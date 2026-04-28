Whatsapp entwickelt eigene Cloud-Lösung für Chat-Backups und weitere Neuerungen

Whatsapp arbeitet an einer eigenen Cloud-Lösung für Chat-Backups, die Nutzern mehr Kontrolle und Sicherheit bieten soll. Zudem sind weitere Verbesserungen und neue Funktionen in Entwicklung, darunter Whatsapp Plus, Geräuschunterdrückung und KI-gestützte Chat-Funktionen.

Whatsapp arbeitet offenbar an einer umfassenden Neuerung seiner Backup-Strategie, die Nutzern mehr Kontrolle und Flexibilität über ihre Chat-Sicherungen bieten soll. Bisher waren Anwender darauf angewiesen, ihre Backups bei Drittanbietern wie Google Drive oder i Cloud zu speichern.

Dies soll sich nun ändern, da Whatsapp eine eigene Cloud-Lösung für Chat-Backups entwickelt. Diese neue Option würde es den Nutzern ermöglichen, ihre Sicherungen direkt in einer von Whatsapp betriebenen Cloud zu speichern, was sowohl Datenschutzbedenken adressieren als auch die Abhängigkeit von externen Diensten reduzieren könnte. Laut aktuellen Berichten ist für die Nutzung der Whatsapp-Cloud ein kostenloser Speicherplatz von bis zu 2 Gigabyte vorgesehen.

Es ist jedoch noch unklar, ob dieses Kontingent allen Nutzern gleichermaßen zur Verfügung stehen wird oder ob es möglicherweise Teil eines Premium-Abonnements sein könnte. Ein weiterer wichtiger Aspekt der neuen Backup-Lösung ist die geplante Einführung von Passkeys zur Verschlüsselung der Sicherungen. Passkeys stellen eine moderne und sicherere Alternative zu traditionellen Passwörtern dar. Nutzer müssten sich demnach kein komplexes Passwort oder einen langen, schwer zu merkenden Verschlüsselungsschlüssel mehr merken.

Stattdessen könnten sie die Sicherung bequem und sicher über biometrische Daten wie Fingerabdruck oder Gesichtserkennung oder die Gerätesperre schützen. Alternativ bleibt die Möglichkeit bestehen, ein herkömmliches Passwort oder einen Verschlüsselungsschlüssel zu verwenden. Für Nutzer mit umfangreicheren Backup-Bedürfnissen plant Whatsapp zudem ein kostenpflichtiges Speicherangebot. Aktuell wird ein Plan mit 50 Gigabyte Speicherplatz für etwa 0,99 Dollar pro Monat diskutiert.

Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass diese Angaben noch vorläufig sind und sich bis zum offiziellen Start der Funktion ändern könnten. Die Entwicklung der neuen Backup-Option befindet sich derzeit noch in vollem Gange. Es wird erwartet, dass Whatsapp die Funktion zunächst intern und später mit ausgewählten Beta-Nutzern testen wird, bevor sie einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Neben der neuen Backup-Lösung arbeitet Whatsapp kontinuierlich an weiteren Verbesserungen und neuen Funktionen.

So wurde kürzlich eine Bezahlversion von Whatsapp namens Whatsapp Plus in der aktuellen Betaversion für Android vorgestellt. Diese Version bietet diverse optische Anpassungsmöglichkeiten und zusätzliche Features. Des Weiteren wird an einer aktiven Geräuschunterdrückung für Sprach- und Videoanrufe gearbeitet, die in der neuesten Beta für Android-Tester bereits verfügbar ist. Ein aktuelles Update bringt zudem vereinfachtes Chat-Management, die Möglichkeit, Chatverläufe auszumisten, den Transfer von Chats zwischen iOS und Android sowie verbesserte KI-Funktionen für Sticker, Bilder und Texte mit sich.

Diese kontinuierlichen Verbesserungen zeigen das Engagement von Whatsapp, seinen Nutzern ein optimales und sicheres Kommunikationserlebnis zu bieten. Parallel dazu werden auch andere technologische Entwicklungen vorangetrieben, wie beispielsweise die Optimierung von Meetingraumlösungen, die Implementierung von MDM-Plattformen zur Geräteverwaltung und die Bewältigung von Herausforderungen im Bereich Remote-Meetings. Auch der Cyber Resilience Act und die Notwendigkeit einer genauen Prozessanalyse bei der Einführung neuer digitaler Technologien werden thematisiert.

Die BLS, ein Schweizer Transportunternehmen, hat beispielsweise erfolgreich moderne Meetingräume zur Förderung der Zusammenarbeit ihrer Mitarbeitenden implementiert





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