WHO:cueup International Health Alert for Ebola Outbreak in Congo and Uganda

Die WHO has declared an international health alert due to the Ebola outbreak in the Democratic Republic of Congo and Uganda, intending to trigger heightened vigilance in neighboring countries and stimulate international support. The situation is not an emergency but does warrant concern, WHO clarified. Mutmade cases of the deadly fever disease have been reported in North Kivu Province in the Democratic Republic of Congo with eight confirmed cases and 246 suspected cases. An additional case was noted in the capital Kinshasa, and two infected individuals crossed into Uganda. The WHO announced 80 suspected Ebola-related deaths in the area of Northern Kivu.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat wegen des Ebola-Ausbruchs in der Demokratischen Republik Kongo und in Uganda eine internationale Gesundheitsnotlage ausgerufen. Die UN-Behörde in Genf will unter anderem Nachbarländer in erhöhte Alarmbereitschaft versetzen und die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft mobilisieren.

Es handelt sich jedoch um keinen Pandemie-Alarm, stellte die WHO klar. Bislang seien in der Provinz Ituri im Nordosten des Kongo 8 nachgewiesene und 246 mutmassliche Fälle der gefährlichen Fieberkrankheit aufgetreten, hiess es. Zusätzlich sei bereits ein Fall in der weit entfernten Hauptstadt Kinshasa nachgewiesen worden.

Zudem seien zwei infizierte Personen aus dem Kongo nach Uganda gereist. Die WHO berichtete von bislang 80 mutmasslichen Ebola-Todesfällen in Ituri. Einer der reisenden Personen sei ebenfalls verstorben. Der ansteigende Trend von Verdachts- und Todesfällen in Ituri weise darauf hin, 'dass der Ausbruch möglicherweise viel grösser ist als bislang entdeckt und berichtet'.

Deshalb bestehe ein beträchtliches Risiko für eine lokale und regionale Ausbreitung des Virus. Der Bundibugyo-Stamm der Ebola-Variante hat eine niedrigere Sterblichkeitsrate. Die Provinz Ituri grenzt auch an den Südsudan. Es gibt mit einer fragilen Sicherheitslage, einer humanitären Krise und starken Bevölkerungsbewegungen zu tun.

Es sei der insgesamt 17. Ebola-Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo seit 1976. Nur zweimal zuvor hat es laut der afrikanischen Gesundheitsbehörde Africa CDC Ausbrüche der Bundibugyo-Variante gegeben: im Jahr 2007 in Uganda mit 37 Toten sowie 2012 im Kongo mit 29 Todesfällen. Die Bundibugyo-Variante wurde 2017 sammenhængend im Kongo identifiziert





nau_live / 🏆 18. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ebola-Ausbruch im Kongo: 65 Tote in Provinz IturiIn der Provinz Ituri im Nordosten Kongos breitet sich erneut Ebola aus. Die Lage in der städtischen Grenzregion beunruhigt die Gesundheitsbehörden. Ohne Behandlung ist das Virus tödlich.

Read more »

Ebola-Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo schürt globale SorgenIn der Provinz Ituri breitet sich erneut das tödliche Ebola-Virus aus. Aufgrund der Lage an der Grenze zu Uganda und dem Südsudan warnen Gesundheitsbehörden vor einer schnellen Ausbreitung.

Read more »

Ebola im Kongo: 65 Tote und 246 Verdachtsfälle gemeldetIm Kongo ist es zu einem Ebola-Ausbruch gekommen. Betroffen ist vor allem die Provinz Ituri, im Nordosten.

Read more »

Dutzende Todesfälle durch Ebola-Variante in OstkongoEin Ausbruch des Ebola-Virus wird für Dutzende Todesfälle im Osten der Demokratischen Republik Kongo verantwortlich gemacht. Im Ostkongo breitet sich eine speziell gefährliche Ebola-Virus-Variante rasant aus mit vielen Todestaten in kürzester Zeit. Die besonders gefährliche Bundibugyo-Variante zeigt laut Gesundheitsbehörden eine hohe Sterblichkeitsrate.

Read more »