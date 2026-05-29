Wie die Umweltpolitik aus der Krise finden könnte

Die Schweizer Umweltpolitik steckt in einer Krise. Politikprofessorin Karin Ingold und Kampagnenprofi David Schärer plädieren für weniger Parteipolitik, mehr Kompromisse und pragmatische Lösungen, um das Thema wieder voranzubringen.

Die Umweltpolitik in der Schweiz steckt in einer Krise. Während Kriege und wirtschaftliche Unsicherheiten die Schlagzeilen dominieren, ist das Thema Umwelt in den Hintergrund gerückt.

Dabei hat die Dringlichkeit nicht abgenommen. Die Schweiz verfehlt ihre selbst gesteckten Klimaziele, und die Folgen des Klimawandels sind längst spürbar: schmelzende Gletscher, Hitzewellen und Überschwemmungen. Doch die Politik scheint blockiert. Die Politikprofessorin Karin Ingold, die an der Universität Bern lehrt, stellt fest, dass sie ihre Vorlesung zur Schweizer Umweltpolitik komplett umstrukturieren musste, weil die Umwelt aus dem politischen Fokus geraten ist.

Umweltpolitik sei derzeit nicht attraktiv, sagt sie. David Schärer, ein erfahrener Kampagnenprofi, ergänzt, dass die Bevölkerung emotional absorbiert sei durch aktuelle Krisen. Wer etwas bewegen wolle, dürfe Massnahmen nicht als Umweltpolitik verkaufen. Betroffenheit allein führe nicht zu politischem Handeln, wie die Forschung zeige.

Ein Lösungsansatz liegt laut Ingold darin, die Polarisierung zu überwinden. Früher hätten auch rechte und liberale Parteien umweltpolitische Vorstösse eingebracht. Heute sei das anders. Es gelte, Themen wie den Schutz von Wald und Wasser wieder aus der Parteipolitik herauszulösen.

Abstimmungen seien wenig zielführend, weil gut organisierte Gegner wie Industrie und Landwirtschaft oft die Oberhand gewinnen. Stattdessen brauche es mehr Kompromisse und pragmatische Lösungen. Schärer betont, dass Umweltpolitik nicht als Lagerthema wahrgenommen werden dürfe. Sie müsse konkrete Antworten auf aktuelle Sorgen wie Sicherheit, Stabilität und Kostenkontrolle liefern.

Verbote und Schuldgefühle seien kontraproduktiv. Stattdessen sollten Handlungsspielräume und Selbstwirksamkeit aufgezeigt werden. Die Earth Hour des WWF sei ein positives Beispiel, weil sie ein kollektives Erlebnis schaffe und zeige, dass jeder selbst etwas tun könne. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die institutionelle Zusammenarbeit.

Die Umwelt betrifft alle Bereiche, und oft sind Zuständigkeiten zersplittert. Ingold schlägt institutionalisierte Plattformen zwischen Bund und Kantonen vor, um bewährte Praktiken auszutauschen. Sie verweist auf Basel-Stadt, das beim Rheinschutz mit französischen und deutschen Behörden kooperiert. Ein gemeinsames Monitoringsystem zur Überwachung der Trinkwasserqualität funktioniere international.

Ähnliche Kooperationen könnten auch interkantonal etabliert werden. Die Umwelt sei ein Allgemeingut, das niemandem gehöre, und erfordere daher gemeinsame Anstrengungen. Wenn es gelinge, diese Ansätze zu verfolgen, könne die Umweltpolitik aus der Krise finden und wieder an Schwung gewinnen. Die Herausforderungen sind gross, aber mit mehr Pragmatismus, weniger Parteipolitik und mehr Zusammenarbeit auf allen Ebenen ist ein Fortschritt möglich.

Dieses Vorgehen könnte als Modell für andere Politikbereiche dienen und zeigen, dass selbst in schwierigen Zeiten umweltpolitische Erfolge erzielbar sind. Entscheidend ist, dass alle Akteure an einem Strang ziehen und die langfristigen Vorteile einer intakten Umwelt erkennen





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