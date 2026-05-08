Wie die Behörden Patrick Fischer im Covid-Zertifikatsfall auf die Spur kamen und die Rolle der Luzerner Staatsanwaltschaft

Neue Recherchen zeigen, wie Patrick Fischer wegen eines gefälschten Covid-Zertifikats überführt wurde. Die Luzerner Staatsanwaltschaft steht in der Kritik, nachdem sie den Strafbefehl an SRF herausgab.

Neue Recherchen decken auf, wie die Behörden im Fall des gefälschten Covid-Zertifikat s von Patrick Fischer auf die Spur kamen. Gleichzeitig wirft die Rolle der Luzerner Staatsanwaltschaft Fragen auf, insbesondere warum der Schweizer Rundfunk SRF erst Jahre später Einsicht in den Strafbefehl erhielt.

Patrick Fischer, der ehemalige Schweizer Eishockey-Nationaltrainer, wurde 2023 wegen Urkundenfälschung verurteilt, nachdem sein Name bei einer Razzia gegen eine mutmaßliche Zertifikate-Gruppe in Graubünden aufgetaucht war. Laut dem «Klein Report» handelte es sich bei dieser Gruppe um eine kriminelle Vereinigung, die während der Corona-Pandemie Impfungen organisierte und gleichzeitig gefälschte Zertifikate vermittelte. Solche Praktiken waren in der Schweiz weit verbreitet, wobei Ärzte gegen Bezahlung ihre Unterschrift für die Ausstellung von Zertifikaten ohne tatsächliche Impfung leisteten.

Da Fischer im Kanton Luzern wohnhaft war, wurde der Fall an die dortige Staatsanwaltschaft weitergeleitet, die ihn per Strafbefehl zu einer Geldstrafe von 39'000 Franken verurteilte. Fischer hatte das gefälschte Zertifikat genutzt, um 2022 mit der Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft zu den Olympischen Spielen in China reisen zu können. Der Journalist begann daraufhin mit Recherchen, noch bevor entsprechende Berichte veröffentlicht wurden, veröffentlichten der Schweizer Eishockeyverband und Fischer selbst eine Stellungnahme.

Die Luzerner Staatsanwaltschaft stand in der Kritik, nachdem bekannt wurde, dass der Strafbefehl trotz abgelaufener Auflagefrist an SRF herausgegeben wurde. Die Behörde begründete dies mit dem Grundsatz der Justizöffentlichkeit und argumentierte, dass das öffentliche Interesse in diesem Fall den Persönlichkeitsschutz des prominenten Trainers überwiege. Die Diskussionen um die Transparenz und den Umgang mit solchen Fällen bleiben damit aktuell





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