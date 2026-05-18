Wetterwarnungen für die Schweiz: Gewittern und Niederschläge ab Mitte Woche

Das kommende Wochenende bringt sonnige und warmere Temperaturen, aber ab Mitte Woche werden heftige Unwetter und schattige Wetterlagen einkehren. Während die Temperaturen im Flachland von 19 bis 23 Grad steigen, wird es im Bergen kräftiger bis starker Wind und negativen Temperaturen. Einige Regionen in der Ostschweiz und im Tessin müssen vor schweren Niederschlägen und möglichen Überschwemmungen warnen. In Messen und Solothurn, genauer gesagt im Bereich eines Kartoffelfeldes, ist wohl Hagel mitgebracht, die Ernte der Kulturkartoffeln sei glücklicherweise geschützt.

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"Ob Hitzetag, Regen und Gewitter oder Schnee," die Prognose von Meteo Schweiz lautet vor vorankommenden sommerlichen Temperaturen. Besonders in der zweiten Tageshälfte sind teilweise Gewitter möglich, warnt Meteo Schweiz. Am Nachmittag werden im Flachland rund 12 Grad erreicht. Am Abend ziehen die Zellen dann weiter in Richtung Österreich.

An einigen Tagen im weiteren Verlauf der Woche muss mit Gewittern gerechnet werden





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