Widerstand gegen Asylunterkunft in Kandersteg wächst

In Kandersteg plant der Kanton Bern eine Asylunterkunft für bis zu 200 Personen. Die Bevölkerung und der Gemeinderat protestieren mit einer Petition gegen das Vorhaben, da sie Wohnraummangel und Sicherheitsbedenken befürchten.

In Kandersteg , einem malerischen Ort im Kanton Bern , ist die Planung einer Asylunterkunft für bis zu 200 geflüchtete Personen auf erheblichen Widerstand gestoßen. Das geplante Zentrum soll in einem ehemaligen Internat untergebracht werden und ab Anfang 2028 in Betrieb genommen werden, wobei die maximale Belegungsgrenze bei 160 Personen liegen soll.

Die Grundlage für dieses Vorhaben bildet ein Mietvertrag mit einer Laufzeit von zehn Jahren und der Option einer Verlängerung. Allerdings ist die Bevölkerung von Kandersteg, einschließlich des Gemeinderats, mit dem Projekt unzufrieden und hat eine Petition ins Leben gerufen, um ihren Protest zu artikulieren. Die Initiatoren der Petition, Fabian und Nadine Wyssen, betonen, dass das Projekt sowohl für das Dorf als auch für die zukünftigen Bewohner zu groß dimensioniert ist.

Sie weisen darauf hin, dass es in Kandersteg bereits einen Mangel an bezahlbarem Wohnraum gibt, der durch die geplante Unterkunft noch verschärft würde. Die Wyssens argumentieren, dass die Bedürfnisse der einheimischen Bevölkerung und der Touristen Vorrang haben sollten.

Darüber hinaus äußern sie Bedenken hinsichtlich der Größe des Gebäudes, das ursprünglich für etwa 60 Personen konzipiert war und seit mindestens zehn Jahren leer steht. Der Zustand des Internats wird als desolat und baufällig beschrieben, was umfangreiche Investitionen des Kantons Bern erfordern würde. Die Bedenken der Bevölkerung reichen über den Wohnraummangel hinaus. Es werden auch Sicherheitsaspekte angesprochen, insbesondere im Hinblick auf die Evakuierung im Falle eines Bergsturzes vom Spitzen Stein oder eines Brandes.

Die Petition hat bereits über 300 Unterschriften von den 887 Stimmberechtigten gesammelt, wobei das Ziel ist, mindestens die Hälfte der Bevölkerung zu mobilisieren. Auch René Maeder, der Gemeinderatspräsident von Kandersteg und gleichzeitig Grossrat des Kantons Bern, hat die Petition unterzeichnet. Er bekräftigt seine grundsätzliche Bereitschaft, Asylsuchende aufzunehmen, betont jedoch, dass dies auch seine Grenzen hat. Die geplante Unterbringung von 200 Personen entspricht 12 Prozent der Wohnbevölkerung, was er als unvertretbar hoch ansieht.

Maeder verweist zusätzlich auf die zunehmende Umwandlung von Wohnungen in Ferienwohnungen (Airbnb) und die Einschränkung des bewohnbaren Gebiets durch die drohende Gefahr eines Bergsturzes. Er sieht in der geplanten Massenunterkunft eine Wegnahme von Wohnraum für die einheimische Bevölkerung. Der Kanton Bern erklärt, dass bei der Auswahl des Standorts für Asylzentren vor allem geeignete Gebäude im Vordergrund stehen, da Mietangebote für große, passende Objekte rar sind. Ehemalige Spitäler, Altersheime oder Internate seien daher besonders geeignet.

Kandersteg wurde zudem aufgrund seiner guten Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz ausgewählt. Der Kanton weist darauf hin, dass in absehbarer Zeit andere Unterkünfte im Berner Oberland geschlossen werden müssen, was die Notwendigkeit einer neuen Unterkunft begründet. Der Kanton Bern betont seine langjährige Erfahrung mit Kollektivunterkünften in verschiedenen Gemeinden, auch in kleineren Orten mit vergleichsweise großen Unterkünften. Regelmäßige runde Tische mit allen Beteiligten sollen sicherstellen, dass der Betrieb der Unterkunft und das Zusammenleben der Bewohner mit der Bevölkerung reibungslos verlaufen.

Der Kanton versichert, dass dies in der Regel auch der Fall ist. Die Petition wird am Freitagmorgen an die Gemeinde überreicht. Am selben Abend findet ein Informationsanlass in Kandersteg statt, um die Bevölkerung über das geplante Kollektivzentrum zu informieren. Die Situation in Kandersteg verdeutlicht die Herausforderungen, die mit der Unterbringung von Asylsuchenden verbunden sind, insbesondere in ländlichen Gebieten mit begrenztem Wohnraum und spezifischen geografischen Risiken.

Der Widerstand der Bevölkerung zeigt, dass eine offene Kommunikation und die Berücksichtigung der lokalen Bedürfnisse entscheidend sind, um Akzeptanz und ein friedliches Zusammenleben zu fördern. Die geplante Unterkunft ist ein Beispiel für die Spannungen, die entstehen können, wenn die Notwendigkeit der humanitären Hilfe auf die Interessen und Sorgen der lokalen Bevölkerung trifft.

Die kommenden Tage werden zeigen, ob der Kanton Bern bereit ist, auf die Bedenken der Kandersteger einzugehen und das Projekt entsprechend anzupassen oder ob er an seinen ursprünglichen Plänen festhalten wird. Die Informationsveranstaltung am Freitagabend wird eine wichtige Gelegenheit sein, den Dialog zwischen den Beteiligten zu suchen und mögliche Kompromisse zu finden





20min / 🏆 50. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Asylunterkunft Kandersteg Bern Widerstand Petition Wohnraummangel Sicherheit

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sicherheit an der Hauptstrasse Hunzenschwil: Kanton weist Forderungen der Gemeinde brüsk zurückDie Gemeinde Hunzenschwil stösst beim Kanton mit Forderungen nach sichereren Querungen auf Granit. Besonders die Begründung der Behörden sorgt für Kopfschütteln.

Read more »

Flugzeug im Kanton Bern abgestürztAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Read more »

Wolf auf Schulareal in Faido: Kanton Tessin leitet Untersuchung einEin Wolf tauchte am Sonntag auf einem Schulareal in Faido TI auf und zeigte keinerlei Scheu. Die Behörden haben die Meldung bestätigt und Untersuchungen eingeleitet.

Read more »

Sempach: Asylunterkunft auf der Allmend schliesst im HerbstDie Unterkunft für Flüchtende muss weichen. Der Kanton will die Räume künftig als Provisorium für Büros nutzen. Für die aktuell 40 betroffenen Personen ist noch keine Lösung absehbar.

Read more »

Sarnen Kanton Obwalden: Brand im Gefängnis – Häftling lebensbedrohlich verletztAm Montagnachmittag ist im Gefängnis in Sarnen ein Brand ausgebrochen. Ein Insasse wurde dabei lebensbedrohlich verletzt.

Read more »

So wappnet sich der Kanton Jura gegen den «König der Schweiz»Aktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Read more »