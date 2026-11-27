WhatsApp führt die Funktion für geplante Nachrichten ein. Nutzer können Inhalte ab dem 25. November 2026 automatisch zu einem späteren Zeitpunkt versenden.

Die Messaging-Plattform WhatsApp hat eine Funktion eingeführt, die es Nutzern ermöglicht, Nachrichten im Voraus zu verfassen und sie automatisch zu einem bestimmten zukünftigen Zeitpunkt versenden zu lassen. Diese als geplante Nachrichten bekannte Technologie wurde am 25. November 2026 offiziell vorgestellt und soll die Kommunikation im digitalen Alltag erheblich erleichtern. Die Entwicklung dieser Funktionalität war schon lange von der Community gefordert worden, da sie einen effektiven Umgang mit Zeitverschiebungen und speziellen Anlässen ermöglicht.

Technische Umsetzung der Nachrichtenplanung

Die Integration der neuen Funktion ist nahtlos in die bestehende Benutzeroberfläche von WhatsApp eingearbeitet worden, sodass Nutzer keine komplexen Einstellungen vornehmen müssen. Um eine Nachricht zu planen, öffnet der Benutzer den jeweiligen Einzel- oder Gruppenchat, gibt den Text ein und hält anschließend den Senden-Button gedrückt. Diese Interaktion wurde vom IT-Magazine detailliert beschrieben und stellt den zentralen Auslöser für den Planungsmodus dar. Nach dem Halten des Buttons öffnet sich ein Dialog, in dem Datum und Uhrzeit für den zukünftigen Versand ausgewählt werden können.

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Nach der Bestimmung des Zeitpunkts wird die Nachricht nicht sofort gesendet, sondern im Hintergrund für den automatischen Transfer reserviert. Der Nutzer behält die volle Kontrolle über den Prozess, da alle geplanten Nachrichten direkt im entsprechenden Chatverlauf eingesehen werden können. Sollte sich die Entscheidung ändern, lassen sich die vorgefertigten Inhalte jederzeit vor dem eigentlichen Versanddatum bearbeiten oder vollständig löschen. Dies bietet eine hohe Flexibilität, falls sich die Umstände oder die Botschaft kurzfristig ändern.

Unterstützte Medien und Sicherheitsstandards

Die Funktionalität beschränkt sich nicht ausschließlich auf reine Textnachrichten, sondern umfasst auch die Planung von multimodalen Inhalten. Neben standardmäßigem Text lassen sich auch Fotos und Videos für einen späteren Versand vorbereiten und im System ablegen. Dies ist insbesondere für Grußbotschaften an Freunde und Familienmitglieder in anderen Zeitzonen von großem Nutzen, da so keine manuelle Intervention zur Sendezeit erforderlich ist. Die Wiedergabe der Medien erfolgt für den Empfänger zeitgleich mit dem geplanten Moment.

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Ein entscheidender Vorteil dieser Technologie ist die Unabhängigkeit vom aktuellen Status des Endgeräts. Der Versand der geplanten Nachrichten funktioniert auch dann reibungslos, wenn das Smartphone ausgeschaltet, der Akku leer ist oder die WhatsApp-Anwendung im Hintergrund nicht geöffnet ist. Für den Empfänger gibt es keinen sichtbaren Unterschied zwischen einer geplanten und einer sofort versendeten Nachricht. Alle Inhalte werden wie gewohnt mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung übertragen, was die Privatsphäre der Nutzer auch im geplanten Zustand vollständig gewährleistet.

Weltweite Einführung und Nutzerfeedback

Die Einführung der Funktion erfolgt weltweit schrittweise und ist nicht für alle Nutzer am gleichen Tag verfügbar. WhatsApp hat am 25. November 2026 in einem Blogpost bestätigt, dass die Rollout-Phase innerhalb der kommenden Wochen andauert. Es kann daher noch eine gewisse Zeit dauern, bis die Option für jeden Benutzer auf seinem Gerät freigeschaltet ist. Auch bei der Nutzung der neuesten App-Version ist die Funktion möglicherweise noch nicht sofort aktiv, da die Verteilung über mehrere Wellen erfolgt.

Die Reaktion der Nutzergemeinschaft auf diese Neuerung ist gemischt, spiegelt aber auch die unterschiedlichen Kommunikationsgewohnheiten wider. Einige Nutzer äußern ihre Begeisterung, da die Funktion Stress bei Geburtstagsgrüßen und Erinnern spart. Andere empfinden die Option als nett, aber für ihren persönlichen Alltag als wenig relevant, da sie kaum je Nachrichten im Voraus planen. Wieder andere sehen darin keine nützliche Erweiterung ihres Kommunikationsrepertoires. Diese divergierenden Perspektiven zeigen, dass der Bedarf an zeitgesteuerter Kommunikation individuell sehr unterschiedlich ausgeprägt ist.

Konfiguration und weitere Informationsquellen

Für Nutzer, die über Neuigkeiten und Gerüchte aus der Welt von WhatsApp, TikTok, Instagram sowie Herstellern wie Samsung und Apple informiert bleiben möchten, bestehen verschiedene Möglichkeiten. Das Abonnement eines Digital-Push-Dienstes bietet Zugriff auf exklusive News, Warnungen vor Viren, Trojanern, Phishing-Attacken und Ransomware. Zusätzlich erhalten Abonnenten Tipps und Tricks, um das Potenzial ihrer digitalen Geräte optimal auszuschöpfen.

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Um die aktuellen Updates und Konfigurationseinstellungen optimal zu nutzen, wird die Installation der neuesten Version der 20-Minuten-App empfohlen. Die Anpassung der Benachrichtigungseinstellungen erfolgt über eine einfache Sequenz im Menü: Tippen Sie unten auf das Profil, wählen Sie das Zahnrad für die Einstellungen und navigieren Sie schließlich zu den Push-Mitteilungen. Hier können die gewünschten Themen aktiviert werden, um über die Verfügbarkeit neuer Features wie der geplanten Nachrichten automatisch informiert zu werden.