Die WHO warnt vor bis zu 39 Millionen Toten durch Antibiotikaresistenzen. Ein Aktionslauf bis November 24 zielt auf bessere Infektionsprävention und strengere Nutzung.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) verzeichnet eine akute globale Gesundheitskrise durch resistente Krankheitserreger, die moderne medizin ische Eingriffe wie Geburten oder Routineoperationen in Lebensgefahr verwandeln. Jean Pierre Nyemazi, der zuständige Spezialist der WHO, warnt eindringlich, dass die Bedrohung durch Antibiotika- und andere Resistenzen weitverbreitet ist und die Zukunft der modernen Medizin fundamental gefährdet. Ohne entschlossene Gegenmaßnahmen drohen laut Modellrechnungen weltweit bis zu 39 Millionen Todesfälle innerhalb der nächsten 25 Jahre.

Dokumentierte Bedrohung der modernen Medizin

Antibiotikaresistenzen entstehen vor allem dann, wenn Antibiotika zu häufig oder fehlerhaft eingesetzt werden, sowohl beim Menschen als auch in der industriellen Nutztierhaltung. Im Laufe der Zeit passen sich die Krankheitserreger an diese Wirkstoffe an, bis herkömmliche Medikamente vollständig wirkungslos bleiben. Gleichzeitig wird seit Jahrzehnten zu wenig Forschung in die Entwicklung neuer Wirkstoffklassen investiert, sodass Medizinern zunehmend die Reservemittel ausgehen. Besonders Krebspatientinnen und -patienten sowie chronisch Kranke sind gefährdet, da sie bei Infektionen mit angepassten Erregern keine wirksamen Behandlungsoptionen mehr haben.

Also read König Charles wird 78: Festnahme, Auszug, 1,6 Millionen Franken

Zahlen und Prognosen der WHO-Spezialisten

Die aktuellen Daten unterstreichen die Dringlichkeit der Lage: Im Jahr 2021 waren nach Schätzungen der WHO bereits mehr als eine Million Menschen direkt aufgrund solcher Resistenzen gestorben. Die Zahl der Bakterien, gegen die gängige Medikamente wirkungslos sind, wächst weiter an, während die Entwicklung neuer Antibiotika deutlich hinterherhinkt. Jean Pierre Nyemazi betont, dass diese Trends fortgesetzt werden müssten, um die katastrophale Prognose von 39 Millionen zusätzlichen Toten bis zum Jahr 2048 zu vermeiden.

Advertisement

Forderungen der WHO-Spezialistin Pravarsha Prakash

Die effektivste Maßnahme gegen die wachsende Resistenzlage ist die Verhinderung von Infektionen, um den Bedarf an Antibiotika drastisch zu senken. Pravarsha Prakash, eine WHO-Spezialistin, weist darauf hin, dass nur ein gutes Drittel aller Länder die empfohlenen WHO-Richtlinien zur Infektionsprävention flächendeckend umgesetzt hat. Viele Nationen liegen noch weit entfernt von den Zielen, die die Weltgesundheitsversammlung 2024 bis zum Jahr 2030 festgelegt hatte. Diese Ziele umfassen strengere Kontrollen für den Medikamenteneinsatz in Krankenhäusern, verbesserte Testkapazitäten und eine robustere Resistenzüberwachung.

Start der globalen WHO-Aktionswoche im November

Um das Bewusstsein für diese stille Pandemie zu schärfen, ruft die WHO Länder zu einer entschlosseneren Kampagne auf. Die WHO-Aktionswoche findet vom 18. bis 24. November statt und soll Regierungen und Gesundheitssysteme dazu motivieren, sofortige Maßnahmen zur Eindämmung der Resistenzen zu ergreifen. Der Fokus liegt dabei auf der Umsetzung bereits existierender Richtlinien, um die Lücken zwischen Theorie und Praxis in der medizinischen Versorgung weltweit zu schließen. Die Zeit für zögerliche Handlungen ist abgelaufen, da jede Verzögerung die Anzahl vermeidbarer Todesfälle weiter erhöht.