im Kindesalter über körperliche Vorgänge zu reden und dann, wenn sich die ersten Anzeichen zeigen, konkrete Informationen zu liefern. Wichtig sei, Fragen geduldig zu beantworten und Unsicherheiten ernst zu nehmen. Ein vertrauensvolles Verhältnis schaffe die Basis dafür, dass Mädchen später auch über mögliche Beschwerden wie Krämpfe oder Stimmungsschwankungen offen sprechen können.

Durch diese frühe und offene Begleitung verliert die Menarche ihren Schrecken und wird zu einem natürlichen Teil des Aufwachsens. Ein praktisches Hilfsmittel, das Hosner aktiv propagiert, ist das sogenannte 'First-Period-Kit' oder 'Menarche-Box'. Dabei handelt es sich um eine liebevoll zusammengestellte Geschenkbox, die dem Mädchen genau dann überreicht wird, wenn die erste Blutung eintritt.

Der Inhalt variiert, kann aber eine kleine Trostpflaster, ein Wärmekissen für den Bauch, eine beruhigende Teekerze, ein hübsches Armband und natürlich erste Hygieneprodukte wie Binden oder Slipeinlagen enthalten. Wichtig ist, dass die Box persönliche Elemente wie einen ermutigenden Brief der Eltern oder Lieblingsschokolade enthalten kann. Diese Geste signalisiert dem Mädchen: Du bist nicht allein, dies ist etwas Besonderes, aber auch völlig Normaler.

Die Box entlastet die Eltern in dem Moment, in dem sie vielleicht selbst aufgeregt oder sprachlos sind, und bietet eine strukturierte, liebevolle Möglichkeit, den Übergang zu feiern und zu begleiten. Hosner, Gründerin von Quittenduft, wo sie seit über zehn Jahren alltagstaugliches Zykluswissen vermittelt, sieht in diesem Ritual einen wertvollen Baustein für ein gesundes Körpergefühl und eine positive Einstellung zur eigenen Weiblichkeit





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