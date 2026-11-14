Wettervorhersage Schweiz: Stürmische Nacht und milde Luft folgen

Das Wetter in der Schweiz dreht um: Nach vorübergehender Beruhigung ziehen in der Nacht auf Montag Sturm und am Dienstag eine Warmfront mit milder Luft herein.

Die Schweiz befindet sich derzeit im Einflussbereich eines Tiefdruckgebiets, dessen Zentrum bei den Britischen Inseln liegt. Eine südwestliche Höhenströmung transportiert feuchte Luftmassen in die Region, während die zentralen und vor allem östlichen Alpen vorübergehend durch eine mäßige Föhnströmung begünstigt sind. Diese wettergünstigen Bedingungen gelten jedoch als kurzlebig, da sich die meteorologischen Verhältnisse rasch wandeln werden.

Stürmische Störung trifft Schweiz in der Nacht

Nach einer kurzen Phase der Wetterberuhigung am Sonntagnachmittag erreicht eine neue meteorologische Störung das Land. Diese Welle wird von stürmischem, westlichem Höhenwind begleitet und trifft die Schweiz in der Nacht auf den kommenden Montag. Die Dynamik der Atmosphäre zeigt dabei deutliche Anzeichen für eine Zunahme der Windgeschwindigkeiten, insbesondere in den höheren Lagen der Berge.

Also read Die Schweiz brennt: Rund 40 Brennereien präsentieren am 14. November ihre Destillate

Unmittelbar darauf, in der Nacht auf Dienstag, folgt die Warmfront eines umfangreichen Tiefdruckgebiets. Das Zentrum dieses Systems liegt über dem Atlantik. Als direkte Konsequenz dieser Frontalpassage strömt sehr milde und feuchte Luft in den Alpenraum. Diese Luftmassenverschiebung wird die Temperaturen im Vergleich zur vorherigen Periode deutlich anheben und für veränderte Niederschlagsmuster sorgen.

Täglicher Ablauf und regionale Temperaturunterschiede

Am Vormittag ist das Wetter wechselnd bewölkt, wobei im Berner Oberland und im Flachland zunächst noch leichter Niederschlag erwartet wird. Die Schneefallgrenze liegt dabei bei etwa 2000 Metern. Im Tagesverlauf erfolgt ein allmählicher Übergang zu trockenem und teilweise sonnigem Wetter. In den zentralen und östlichen Alpen sorgt der Föhneinfluss dafür, dass es dort den gesamten Tag über recht sonnig bleibt.

Gegen Abend nimmt die Bewölkung wieder zu, und aus Westen setzt neuer Niederschlag ein. Die Schneefallgrenze sinkt in dieser Phase auf etwa 1600 Meter ab. In den Niederungen liegen die Temperaturen am Nachmittag bei etwa 10 Grad Celsius. Mit Föhneinfluss können lokal bis zu 14 Grad erreicht werden. In den Alpentälern weht mäßiger bis kräftiger Föhn, der die thermische Situation weiter beeinflusst.

In der Nordwestschweiz erwartet man gegen Abend einen mäßigen Südwestwind. In den Bergen nimmt die Windstärke hingegen zunehmend zu, wobei kräftige Südwinde vorherrschen. Die Temperatur in der Höhe auf 2000 Metern liegt tagsüber bei etwa 3 Grad. Am Vormittag sind vor allem im Berner Oberland Bereiche oberhalb von 2500 bis 3000 Metern vorübergehend in Wolken gehüllt.

Advertisement

Wetterentwicklung in den Walliser Alpen

In den Walliser Alpen ist es bewölkt, wobei am Vormittag noch etwas Niederschlag fallen kann. Bis zum Nachmittag stellt sich ein recht sonniges Wetter ein, wobei dies zunächst in den Walliser Alpen erfolgt. Im Mittelland bleibt die Bewölkung stärker ausgeprägt. Am Abend nimmt die Bewölkung erneut zu, und es folgen Niederschläge aus Westen.

Die Schneefallgrenze liegt in dieser Region bei etwa 1800 Metern. In den Niederungen wird eine Höchsttemperatur von 12 Grad erwartet. Gegen Abend weht im Flachland ein mäßiger Südwestwind. In den Bergen dreht der Wind auf mäßig, um im Verlauf des Nachmittags stark anzuschwellen. Auf 2000 Metern liegen die Temperaturen bei 2 Grad.

oberhalb von 2200 Metern ist mit 5 bis 10 Zentimetern Neuschnee zu rechnen. Diese Mengen können die Bedingungen für Wanderer und Skifahrer in den höheren Lagen verändern und erfordern eine angepasste Ausrüstung sowie Vorsicht bei der Route.

