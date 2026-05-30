Wichtige Verbindung zwischen Deutschland und Italien wird wieder freigegeben

Die Polizei zieht vorerst eine positive Bilanz nach einer Demonstration, die die wichtige Verbindung zwischen Deutschland und Italien blockiert hatte.

Die wichtigste Verbindung zwischen Deutschland und Italien wird wieder freigegeben. Die Polizei zieht vorerst eine positive Bilanz. Wie stark rollt die Verkehr swelle nun an? Der Brenner-Pass an der Grenze zwischen Österreich und Italien war seit dem Vormittag wegen eines Protests gegen die hohe Verkehr sbelastung blockiert.

Auch auf italienischer Seite war die Autobahn tagsüber wegen der Demonstration gesperrt. In Richtung Norden wurde der italienische Abschnitt Sterzing - Brenner ebenfalls wieder für den Leichtverkehr geöffnet. Die Freigabe für Lkw war für 20 Uhr geplant. Die Behörden in Tirol zogen eine positive vorläufige Bilanz des Demonstrations- und Blockadetags.

Insgesamt seien 219 Lastwagen an der gesperrten Transitstrecke zurückgewiesen worden, hiess es von der Polizei. Der österreichische Autofahrerclub ÖAMTC rechnet jedoch damit, dass Reisende ihre aufgeschobenen Fahrten ab Samstagabend antreten. Besonders am Sonntag wird mit starkem Verkehr gerechnet. Die Brenner-Route ist die wichtigste Strassenverbindung über die Alpen.

Behörden und Verkehrsclubs hatten wegen der Sperre und wegen der Pfingstferien in Deutschland ein Verkehrschaos befürchtet. Staus in Tirol und auf alternativen Strecken blieben aber vorerst aus





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