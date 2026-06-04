Widerstand in den eigenen Reihen: Republikaner trotzen Trump

US-Präsident Donald Trump erlebt zunehmenden Widerstand aus den eigenen Reihen. Republikanische Abgeordnete blockieren seine Pläne zur Iran-Politik und einem Entschädigungsfonds. Die Motive sind vielfältig: Wahlkampfängste, prinzipielle Bedenken und Machtkalkül. Eine Analyse der jüngsten Konflikte im Trump-Lager.

Donald Trump ist es gewohnt, dass ihm seine Partei blind folgt. Doch plötzlich stellen sich Republikaner quer. Ausgerechnet im Wahljahr bekommt der US-Präsident Gegenwind aus den eigenen Reihen.

Mehrere Republikaner blockierten zuletzt Trumps Pläne - vom umstrittenen Entschädigungsfonds bis zur Iran-Politik. Der Widerstand kommt aus unterschiedlichen Lagern der Partei, was ihn für Trump schwer berechenbar macht. Mit Blick auf die Midterms im November stellen viele Republikaner ihre Wiederwahl zunehmend über die bedingungslose Loyalität zum Präsidenten. Natürlich drückt Donald Trump der Republikanischen Partei weiterhin seinen Stempel auf.

Doch gab es in den vergangenen Monaten immer wieder Fälle, wo die Farbe - um im Bild zu bleiben - einfach nicht haften wollte. Fälle, in denen republikanische Abgeordnete seine Vorhaben blockierten oder sich offen dagegenstellten. Die New York Times analysiert die Lage. Einerseits, weil die Mehrheiten im Kongress knapp sind und schon wenige Abweichler grosse Auswirkungen haben können.

Anderseits, weil die Vorgänge zeigen, dass Loyalität zu Trump und politische Eigeninteressen bei den Republikanern zunehmend kollidieren. Was ist da los im Trump-Land? Hier sind die Antworten auf einige brennende Fragen. Lange galt: Was Trump wollte, bekam er von seiner Partei.

Er konnte sich darauf verlassen, dass die Angst vor seinem Zorn grösser war als die Lust auf Widerstand. Die Republikaner verabschiedeten sein grosses Steuer- und Ausgabenpaket (Big Beautiful Bill), stellten sich hinter seine Personalentscheidungen und unterstützten seine politische Agenda weitgehend geschlossen. Trump tönte deshalb im vergangenen Herbst, er brauche den Kongress für die nächsten Jahre praktisch nicht mehr. Davon, dass sich die Republikanische Partei plötzlich von Donald Trump abwendet, kann natürlich immer noch keine Rede sein.

Die meisten Abgeordneten stehen weiterhin hinter ihm, seine Basis bleibt stark, und kaum jemand in der Partei stellt seine Führungsrolle offen infrage. Neu ist aber, dass einzelne Republikaner nicht mehr jede Entscheidung des US-Präsidenten durchwinken, wie die Washington Post berichtet. Das machen zunehmend Abgeordnete aus umkämpften Wahlkreisen, Senatoren mit Blick auf die Zwischenwahlen und Politiker, die ohnehin nicht mehr viel zu verlieren haben. Sie widersprechen Trump dort, wo seine Politik für sie selbst riskant wird.

Ihr Widerstand ist also weniger Rebellion als eher eine nüchterne Machtüberlegung: Hilft mir Trump bei meiner Wiederwahl - oder zieht er mich runter? Die konkreten Konflikte zeigen sich in mehreren Bereichen. So stoppten Senatoren seiner eigenen Partei einen umstrittenen Entschädigungsfonds für Trump-Anhänger. Mehrere Senatoren der Republikaner stellten sich offen gegen wichtige Personalentscheidungen des Präsidenten.

Der sichtbarste Konflikt betrifft Trumps Iran-Politik. Umfragen zeigen, dass viele Amerikaner den Krieg der USA gegen den Iran ablehnen. Deshalb stimmte das Repräsentantenhaus für eine Resolution, die das Ende des US-Militäreinsatzes gegen den Iran fordert. Praktisch hat das Votum keine Auswirkung, politisch ist die Abstimmung aber zumindest ein Warnschuss für Donald Trump: Vier Republikaner schlossen sich bei der Abstimmung den Demokraten an, sieben stimmten gar nicht erst ab.

Ein weiterer Konflikt dreht sich um einen geplanten Fonds, aus dem Trump-Anhänger entschädigt werden sollten, die sich als Opfer politischer Verfolgung sehen. Von diesem Entschädigungsfonds hätten auch Personen profitieren können, die im Zusammenhang mit dem Sturm auf das Kapitol vom 6. Januar 2021 verurteilt wurden. Das ging auch einigen Republikanern zu weit.

Sie blockierten das Vorhaben, bis die Regierung zurückruderte. Dazu kommt Ärger über Personalentscheidungen. Besonders die geplante Rolle von Bill Pulte als Geheimdienstkoordinator stösst bei Republikanern auf Widerstand. Dass Senatoren öffentlich sagen, ein Kandidat des Präsidenten habe kaum Chancen auf Bestätigung, ist für Trump unangenehm - und für seine Partei ungewöhnlich offen.

Auffällig ist, dass die Kritiker keinem gemeinsamen Lager zugeordnet werden können. Im Repräsentantenhaus waren es beim Iran-Votum vier Republikaner, die mit den Demokraten stimmten: Thomas Massie aus Kentucky, Warren Davidson aus Ohio, Brian Fitzpatrick aus Pennsylvania und Tom Barrett aus Michigan. Massie ist ein libertärer Konservativer, der schon länger gegen militärische Alleingänge des Präsidenten argumentiert. Davidson kommt ebenfalls aus dem konservativen Lager und fordert eine stärkere Rolle des Kongresses bei Kriegsentscheidungen.

Fitzpatrick ist ein moderater Republikaner aus einem politisch umkämpften Bezirk. Barrett wiederum steht vor einer schwierigen Wiederwahl in Michigan. Im Senat traten unter anderem John Cornyn aus Texas, Bill Cassidy aus Louisiana und Thom Tillis aus North Carolina als Bremser auf. Dass der Widerstand aus verschiedenen Ecken seiner Partei kommt, macht ihn potenziell gefährlich: Es gibt keinen einzelnen Gegner, den Trump isolieren oder ausschalten könnte.

Diese Entwicklung zeigt, dass die Republikanische Partei trotz aller Geschlossenheit zunehmend Risse bekommt. Der Druck der Zwischenwahlen und die realen politischen Folgen von Trumps Handlungen führen dazu, dass selbst treue Gefolgsleute abweichen. Ob Trump daraus Konsequenzen zieht oder weiter auf Konfrontation setzt, wird sich in den kommenden Monaten zeigen





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