Wettervorhersage Schweiz: Föhn, Nebel und Sturmwarnung für Wochenende

Schneller Wechsel von Hochnebel zu Föhn und Sturm in der Schweiz. Temperaturanstieg auf bis zu 11 Grad, gefolgt von Niederschlag und westlichem Höhenwind ab Sonntag. Wichtige Sicherheitshinweise.

Ein sich verlagendes Hochdruckgebiet sorgt im Laufe des Samstags für einen tiefgreifenden Wandel der Wetterlage über der Schweiz. Während sich das Hoch von Mittel- nach Osteuropa bewegt, drängt eine drehende Höhenströmung aus Südwesten die bisherige trockene Polarluft zurück. Dadurch wird milde und in der Nacht auf Sonntag zunehmend feuchte Luft in das Land geführt, wobei die Alpensüdseite und die Westschweiz besonders betroffen sind. In den Alpen stellt sich derweil eine typische Föhnströmung ein, die die Temperaturen kurzfristig anhebt.

Kern der Wetterentwicklung und Mechanismen

Die meteorologischen Prozesse führen zu einem schnellen Austausch der Luftmassen. Zunächst dominiert am Vormittag auf der Alpennordseite, insbesondere entlang der Voralpen, ausgedehnter Hochnebel. Die Obergrenze dieses Nebels liegt bei ungefähr 1000 Metern, löst sich aber am Nachmittag meist auf. Ansonsten ist das Wetter sonnig. Am späten Abend von Westen und Süden her nimmt die Bewölkung zu, und in der Nacht auf Sonntag kommt es in der Nordwestschweiz und in der Region Bern zu etwas Niederschlag. Die Schneefallgrenze steigt dabei rasch auf 2000 Meter an.

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In den Niederungen liegen die Temperaturen am Nachmittag bei etwa 6 Grad, im Churer Rheintal sind bis zu 9 Grad möglich. In den Bergen weht ein schwacher, am Nachmittag zunehmend mäßiger Südwestwind, während die Temperatur auf 2000 Metern bei etwa 2 Grad liegt. Eine kurze Wetterberuhigung ist am Sonntagnachmittag zu erwarten, bevor in der Nacht auf Montag die nächste meteorologische Störung mit stürmischem, westlichem Höhenwind eintrifft. Am darauffolgenden Dienstag folgt dann die Warmfront eines ausgedehnten Tiefdruckgebiets mit Zentrum über dem Atlantik.

Regionale Details und Stakeholder-Positionen der Natur

Im Mittelland und im Chablais bleibt der Hochnebel mit einer Obergrenze von 1000 bis 1400 Metern lange bestehen, löst sich am Nachmittag aber wahrscheinlich auf. Am Abend nimmt die Bewölkung aus Südwesten zu, und in der Nacht auf Sonntag setzt Niederschlag ein, wobei die Schneefallgrenze rasch gegen 2000 Meter steigt. In den Niederungen beträgt die Temperatur am Nachmittag rund 6 Grad, im Wallis bis zu 10 Grad. In den Bergen weht ein schwacher Wind, im Jura am Nachmittag mäßig Südwestwind, und auf 2000 Metern liegen die Temperaturen bei 3 Grad.

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Im Mittel- und Südtessin dominiert ausgedehnte tiefe Bewölkung, wobei am Nachmittag sonnige Abschnitte folgen. Entlang der Alpen und im Engadin ist es vorwiegend sonnig. Die Temperaturen in den Niederungen liegen morgens bei 6, am Nachmittag bei 11 Grad, im Oberengadin bei 4 Grad. In den Bergen weht schwacher Westwind, und auf 2000 Metern beträgt die Temperatur etwa -2 Grad. Diese unterschiedlichen Bedingungen erfordern eine präzise lokale Planung, da die Bedingungen von Region zu Region stark variieren können.

Auswirkungen auf Wanderer und Verkehrssicherheit

Für Ausflüge ins Gebirge ist eine sorgfältige Wahl des Ziels ratsam. Im Norden liegt die Hochnebelobergrenze meist um 1000 Meter, im Westen regional höher. Interessierte sollten aktuelle Webcambilder am Zielort prüfen und auf die Aufnahmezeit achten, da nicht jeder Aussichtspunkt bereits über der Wolkendecke liegt. Auf einer Bergfahrt kann die Strecke durch die Hochnebelschicht führen. Bei nachlassender Sicht ist frühzeitig das Tempo zu reduzieren, das Abblendlicht einzuschalten und ein ausreichender Abstand zu halten.

Sonniges Wetter macht höher gelegene Wanderwege nicht automatisch schneefrei. Es ist wichtig, sich über die konkrete Route zu informieren und vereiste oder verschneite Abschnitte zu meiden, wenn die notwendige Ausrüstung und Erfahrung fehlen. Trotz vorwiegend sonnigem Wetter bleibt es kühl, weshalb Handschuhe, eine Mütze und eine zusätzliche wärmende Schicht mitgenommen werden sollten. Für längere Pausen ist ein geschützter Platz zu wählen, um Kälte und Feuchtigkeit zu vermeiden.

Zeitmanagement und Notfallplanung im Gebirge

Wer auf die nachmittägliche Nebelauflösung wartet, hat weniger Tageslicht für den Ausflug. In diesem Fall ist eine kürzere Strecke zu wählen, und die letzte Talfahrt oder die Rückverbindung muss präzise geprüft werden. Eine Stirnlampe gehört auch bei Sonnenschein ins Gepäck, um für unerwartete Verzögerungen gewappnet zu sein. Am Abend ziehen von Westen und Süden neue Wolken auf, und in der Nacht setzt regional Niederschlag ein. Vor der Rückfahrt ist die aktuelle Prognose sowie der Strassenzustand bei Bergstrecken zu prüfen.

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Wenn sich der Hochnebel erst am Nachmittag auflöst, bleibt für eine Wanderung nur ein begrenztes Zeitfenster. Es empfiehlt sich, zuerst festzulegen, wann wieder am Ausgangspunkt sein muss, mit genügend Tageslicht und gegebenenfalls vor der letzten Talfahrt. Von dieser Rückkehrzeit ist die Gehzeit und eine Reserve für Pausen, langsame Wegabschnitte oder eine verpasste Abzweigung zurückzurechnen. Passt der nötige Start nicht mehr in den Tagesplan, ist eine kürzere Route zu wählen. Eine feste Umkehrzeit ist vor dem Loszugehen zu vereinbaren. Wird es später als geplant oder ist der Weg schwieriger als erwartet, ist umzudrehen, auch wenn der Aussichtspunkt noch nicht erreicht ist. Regelmäßig ist zu prüfen, ob die verbleibende Zeit für den Rückweg weiterhin ausreicht. Leserreporterinnen und Leserreporter können Wettersituationen in der Facebook-Gruppe "Dein Wetter in der Schweiz" dokumentieren, wobei ausgewählte Bilder im Wetterbericht von Polizei.news unter "Wetterimpressionen von gestern und heute" erscheinen.