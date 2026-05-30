Wettervideo der Woche: Stille Quellwölkchen und majestätischer Mondaufgang

Georg Locher dokumentiert das unterdrückte Wachstum von Cumuluswolken - ein faszinierendes Wetterphänomen. Dazu gibt es eindrucksvolle Aufnahmen des Mondaufgangs vom Freitagabend aus verschiedenen Perspektiven.

Still und starr liegen sie da, kleine Quellwölkchen bei trockenem Wetter . Könnte man meinen. Effektiv sind sie in Bewegung und wollen in die Höhe wachsen.

Allerdings wird das Wachstum von der trockenen und/oder stabilen Umgebungsluft unterdrückt. Mit der Dokumentation des Vorgangs heimst Georg Locher das Wettervideo der Woche ein. Wir gratulieren! Weitere Videos der Woche zeigen den Mondaufgang vom Freitagabend aus unterschiedlichen Perspektiven.

Vielen Dank für alle Einsendungen! Doch was genau verbirgt sich hinter diesem Phänomen? Cumuluswolken, auch als Quellwolken bekannt, entstehen durch aufsteigende feuchte Luft. An heißen Tagen erwärmt die Sonne den Boden, die darüber liegende Luft steigt auf und kühlt ab.

Der enthaltene Wasserdampf kondensiert zu kleinen Tröpfchen, die sichtbar werden. Normalerweise wachsen diese Wolken weiter in die Höhe, bis sie auf eine stabilere Luftschicht treffen oder die Energie nachlässt. Im Fall von Georg Lochers Video ist die Umgebungsluft jedoch so trocken und stabil, dass die aufsteigende Luft bereits nach wenigen Metern gestoppt wird. Die Wolken wirken wie eingefroren, obwohl sie in Wirklichkeit ständig versuchen, sich zu vergrößern.

Dieses Spannungsfeld zwischen aufsteigender Energie und unterdrückender Stabilität verleiht dem Zeitraffer eine ganz besondere Dynamik. Man sieht buchstäblich die unsichtbare Grenze, an der die Wolken nicht weiterkommen. Meteorologen nennen diese Schicht eine Subsidenzinversion, eine Region absinkender Luft, die wie ein Deckel wirkt. Besonders häufig tritt dies bei Hochdruckwetterlagen auf, wenn die Luft in der Höhe erwärmt wird und absinkt.

In solchen Momenten bleiben die Cumuluswolken flach und breiten sich horizontal aus. Sie erinnern an Wattebäusche, die auf einer glatten Fläche liegen. Georg Locher ist es gelungen, diesen subtilen Vorgang mit einer präzisen Zeitraffertechnik einzufangen, was in der Meteorologie selten gelingt. Aber nicht nur die Quellwolken waren in dieser Woche ein Highlight.

Auch der Mondaufgang vom Freitagabend bot ein spektakuläres Schauspiel. Mehrere Zuschauer haben den aufgehenden Vollmond aus verschiedenen Positionen gefilmt und uns ihre Aufnahmen geschickt. Die Perspektiven reichen von einer idyllischen Hügelkette, hinter der der Mond langsam emporsteigt, bis hin zu einer Stadtansicht, in der der Mond zwischen den Häusern hindurchscheint. Jede Aufnahme zeigt eine andere Stimmung - mal romantisch, mal majestätisch.

Der Mond selbst war an diesem Abend besonders groß, da er sich in Erdnähe befand. Solche Supermonde sind ein beliebtes Motiv für Hobbyfotografen, aber auch für Meteorologen interessant, da sie die Sichtverhältnisse in der Atmosphäre beeinflussen. Durch die lange Atmosphärenstrecke beim Aufgang wird das Mondlicht stärker gestreut, was zu intensiven Rot- und Orangetönen führt. In den eingereichten Videos ist dieser Farbeffekt deutlich zu erkennen.

Die Kombination aus ruhigen Quellwolken und einem strahlenden Mondaufgang macht diese Woche zu einem besonderen Erlebnis für Wetterbegeisterte. Abschließend möchten wir noch einmal betonen, wie sehr wir uns über jede Einsendung freuen. Ob Foto oder Video, ob Zeitraffer oder Live-Mitschnitt - jedes Material hilft uns, die Vielfalt des Wetters zu zeigen. Wenn auch Sie ein beeindruckendes Wetterphänomen festhalten, zögern Sie nicht, es uns zu schicken.

Eine ausführliche Anleitung, wie Ihr Video zum Wettervideo der Woche wird, finden Sie auf unserer Webseite. Wichtig ist vor allem, dass die Aufnahme eine klare Wetterentwicklung zeigt, sei es eine aufziehende Gewitterfront, eine seltene Wolkenformation oder eben eine scheinbar reglose Quellwolke, die doch in Bewegung ist. Auch die technische Qualität spielt eine Rolle - ein ruhiger Standort und eine gute Auflösung sind von Vorteil. Wir sichten jede Einsendung persönlich und wählen das beeindruckendste Video aus.

Für weitere Informationen laden Sie die SRF Meteo App herunter, wo Sie aktuelle Vorhersagen und Hintergrundwissen zu Wetterphänomenen finden. Bleiben Sie neugierig und halten Sie Ausschau nach den kleinen Wundern am Himmel - sie sind oft unspektakulär, aber voller Geschichten





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