WHO setzt Evakuierungen aus Gaza nach Tod eines Mitarbeiters aus

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die medizinischen Evakuierungen von schwer kranken Patienten aus dem Gazastreifen vorübergehend ausgesetzt, nachdem ein freier Mitarbeiter bei einem Sicherheitsvorfall getötet wurde. Die Organisation fordert den Schutz der Zivilbevölkerung und der humanitären Helfer und betont die Bedeutung von Frieden.

Die Weltgesundheitsorganisation ( WHO ) hat nach dem Tod eines ihrer Mitarbeiter in Gaza die medizinischen Evakuierung en von schwer kranken Patienten aus dem Gaza streifen vorübergehend ausgesetzt. WHO -Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus informierte am Montag über die Plattform X, dass ein freier Mitarbeiter der Organisation bei einem Sicherheitsvorfall ums Leben gekommen sei. Zwei weitere WHO - Mitarbeiter , die sich ebenfalls am Einsatzort befanden, blieben unverletzt.

Die zuständigen Behörden untersuchen den Vorfall derzeit. \Die Entscheidung, die Evakuierungen zu stoppen, wurde unmittelbar nach dem tragischen Ereignis getroffen. Geplant war die Verlegung von Patienten über den Grenzübergang Rafah nach Ägypten, wo sie medizinisch versorgt oder in andere Länder weitergeleitet werden sollten. Die WHO betont, dass die Evakuierungen bis auf Weiteres ausgesetzt bleiben. Tedros Adhanom Ghebreyesus äußerte in seiner Mitteilung tiefen Dank an die Kolleginnen und Kollegen, die trotz der erheblichen Risiken rund um die Uhr arbeiten, um die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung in Gaza sicherzustellen. Er forderte zudem den Schutz der Zivilbevölkerung und der humanitären Helfer. In Anspielung auf die andauernden Konflikte betonte er, dass Frieden die beste Medizin sei.\Die WHO engagiert sich seit langem in der medizinischen Versorgung im Gazastreifen. Schwer kranke Patienten werden nach Ägypten gebracht, um dort behandelt oder in spezialisierte medizinische Einrichtungen in anderen Ländern verlegt zu werden. Die Lage in dem weitgehend zerstörten Küstenstreifen ist auch ein halbes Jahr nach Beginn der Kampfhandlungen weiterhin angespannt. Ausgelöst wurde der Krieg durch das beispiellose Massaker mit über 1.200 Todesopfern, das Terroristen der Hamas und anderer islamistischer Gruppen am 7. Oktober 2023 in Israel verübten. Die Organisation unterstreicht die Notwendigkeit, das humanitäre Völkerrecht zu respektieren und die Sicherheit von humanitärem Personal zu gewährleisten, um die dringende medizinische Hilfe für die Bevölkerung in Gaza aufrechtzuerhalten. Die Aussetzung der Evakuierungen unterstreicht die schwierige und gefährliche Situation, der humanitäre Helfer in dem umkämpften Gebiet ausgesetzt sind. Die WHO setzt sich weiterhin für den Zugang zur Gesundheitsversorgung und für die Beachtung der Menschenrechte aller Menschen in Gaza ein





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