Wettervorhersage: Westwindlage bringt Schnee und Sturm in die Schweiz

Ab Dienstag führt ein kräftiger Jetstream feuchte Atlantikluft in die Schweiz. Vorhersagen warnen vor starkem Wind, Regen und bis zu einem Meter Neuschnee im Alpennordhang.

Eine neue Woche mit dynamischeren Wetterbedingungen beginnt für die Schweiz. Der Wechsel von mehreren Wettersystemen sorgt dafür, dass sich Wind, Regen und Schnee in den Bergen wieder einstellen. Die Wetterküche bleibt durchgehend in Betrieb, da die Modelle deutlich machen, dass die Phase der Störungen noch nicht vorüber ist. Die Intensität der Niederschläge variiert dabei je nach Region und Höhenlage.

Westwindströmung treibt Atlantikluft

Die Unsicherheiten im genauen zeitlichen Ablauf der nächsten Tage resultieren aus der großräumigen Wetterlage. Ab Dienstag verlagert sich der Jetstream weiter nach Süden. Diese Verschiebung ist der direkte Auslöser für eine kräftige Westwindströmung, die sich über dem europäischen Raum ausbildet. Ähnlich wie ein kontinuierliches Förderband transportiert dieser Luftstrom die feuchte Atlantikluft direkt in die Schweiz. Dieser Mechanismus hält die Atmosphäre aktiv und sorgt für wiederkehrende Schübe an Niederschlägen bis weit in die nächste Woche hinein.

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Schwerpunkte für Neuschneemengen

Die geografische Verteilung der Schneemassen ist nicht einheitlich, da die Alpen als natürliche Barriere fungieren. Am westlichen Alpennordhang werden die höchsten Werte erwartet. Meteorologische Modelle deuten auf eine mögliche Neuschneemenge von bis zu einem Meter hin. In lokalen Gebieten im Unterwallis sind sogar noch etwas höhere Werte möglich. Die Schneefallgrenze liegt dabei üblicherweise zwischen 1300 und 1700 Metern. Eine Ausnahme bildet die Nacht auf Dienstag sowie der Dienstagvormittag, in denen die Grenze vorübergehend auf 2500 Meter ansteigt.

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Reduzierte Niederschläge im Nordosten

Ganz andere Bedingungen herrschen in anderen Landesteilen, wo die Topografie den Luftstrom anders moduliert. Das nordöstliche Tessin sowie Mittel- und Südbünden verzeichnen deutlich weniger Schnee. Die Alpenketten halten dort einen signifikanten Teil der Niederschläge zurück, was zu einer geringeren Akkumulation führt. Dennoch bleibt die Lage durchgängig aktiv, sodass auch hier mit Wind und Regen gerechnet werden muss. Dazwischen gibt es jedoch durchaus auch sonnige Momente, bevor die nächste Störung aufzieht und die Aktivität wieder steigert.

Auswirkungen auf Tourismus und Verkehr

Die prognostizierten Bedingungen haben direkte Konsequenzen für die betroffenen Sektoren und die Bevölkerung. Für die Skigebiete bietet die bevorstehende Woche eine willkommene Gelegenheit zur Schneeanlagerung. Über viel Schnee dürfen sich die Regionen freuen, die von den intensiven Schauern am Alpennordhang profitieren. Die Kombination aus Wind und Nässe erfordert jedoch Vorsicht im Straßenverkehr. Die Unsicherheiten in den Modellen zur genauen Timing der Schübe bedeuten, dass lokale Warnungen weiterhin aktuell bleiben.