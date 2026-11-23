Die Gemeinde Wettingen verzichtet aus Sicherheitsgründen auf die Weihnachtsbeleuchtung an der Landstrasse, da 29 von 31 Kandelabern die Prüfung nicht bestanden haben.

Die Einwohnergemeinde Wettingen AG hat eine klare Entscheidung getroffen, die die städtische Weihnachtsbeleuchtung betrifft. Für das laufende Kalenderjahr wird auf die traditionelle Ausschmückung der Landstrasse vollständig verzichtet. Diese Massnahme ist keine künstlerische Entscheidung, sondern eine zwingende Folge technischer Mängel und sicherheitsrelevanter Bedenken. Die Gemeindebehörden priorisieren den Schutz der Bürgerinnen und Bürger und des Strassenverkehrs über festive Aspekte.

Sachverständigenprüfung ergibt massive Mängel

Die Grundlage für dieses Vorgehen bildet eine detaillierte technische Beurteilung durch die Schweizer Prüfstelle für Elektrotragwerke. Bei einer statischen Überprüfung der bestehenden Infrastruktur wurden kritische Zustände identifiziert. Konkret ergab die Analyse, dass 29 von insgesamt 31 vorhandenen Kandelabern nicht mehr für die Aufnahme der traditionellen Beleuchtung geeignet sind.

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Diese Zahlen verdeutlichen das Ausmass des Problems. Es handelt sich hierbei um eine Quote von knapp über 90 Prozent der betroffenen Laternen. Die statische Tragfähigkeit der Masten reicht nicht mehr aus, um die schweren, historischen Leuchtkörper sicher zu halten. Ein Weiterbetrieb unter diesen Bedingungen wird von den Fachleuten explizit ausgeschlossen.

Gemeinderat setzt auf absolute Sicherheit

Gestützt auf das fachliche Gutachten hat der Gemeinderat von Wettingen AG die Montage der Weihnachtsbeleuchtung untersagt. Die Behörden betonen, dass die Sicherheit der Bevölkerung und der Verkehrsteilnehmenden oberste Priorität genießt. Potenzielle Gefahren durch herabstürzende Teile oder einstürzende Masten sind in einem dicht besiedelten Siedlungsgebiet nicht akzeptabel.

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Es ist wichtig zu verstehen, dass die Kandelaber selbst standsicher bleiben. Ohne die zusätzliche, erhebliche Belastung durch die sehr schweren alten Beleuchtungskörper stellen die Masten kein unmittelbares Sicherheitsrisiko dar. Das Problem liegt ausschliesslich in der Ungeeignetheit der Konstruktion für das festliche Zubehör. Die Infrastruktur an sich ist intakt, aber für den geplanten Zweck nicht mehr tauglich.

Kommunales Bedauern und Suche nach Alternativen

Der Gemeinderat äussert offiziell sein Bedauern darüber, dass die Landstrasse in der diesjährigen Advents- und Weihnachtszeit nicht wie gewohnt festlich beleuchtet werden kann. Das traditionelle Image der Strasse als lichtverschmelzender Korridor muss dieses Jahr pausieren. Die Verwaltung versucht nun, sinnvolle Alternativen zu finden, um die Atmosphäre nicht gänzlich verschwinden zu lassen.

Eine aktuelle Überlegung der Gemeinde besteht darin, mehrere beleuchtete Weihnachtsbäume entlang der Landstrasse zu platzieren. Diese Lösung wäre unabhängig von der defekten Infrastruktur und könnte zumindest temporär für eine festliche Stimmung sorgen. Die genaue Ausgestaltung dieser Alternative befindet sich noch in der Planungsphase und muss logistisch sowie finanziell abgewogen werden.

Perspektive auf eine Lösung im Jahr 2027

Der Verzicht ist nicht als endgültiges Ende der Tradition zu verstehen. Die Gemeinde Wettingen AG verfolgt einen langfristigen Plan, um die Landstrasse wieder in weihnachtlichem Glanz erstrahlen zu lassen. Ein geeignetes Konzept soll entwickelt werden, das die technischen Mängel dauerhaft behebt.

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Der Zeitplan für diese Revision ist klar definiert. Die Behörden zielen darauf ab, die notwendigen Sanierungs- oder Erneuerungsarbeiten bis zum Jahr 2027 abzuschliessen. Erst dann soll die traditionelle Beleuchtung wieder an allen 31 Kandelabern montiert werden können. Bis dahin muss die Bevölkerung auf das gewohnte Bild verzichten, was als notwendige Kompromisslösung für die Sicherheit akzeptiert wird.