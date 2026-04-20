Whatsapp Plus startet: Neue Bezahlversion bietet exklusive Funktionen und Design-Optionen

Whatsapp führt mit Whatsapp Plus eine optionale Bezahlversion für Android-Nutzer ein, die erweiterte Personalisierungsoptionen, exklusive Sticker und verbesserte Chat-Management-Funktionen ermöglicht, ohne den Gratis-Service zu beeinträchtigen.

Die lang ersehnten Spekulationen um eine Premium-Variante des Messenger s Whatsapp haben sich nun verdichtet. Unter der Bezeichnung Whatsapp Plus führt das Unternehmen eine neue, optionale Bezahlversion ein, die primär durch optische Anpassungsmöglichkeiten und exklusive Funktionserweiterungen besticht. Der Rollout hat bereits mit der neuesten Betaversion der Android-App begonnen und wird in den kommenden Wochen schrittweise auf die weltweite Nutzerschaft ausgeweitet.

Wichtig für alle Bestandskunden: Der klassische Funktionsumfang der Gratis-Version bleibt vollständig erhalten und wird durch das neue Abo-Modell in keiner Weise eingeschränkt oder beschnitten. Nutzer, die sich gegen das Abonnement entscheiden, können ihren Messenger weiterhin wie gewohnt kostenfrei nutzen. Das Plus-Abo richtet sich vor allem an Nutzer, die den Messenger stärker individualisieren möchten. Zu den Neuerungen gehört ein exklusiver Sticker Store, der eine Vielzahl an animierten Stickern bereithält. Ein besonderes Highlight: Diese Sticker werden bei den Empfängern korrekt angezeigt, selbst wenn diese kein Whatsapp Plus Abonnement besitzen. Zudem dürfen sich zahlende Nutzer auf ein breites Spektrum an Personalisierungsmöglichkeiten freuen. Es stehen 18 neue Farbpaletten zur Auswahl, mit denen sich das gesamte Erscheinungsbild der Benutzeroberfläche anpassen lässt. Auch das App-Icon kann aus 14 verschiedenen Designs gewählt werden, wobei Optionen wie Glitzer-Finishes oder futuristische Lichteffekte zur Verfügung stehen. Für die akustische Untermalung bietet das Abo zusätzlich zehn exklusive Klingeltöne an. Neben der reinen Optik bringt das Plus-Paket auch funktionale Mehrwerte in den Messenger-Alltag. So wird die Verwaltung großer Chat-Listen deutlich vereinfacht, da nun bis zu 20 Konversationen dauerhaft oben angeheftet werden können. Eine weitere Neuerung erlaubt es, Einstellungen für mehrere Chats gesammelt anzupassen, was besonders für Power-User eine erhebliche Zeitersparnis bedeutet. In der aktuellen Beta-Version 2.26.15.11 für Android wird das Abo mit einem monatlichen Preis von 2,49 Euro gelistet, wobei sich dieser Betrag bis zum finalen Marktstart noch ändern kann. Während Android-Nutzer bereits Zugriff auf die Testphase haben, ist für die iOS-Version ein späterer Zeitpunkt für die Einführung des Modells geplant. Damit setzt Whatsapp seinen Kurs fort, das Produkt durch gezielte Zusatzangebote für anspruchsvolle Nutzergruppen weiterzuentwickeln und den Messenger in ein mächtiges Tool für moderne Kommunikation und Kollaboration zu verwandeln





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