Wettervorhersage für die Schweiz

Die Schweiz liegt unter dem Einfluss eines ausgedehnten Tiefdruckgebiets. Am Donnerstag stabilisiert sich das Wetter, am Samstag wird es wieder unbeständiger mit Schauern und Gewittern.

Die Schweiz befindet sich unter dem Einfluss eines ausgedehnten Tiefdruckgebiet s mit Zentrum in der Nähe der Britischen Inseln. Am Donnerstag brachte ein schwacher Zwischenhocheinfluss eine gewisse Stabilisierung und Abtrocknung der Luftmasse. In der Nacht auf Freitag erreicht aus Westen eine schwache Störung die Alpennordseite, woraufhin sich der Himmel am Tag wieder beruhigt.

Am Samstag dreht die Höhenströmung auf Südwest, wodurch es in den Alpen vorübergehend leicht föhnig wird, bevor eine Kaltfront am Samstagabend Schauer und einzelne Gewitter bringt. \Zunächst herrscht stark bewölkter Himmel und auf der Alpennordseite stellenweise schwacher Niederschlag. Im Laufe des Vormittags wechselt das Wetter zu trockenem und recht sonnigen Zustand. Am Alpennordhang bleibt es meist stark bewölkt. Abends ziehen aus Westen zunehmend hohe Wolkenfelder auf. In den Niederungen belaufen sich die Temperaturen am frühen Morgen auf 11 Grad, am Nachmittag auf 19 Grad. zeitweise weht ein mäßiger Nordwestwind. In den Bergen bläst hauptsächlich mäßiger West- bis Südwestwind. Die Nullgradgrenze steigt im Tagesverlauf von 2700 auf 3200 Meter. \Auf der Alpennordseite gibt es anfangs noch Restwolken, dann entwickelt sich meist sonniges Wetter. Dem Jura und den Voralpen entlang bleibt es länger bewölkt. Im Wallis scheint größtenteils die Sonne. In den Niederungen sinken die Temperaturen in der Nacht auf 13 Grad, die Höchstwerte erreichen 22 Grad. Auf der Alpennordseite weht zeitweise mäßiger Südwest- bis Westwind. In den Bergen herrscht mäßiger Westwind. Die Nullgradgrenze steigt auf 3300 Meter. Am Vormittag bilden sich einige Wolkenfelder, dann lockert sich der Himmel zumindest teilweise auf. In der Nacht auf Samstag ziehen wieder stärkere Wolkenfelder heran und es können einzelne Schauer oder Gewitter auftreten, vor allem im Mittel- und Südtessin. In den Niederungen sinken die Temperaturen in der Nacht auf 16 Grad, die Höchstwerte erreichen 23 Grad. Im Oberengadin beträgt die Höchsttemperatur 15 Grad. In den Bergen weht schwacher bis mäßiger Westwind. Die Nullgradgrenze liegt auf 3200 Metern





polizeiCH / 🏆 29. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Schweiz Wetter Tiefdruckgebiet Schauer Gewitter

Switzerland Neuesten Nachrichten, Switzerland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Bigler über EU-Verträge: Wo bleibt der wirtschaftliche Nutzen?Die Schweiz stehe wirtschaftlich besser da als die EU, schreibt Kolumnist Hans-Ulrich Bigler.

Weiterlesen »

Jaden Amiel begeistert als JDtheKid: 9-jähriger Rapper erobert die SchweizDer junge Rapper Jaden Amiel, alias JDtheKid, begeistert mit seinem ersten Song und einer wachsenden Fanbase. Seine Eltern unterstützen ihn dabei.

Weiterlesen »

Wie die Schweiz vom Forschungsstandort zum Venture-Champion werden kannDie Schweiz ist eines der weltweit führenden Forschungs- und Innovationszentren und auf dem besten Weg, auch ein Venture Capital Hub von Weltrang zu werden. Die

Weiterlesen »

Tiefe Zinsen und die geringe Finanzbildung führen in der Schweiz zu VorsorgelückenWegen der tiefen Zinsen müssten sich Schweizer und Schweizerinnen mehr um die Altersvorsorge kümmern. Weil das nur ansatzweise geschieht, drohen finanzielle

Weiterlesen »

Flamingo am Titisee – Behörde prüft Umzug in die SchweizIm Titisee im Schwarzwald wurde ein Flamingo entdeckt, und das Regierungspräsidium Freiburg erwägt nun, den Vogel in die Schweiz zu bringen.

Weiterlesen »

Mountainbike-WM im Wallis - Bronze für die Schweizer Mixed-StaffelDie Mixed-Staffel beschert der Schweiz an der Mountainbike-WM im Wallis die nächste Medaille.

Weiterlesen »