Situation auf der Alpensüdseite und im Engadin

Auf der Alpensüdseite herrscht bewölktes Wetter vor, das im Allgemeinen jedoch trocken bleibt. Im Laufe des Tages sind größere Aufhellungen zu erwarten. Im Engadin beginnen die Bedingungen mit einigen Wolkenfeldern, wechseln dann aber zu ziemlich sonnigem Wetter. Die Wetterlage dort zeigt sich also stabiler als in den nördlichen Regionen.

In der Nacht auf Montag ist dort allgemein mit Bewölkung und einigen schwachen Niederschlägen zu rechnen, vor allem entlang der Alpen. Die Schneefallgrenze liegt dabei bei 1300 Metern. In den Niederungen werden am Nachmittag etwa 10 Grad gemessen, im Oberengadin sind es 4 Grad.

In den Bergen weht schwacher bis mäßiger Südwestwind. Die Temperatur auf 2000 Metern liegt bei -2 Grad. Diese kühleren Temperaturen in der Höhe stehen im Kontrast zur zunehmenden Wärme in den tieferen Lagen, die durch die anrückende Warmfront verursacht wird.

Sicherheitshinweise und Empfehlungen für Ausflüge

Nutze die trockenen Stunden für eine überschaubare Tour, da die Wetterberuhigung am Nachmittag nur von kurzer Dauer ist. Wähle einen Ausflug, bei dem du vor der abendlichen Verschlechterung zurück bist. Nimm auch bei sonnigem Start Regenschutz mit, da die Niederschläge aus Westen schnell einsetzen können.

Advertisement

In den zentralen und östlichen Alpen ist es freundlich, gleichzeitig weht in den Alpentälern mäßiger bis kräftiger Föhn. Prüfe bei Wanderungen besonders die Windverhältnisse auf offenen Abschnitten. Verzichte bei ungünstigen Bedingungen auf ausgesetzte Grate, um Risiken zu minimieren.

Halte Türen auf windigen Parkplätzen gut fest und öffne sie kontrolliert. Achte besonders darauf, dass Kinder beim Ein- und Aussteigen nicht von einer plötzlich bewegten Tür überrascht werden. Diese scheinbare Kleinigkeit kann im starken Wind zu Verletzungen führen.

Informiere dich direkt beim Betreiber über den aktuellen Betrieb und die geplante letzte Talfahrt. Berücksichtige bei der Ausflugsplanung, dass Wind den Betrieb einschränken kann. Eine Webcam mit Sonnenschein sagt darüber nichts aus, da die Sichtbedingungen nicht mit der Windstärke korrelieren.

Mit dem abendlichen Niederschlag sinkt die Schneefallgrenze im Norden gegen 1600 Meter. Auf der Alpensüdseite liegt sie in der Nacht bei 1300 Metern. Prüfe vor der Heimfahrt die örtlichen Straßenmeldungen und mögliche Einschränkungen, um Überraschungen zu vermeiden.

In der Nacht erreicht eine weitere Störung die Schweiz, in den Bergen nimmt der Wind zu. Stelle leichte Gegenstände auf Balkon und Terrasse geschützt ab. Prüfe vor dem Montagmorgen die aktuelle Prognose für deinen Arbeitsweg, um Verspätungen durch Wind oder Niederschlag vorzubeugen.

Bergbahnen können ihren Betrieb bei ungünstigen Windverhältnissen einschränken oder unterbrechen. Prüfe deshalb vor der Anreise den Betriebsstatus und beachte die Hinweise des Personals vor Ort. Gehe nicht davon aus, dass ein Abstieg zu Fuß jederzeit möglich ist. Schnee, vereiste Wege, fehlende Ausrüstung oder die frühe Dunkelheit können dagegen sprechen.

Kläre die Rückfahrt vor dem Aufstieg und wähle im Zweifel ein anderes Ausflugsziel. Die Sicherheit steht immer im Vordergrund. Wetterlive erleben, Fotos und Videos teilen und den Wetterbericht von morgen aktiv mitgestalten: In der Facebook-Gruppe "Dein Wetter in der Schweiz" laden Leserreporterinnen und Leserreporter täglich aktuelle Fotos hoch.

Ausgewählte Bilder erscheinen im Wetterbericht von Polizei.news unter "Wetterimpressionen von gestern und heute". Ergänzend zu den wetterbedingten Aktivitäten bietet der BEO-Funpark in Bösingen FR ein Kinderparadies für ausgelassenen Tobespass. Dieser Ort ist eine alternative Indoor-Option bei schlechterem Wetter im Flachland.