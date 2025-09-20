Wetterumschwung in der Schweiz: Tiefdruckgebiet bringt Niederschläge und Föhn

Ein Tiefdruckgebiet dominiert das Wettergeschehen in der Schweiz. Der Föhnwind wird vorübergehend aktiv, während eine Kaltfront Niederschläge bringt. Die Temperaturen variieren je nach Region, und die Nullgradgrenze sinkt. Leserreporter teilen aktuelle Wetterbilder.

Das Hochdruckgebiet über Südosteuropa verliert allmählich an Kraft. Am Sonntag gerät die Schweiz in den Einflussbereich eines Tiefdruckgebiet s, das sich über Nordwesteuropa ausbreitet. Mit der Verstärkung der südwestlichen Höhenströmung setzt vorübergehend Föhn in den Alpen ein. Gegen Abend erreicht eine aktive Kaltfront aus Westen die Schweiz . Am Montag befindet sich die Schweiz auf der Vorderseite eines Höhentiefs, das über Frankreich liegt.

Dies führt dazu, dass sehr feuchte Mittelmeerluft von Süden zur Alpensüdseite und über die Alpen gelangt. Gleichzeitig bringt eine mäßige Bise in den unteren Luftschichten nördlich der Alpen deutlich kühlere Luft zur Alpennordseite.\Zunächst zeigt sich das Wetter recht sonnig. Am Vormittag ziehen in der Nordwestschweiz und am Alpenhauptkamm ausgedehnte Wolkenfelder auf, während im Mittelland einzelne Nebelfelder entstehen. Im Laufe des Nachmittags nimmt die Bewölkung von Westen her zu, und am Abend setzen teils kräftige Niederschläge ein, vereinzelt auch Gewitter. Im Osten bleibt es bis gegen Mitternacht meist trocken. Die Temperaturen erreichen in den Niederungen am frühen Morgen etwa 16 Grad, am Nachmittag etwa 22 Grad. In den Alpentälern klettert das Thermometer dank mäßigem Föhn auf bis zu 26 Grad. In der zweiten Tageshälfte weht auf der Alpennordseite teilweise ein mäßiger West- bis Nordwestwind. In den Bergen herrscht mäßiger, in Kamm- und Gipfellagen starker Süd- bis Südwestwind. Die Nullgradgrenze sinkt im Tagesverlauf von 4200 auf 3700 Meter.\Am Morgen ist es noch recht sonnig, obwohl sich die Wolkenfelder verdichten. Am Nachmittag nimmt die Bewölkung weiter zu, und aus Südwesten ziehen Niederschläge auf. Am Abend und in der Nacht halten die Niederschläge an, zeitweise gewittrig und lokal ergiebig. Die Temperaturen liegen in den Niederungen am Morgen bei etwa 15 Grad und steigen am Nachmittag auf rund 23 Grad. Im Flachland weht am Nachmittag ein mäßiger Westwind, der am Abend auf Nordwest dreht. Am Jurasüdfuss kommt es am Abend zu böigem Nordwestwind. In den Alpentälern herrscht mäßiger Föhn. In den Bergen weht mäßiger bis starker Süd- bis Südwestwind. Die Nullgradgrenze sinkt von 4000 bis zum Abend auf 3500 Meter. Auf der Alpensüdseite gibt es zunächst noch Aufhellungen, besonders im Südtessin und in den Bündner Südtälern. Im Laufe des Vormittags nimmt die Bewölkung zu, und ab Mittag setzen im Nordtessin erste Niederschläge ein, die sich im Laufe des Abends verstärken und auf die übrigen Regionen ausweiten. Im Engadin sowie im Puschlav bleibt es noch recht sonnig und trocken. Die Temperaturen liegen in den Niederungen am Morgen bei etwa 18 Grad und steigen am Nachmittag auf bis zu 24 Grad. Im Oberengadin werden maximal 19 Grad erreicht. In den Bergen weht zunächst mäßiger, im Tagesverlauf zunehmend starker Südwind. Die Nullgradgrenze sinkt bis zum Abend auf 3700 Meter.\Werden Sie kostenlos Mitglied bei „Dein Wetter in der Schweiz“ und erleben Sie das Wetter live! Teilen Sie Fotos und Videos und gestalten Sie den Wetterbericht von morgen aktiv mit: In der Facebook-Gruppe „Dein Wetter in der Schweiz“ laden Leserreporterinnen und Leserreporter täglich aktuelle Fotos hoch – direkt aus dem Geschehen. Ausgewählte Bilder erscheinen im Wetterbericht von Polizei.news unter „Wetterimpressionen von gestern und heute“. ASSR Antischleuderschule: Trainings zur Fahrsicherheit für Neulenker und Routiniers





polizeiCH / 🏆 29. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Wetter Schweiz Tiefdruckgebiet Föhn Kaltfront Niederschläge Temperaturen Alpen Wetterbericht

Switzerland Neuesten Nachrichten, Switzerland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Hitzewelle in der Schweiz: Sonniges Wetter mit subtropischer Luft und Wetterumschwung am WochenendeEin ausgedehntes Hochdruckgebiet bestimmt das Wetter in der Schweiz, bringt warme Luft subtropischen Ursprungs und Temperaturen von bis zu 30 Grad. Am Wochenende Wechsel zu einer Tiefdruckzone mit Kaltfront. Tipps zur Vermeidung von Kreislaufbelastungen und Mitmach-Aktionen.

Weiterlesen »

Kompromiss im Sprachenstreit: Lösung für Frühfranzösisch in der Schweiz gesuchtDer Bund droht mit einer Frühfranzösisch-Pflicht, während Kantone wie Zürich und St. Gallen Kritik äußern. Der Nidwaldner Bildungsdirektor Res Schmid schlägt einen Kompromiss vor, um Englisch in der Sekundarstufe zu unterrichten und Frühfranzösisch zu retten. Es geht um die Stärkung der Grundkompetenzen und die Förderung der französischen Sprache durch positive Anreize.

Weiterlesen »

Warum die Schweiz die Menschenrechte in den Mittelpunkt der OSZE stellen mussDer OSZE-Vorsitz bietet die Gelegenheit, die Organisation auf eine ihrer Kernaufgaben zu konzentrieren, sagen Eleonora Mongelli und Florian Irminger.

Weiterlesen »

ICT-Fachkräftemangel in der Schweiz verschärft sich bis 2033Die aktuelle Bedarfsprognose von ICT-Berufsbildung Schweiz zeigt eine zunehmende Verschärfung des Fachkräftemangels im ICT-Bereich bis 2033. Trotz steigendem Bedarf an ICT-Spezialisten ist die Schaffung neuer Lehrstellen nicht ausreichend. Die Studie prognostiziert einen Bedarf von 128.600 Fachkräften bis 2033, bestehend aus Ersatz- und Zusatzbedarf.

Weiterlesen »

Umfrage zeigt unterschiedliche Meinungen zur Steuerpolitik in der SchweizEine aktuelle Umfrage zeigt uneinheitliche Ansichten in der Schweizer Bevölkerung zu verschiedenen steuerpolitischen Massnahmen. Während eine Erhöhung der Bundessteuer auf hohe Einkommen auf die grösste Zustimmung stieß, stießen andere Vorschläge wie die Erhöhung des Rentenalters oder die Einführung einer Mikroabgabe auf gemischte Reaktionen.

Weiterlesen »

Wetter Schweiz: Triste Aussichten für die kommenden TageNach einem sommerlichen Wochenende schlägt das Wetter ab Sonntagnachmittag um. Nächste Woche wird es oft bewölkt und nass.

Weiterlesen »