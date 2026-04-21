WhatsApp Plus: Meta testet optionales Abo-Modell mit neuen Personalisierungs-Features

Meta testet mit WhatsApp Plus ein neues, kostenpflichtiges Abonnement. Für monatlich rund 2.50 Franken erhalten Nutzer exklusive Personalisierungsoptionen wie neue Icons, Farben und erweiterte Chat-Funktionen, während der Basisdienst kostenlos bleibt.

Der Messenger-Gigant WhatsApp, ein zentraler Bestandteil der digitalen Kommunikation von Milliarden Menschen, steht vor einer signifikanten Veränderung seines Geschäftsmodells. Meta , das Mutterunternehmen hinter der Plattform, testet derzeit unter dem Projektnamen WhatsApp Plus ein optionales Abonnement -Modell.

Diese Neuerung zielt darauf ab, zahlungswilligen Nutzern ein höheres Maß an Personalisierung und exklusiven Funktionen zu bieten, während die grundlegende Nutzung des Messengers für die breite Masse weiterhin kostenfrei bleibt. Nach Informationen des auf WhatsApp spezialisierten Portals WABetaInfo soll der monatliche Preis für dieses Zusatzpaket in Europa bei etwa 2.50 Franken liegen. Es ist jedoch zu beachten, dass dieser Preis zum Zeitpunkt eines flächendeckenden Rollouts noch angepasst werden könnte, da sich das Projekt derzeit noch in einer experimentellen Phase befindet. Der Kern von WhatsApp Plus liegt vor allem in der visuellen und funktionalen Erweiterung der Benutzeroberfläche. Während die Standardversion des Messengers auf Funktionalität und Einheitlichkeit setzt, erlaubt das Abo-Modell den Anwendern, ihr digitales Erlebnis individueller zu gestalten. Abonnenten erhalten Zugriff auf eine erweiterte Palette von 18 verschiedenen Hintergrundfarben, die sich harmonisch über die gesamte App-Struktur legen lassen. Ergänzt wird dies durch 14 exklusive App-Icons für den Startbildschirm, die von dezenten Pastelltönen bis hin zu auffälligen Glitzer-Designs reichen. Besonders hervorzuheben sind die neuen, animierten Stickerpakete, die Vollbildeffekte nutzen. Diese Effekte werden dem Empfänger auch dann korrekt angezeigt, wenn dieser selbst kein kostenpflichtiges Abonnement abgeschlossen hat, was für eine hohe soziale Interoperabilität innerhalb der App sorgt. Zusätzlich können Nutzer aus zehn neuen Klingeltönen wählen, um bestimmte Kontakte akustisch besser voneinander zu unterscheiden. Neben den rein ästhetischen Anpassungen bringt das Abo auch nützliche Produktivitäts-Verbesserungen mit sich. Eine der bemerkenswertesten Neuerungen ist die drastische Erhöhung der Anpin-Funktion: Anstatt bisher drei Chats, können Nutzer künftig bis zu 20 Konversationen fest an den oberen Rand ihres Posteingangs heften. Dies ist besonders für Nutzer relevant, die täglich in dutzenden Gruppen oder mit vielen unterschiedlichen Personen kommunizieren. Zudem erlaubt WhatsApp Plus eine effizientere Verwaltung der Einstellungen, da Chat-Designs oder spezifische Benachrichtigungstöne für ganze Gruppen von Unterhaltungen gleichzeitig definiert werden können. Trotz dieser Neuerungen bleibt das Grundversprechen von Meta bestehen: Die Kernfunktionen wie Textnachrichten, Sprach- und Videoanrufe sowie Status-Updates bleiben dauerhaft kostenfrei. Aktuell ist die Testphase strikt auf einen kleinen Kreis von Android-Beta-Nutzern limitiert. In der Schweiz ist der Dienst derzeit noch nicht verfügbar, und auch für Apple-Nutzer mit iOS gibt es bisher keine Informationen zu einer baldigen Einführung. Die Nutzung von WhatsApp Plus ist zudem ausschließlich auf die private Messenger-App beschränkt; die WhatsApp Business-Version ist von diesem Abo-Modell explizit ausgenommen





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