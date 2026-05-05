Wetterumschwung in der Schweiz: Schauer, Gewitter und sinkende Schneefallgrenze erwartet

Ein Wetterumschwung bringt feuchtere Luft und Schauer in die Schweiz. Besonders in den Alpen und im Tessin sind Gewitter möglich. Die Schneefallgrenze sinkt.

Die Schweiz befindet sich derzeit in einer Wetter lage, die von einem Zusammenspiel aus Tiefdruckgebiet über der Biskaya und Hochdruckgebiet über Osteuropa geprägt ist. Dies führt zu einer schwachen bis mässigen südwestlichen Strömung, die allmählich feuchtere und labilere Luftmassen in die Region transportiert.

Insbesondere der zentrale und östliche Alpenraum erlebte vorübergehend eine kräftige Föhnphase, welche nun jedoch allmählich zu Ende geht. Die kommenden Tage versprechen eine Zunahme der Feuchtigkeit und eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für Schauer und Gewitter. Am Dienstag wird die Feuchtigkeitszufuhr zur Alpensüdseite deutlich zunehmen, was zu einer Stauphase führt. Am Mittwoch endet die Föhnphase und mit dem Durchgang eines Teiltroges wird schubweise feuchte Luft aus Südwesten herangeführt, was die Instabilität der Atmosphäre weiter verstärkt.

Es ist daher mit verbreiteten Niederschlägen zu rechnen, die lokal auch in Form von Gewittern auftreten können. Die Schneefallgrenze wird sich dabei voraussichtlich zwischen 2000 und 2400 Metern bewegen. Die Alpennordseite wird zu Beginn des Tages noch teilweise sonnig sein, jedoch werden sich im Tagesverlauf zunehmend Quellwolken bilden, die sich später zu Schauern und Gewittern entwickeln können. In Nord- und Mittelbünden wird der Föhneinfluss weiterhin für teilweise sonniges und meist trockenes Wetter sorgen.

In den zentralen Alpen wird es aus Süden bewölkt und zeitweise mit etwas Niederschlag zu rechnen sein. Die Temperaturen in den Niederungen werden am frühen Morgen bei etwa 9 Grad Celsius liegen und am Nachmittag auf bis zu 19 Grad Celsius ansteigen. In den Alpentälern, wo der Föhn noch aktiv ist, können sogar bis zu 22 Grad Celsius erreicht werden. In der Nähe von Schauern und Gewittern ist mit böigem, auffrischendem Wind zu rechnen.

In den Bergen wird ein mässiger bis starker Süd- bis Südwestwind erwartet. Die Nullgradgrenze wird von 2800 Metern auf 2400 Meter sinken, was bedeutet, dass in höheren Lagen auch mit Schneefall zu rechnen ist. Im Wallis wird es stark bewölkt sein, mit einigen sonnigen Abschnitten in den Niederungen, die jedoch später auch von Bewölkung überdeckt werden. Es werden einige Schauer erwartet, die am Nachmittag teils auch in Gewitter übergehen können.

Auf der Alpensüdseite wird es bedeckt, trüb und regnerisch. Im Unterengadin werden besonders am Vormittag einige Aufhellungen und trockene Phasen erwartet, die jedoch im Laufe des Tages von zeitweisen Niederschlägen abgelöst werden. Am Abend und in der Nacht auf Mittwoch werden im Mittel- und Südtessin einige Niederschläge fallen, die teilweise auch in Form von Gewittern auftreten können. Die Schneefallgrenze wird sich um 2100 Metern befinden.

Die Temperaturen in den Niederungen werden am frühen Morgen bei etwa 10 Grad Celsius liegen und am Nachmittag auf bis zu 15 Grad Celsius ansteigen, wobei im Oberengadin die Höchstwerte nur um 9 Grad Celsius liegen werden. In den Bergen wird ein schwacher bis mässiger Südwind erwartet. Die Nullgradgrenze wird sich um 2400 Metern bewegen. Die Berge werden in Wolken gehüllt sein, und oberhalb von 2300 Metern wird mit 5 bis 10 cm Neuschnee gerechnet.

Angesichts dieser Wetterlage wird empfohlen, eine leichte Regenjacke oder einen Schirm mitzunehmen, um auf mögliche Schauer und Gewitter vorbereitet zu sein. Wanderungen sollten frühzeitig gestartet werden, um die Wahrscheinlichkeit, von Gewittern am Nachmittag überrascht zu werden, zu minimieren





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