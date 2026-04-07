Wichtige Tramverbindung in Basel wegen Bauarbeiten unterbrochen

Die wichtigste Tramverbindung durch die Basler Innenstadt wird ab den Sommerferien für rund zehn Wochen unterbrochen. Grund sind umfassende Bauarbeiten am Marktplatz, die zu Umleitungen und Einschränkungen führen. Fahrgäste müssen sich auf längere Wege und Ersatzangebote einstellen.

Ab den Sommerferien wird die wichtigste Tram verbindung durch die Basler Innenstadt für etwa zehn Wochen unterbrochen. Zwischen Barfüsserplatz und Schifflände verkehren keine Tram s, und am Marktplatz halten bis Mitte Oktober keine Fahrzeuge. Dies ist auf umfangreiche Bauarbeiten zurückzuführen, wie das Basler Bau- und Verkehrsdepartement bekannt gibt. Die Bauarbeiten starten zeitgleich mit dem Beginn der Sommerferien und umfassen umfassende Erneuerungen der Infrastruktur.

Bereits ab dem kommenden Montag beginnen die Vorbereitungen an der Haltestelle Marktplatz. Dabei werden Gleise, elektrische Leitungen sowie die Haltestelle selbst grundlegend modernisiert und erneuert. Die zentrale Tramstrecke durch die Innenstadt wird von Ende Juni bis Anfang September komplett gesperrt. Mehrere Tramlinien sind von dieser Sperrung betroffen und müssen umgeleitet werden, was zu erheblichen Änderungen im Fahrplan führen wird. Die Umleitungen werden größtenteils über den Bahnhof SBB und die Wettsteinbrücke erfolgen, um die Auswirkungen auf den öffentlichen Nahverkehr so gering wie möglich zu halten. Detaillierte Informationen zu den Umleitungsrouten und Fahrplänen werden von den Basler Verkehrs-Betrieben (BVB) Anfang Juni veröffentlicht, um die Fahrgäste rechtzeitig zu informieren und ihnen die Planung ihrer Fahrten zu erleichtern. Auch nach der Freigabe des Tramverkehrs bleibt der Marktplatz eingeschränkt: Bis Mitte Oktober halten dort keine Trams mehr. Die Arbeiten an der Haltestelle dauern in dieser Zeit an und beinhalten eine leichte Verschiebung der Haltestelle in Richtung Schifflände. Diese Maßnahme dient der Verbesserung der Barrierefreiheit, da ein stufenloser Einstieg in die Trams ermöglicht werden soll. Zusätzlich werden unterirdische Leitungen für Energie und Wasser ausgetauscht und die Überdeckung des Birsigs verstärkt, um die Infrastruktur nachhaltig zu erneuern und zu modernisieren. Insgesamt handelt es sich um eine umfassende Erneuerung, die die Funktionalität und den Komfort der Haltestelle erheblich verbessern wird.\Für die Fahrgäste bedeutet diese Baumaßnahme längere Wege und zusätzliche Umstiege. Um die Auswirkungen zu minimieren, werden Ersatzangebote bereitgestellt. Ein Ersatzangebot mit Bussen besteht teilweise bereits, wie bei der Linie 3. Weitere Maßnahmen sind von den zuständigen Behörden geplant, um die Mobilität der Fahrgäste während der Bauarbeiten sicherzustellen. Insbesondere für Menschen mit eingeschränkter Mobilität sind zusätzliche Transportmöglichkeiten durch die Innenstadt vorgesehen. Dies soll gewährleisten, dass auch Personen mit Behinderungen weiterhin die Möglichkeit haben, sich im Stadtzentrum zu bewegen und ihre Ziele zu erreichen. Die Behörden sind sich der Herausforderungen bewusst, die sich durch die Bauarbeiten ergeben, und bemühen sich, die Unannehmlichkeiten für die Bürger so gering wie möglich zu halten. Die Planungen sehen vor, die betroffenen Bereiche mit zusätzlichen Informationsmaterialien und Hinweisschildern zu versehen, um die Orientierung zu erleichtern und die Fahrgäste über die notwendigen Änderungen zu informieren. Neben den direkten Auswirkungen auf den öffentlichen Nahverkehr sind auch oberirdisch Auswirkungen zu spüren. Der Veloparkplatz auf dem Marktplatz wird während der Bauzeit als Installationsfläche genutzt, um die Bauarbeiten zu unterstützen und zu erleichtern. Dies führt zu einer temporären Einschränkung der Parkmöglichkeiten für Fahrräder. Der Stadtmarkt findet weiterhin statt, allerdings auf einer kleineren Fläche. Während der intensivsten Bauphase im Sommer werden die Marktstände enger zusammenrücken, um den Platzbedarf zu minimieren und den Marktbetrieb so weit wie möglich aufrechtzuerhalten. Die betroffenen Geschäfte und Restaurants rund um den Marktplatz bleiben laut den Behörden weiterhin zugänglich, um die Versorgung der Bevölkerung und die wirtschaftliche Aktivität im Stadtzentrum zu gewährleisten. Es wird darauf geachtet, dass die Beeinträchtigungen für die Anwohner und Gewerbetreibenden so gering wie möglich gehalten werden.\Die Bauarbeiten sind eng mit anderen Bauprojekten und Veranstaltungen in der Innenstadt abgestimmt, um die Gesamtbelastung für die Bevölkerung zu minimieren und Synergieeffekte zu nutzen. Der Turboumbau am Marktplatz wird im 2-Schichtbetrieb durchgeführt, um die Bauzeit auf 61 Tage zu verkürzen und die Auswirkungen auf den öffentlichen Verkehr und das Stadtleben so kurz wie möglich zu halten. Auf diese Weise sollen die notwendigen Erneuerungsarbeiten zügig abgeschlossen und die Belastungen für die Bevölkerung minimiert werden. Nach Abschluss der Gleiserneuerung am Marktplatz im Jahr 2024 stehen weitere Bauprojekte an, um die Infrastruktur der Stadt kontinuierlich zu modernisieren und an die Bedürfnisse der Bevölkerung anzupassen. Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverarbeitung, Wiederveröffentlichung oder dauerhafte Speicherung zu gewerblichen oder anderen Zwecken ohne vorherige ausdrückliche Erlaubnis von bz Basel ist nicht gestattet





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