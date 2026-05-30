Wettingen: Mahnwache gegen Gewalt und Vandalismus

Rund 50 Personen haben in Wettingen eine Mahnwache abgehalten, um ihre Betroffenheit über die jüngsten Gewalt- und Vandalenakte zum Ausdruck zu bringen. Organisator Adrian Knaup rief dazu auf, öffentliche Räume stärker zu verteidigen.

Mit einer Mahnwache haben am Samstagmorgen rund 50 Personen in Wettingen ihre Betroffenheit über die jüngsten Gewalt - und Vandalenakte zum Ausdruck gebracht. Organisator Adrian Knaup rief dazu auf, öffentliche Räume stärker zu verteidigen.

Wir wollen ein stilles Zeichen setzen, weil es auch um ruhige, stille Dinge geht: Eine Bibliothek und ein Kunstwerk wurden beschädigt. Mit diesen Worten erklärte der Wettinger SP-Einwohnerrat Adrian Knaup am Samstag die Idee hinter der Rund 50 Personen versammelten sich um 11 Uhr auf dem Kiesplatz zwischen Klosterkirche und Gasthof Sternen. Unter ihnen ehemalige und aktuelle Schülerinnen und Schüler der Kanti Wettingen, Menschen verschiedener Generationen sowie weitere Personen mit Bezug zur Schule und zum Kloster.

Die Mahnwache gab ihnen die Möglichkeit, ihrer Betroffenheit Ausdruck zu verleihen. Es ist wertvoll, das mit anderen zu teilen, sagte Knaup. Gleichzeitig wünschte er sich mehr sichtbaren Widerstand gegen solche Taten: Die Gesellschaft dürfte sich viel mehr sichtbar machen, zeigen: Das hier ist unser Raum, wir wollen so etwas hier nicht. attackierten Schüler und Schülerinnen der Kanti Baden bei der traditionellen Uselütete Wettinger Jugendliche mit Mehl, Eiern, Essig und Böllern. Eine Schülerin wurde verletzt.

Nur zwei Wochen später drangen über das Pfingstwochenende Unbekannte in die Kantonsschule Wettingen ein und hinterliessen massive Verwüstungen: Derzeit werden disziplinarische und strafrechtliche Massnahmen gegen die Täterinnen und Täter geprüft - auch Schulausschlüsse stehen im Raum. Ob ein Zusammenhang zwischen den Krawallen an der Uselütete und dem Einbruch in die Kanti Wettingen besteht, ist noch unklar. Der Wettinger Einwohnerrat Adrian Knaup zeigt sich tief betroffen über die Zerstörung an der Kantonsschule und lädt die Bevölkerung zu einer stillen Versammlung ein.

Bücher auf dem Dach verteilt - riesiger Sachschaden: Erneuter Angriff auf Kanti Wettingen Eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern der Kanti Baden soll an der Kanti Wettingen für massive Ausschreitungen gesorgt haben. Der Badener Rektor spricht von schwerwiegenden Vorfällen und kündigt eine konsequente Aufarbeitung an. Sein Wettinger Kollege spricht von einem Überfall auf die Feier





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