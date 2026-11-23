Die 33-jährige Britin Whitney Ainscough erhebt Gebühren für ihr Weihnachtsmahl. Verwandte zahlen bis zu 28 Franken, um die Kosten für Einkauf und Zubereitung zu decken.

Die 33-jährige Whitney Ainscough aus Rotherham hat eine ungewöhnliche Regelung für ihr jährliches Familienfest getroffen. Verwandte müssen für das gemeinsame Weihnachtsessen bezahlen, um die hohen Aufwendungen für Essen und Vorbereitungen zu decken.

Zahlungsstruktur für Erwachsene und Kinder

Whitney Ainscough berechnet für jedes erwachsene Familienmitglied bis zu 28 Franken. Für Kinder beläuft sich der Preis auf rund 14 Franken. Ihre eigenen drei Kinder sind von der Gebühr ausgenommen, verpflichten sich jedoch dazu, den gesamten Abwasch zu erledigen.

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Motivation hinter den Gebühren

Ainscough begann mit diesem Modell, nachdem sie während des Bezugs von Arbeitslosengeld in finanzielle Schwierigkeiten geraten war. Sie betrachtet es als fair, dass die Person, die den gesamten Einkauf, das Kochen und die Vorbereitungen übernimmt, dafür finanziell entschädigt wird.

Verwaltung der Einnahmen

Damit alle Verwandten tatsächlich bezahlen, hat sich Ainscough ein Kartenterminal angeschafft. Dies geschah, nachdem ihre Schwester wiederholt angab, kein Bargeld bei sich zu haben, um die Rechnung zu begleichen. Das neue Terminal stellt sicher, dass die Zahlungspflicht auch digital eingehalten wird.

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Wirtschaftliche Kalkulation des Festmahls

Im Vergleich zum Vorjahr, als Erwachsene 20 Pfund und Kinder 10 Pfund zahlen mussten, hat Ainscough die Preise in diesem Jahr um fünf Pfund pro Person erhöht. Sie erwartet Einnahmen von rund 130 Pfund, während die Lebensmittelausgaben nur bei etwa 40 Pfund liegen.

Speiseplan und Reaktionen der Familie

Ainscough plant in diesem Jahr, statt Truthahn zwei Hühner mit Gemüse wie Karotten und Kohl zu servieren, wobei sie auf reduzierte Ware setzt. Sie rechnet mit einem Gewinn von fast 95 Franken. Laut ihrer Aussage sind die Verwandten mit dieser Lösung zufrieden, da ein Restaurantbesuch deutlich teurer wäre.