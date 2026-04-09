Wetterumschwung in der Schweiz: Kühle Luft und Schneefall erwartet

In dieser Woche erleben wir einen deutlichen Wetterumschwung in der Schweiz. Nach sonnigen Tagen mit Temperaturen über 20 Grad stehen kühle Luft, Schneefall und ein Temperatursturz bevor. Wir informieren Sie über die aktuelle Wetterlage, die Prognosen für die kommenden Tage und wichtige Meldungen aus dem In- und Ausland. Beachten Sie die Warnungen des Bundesamtes für Meteorologie und Klimatologie MeteoSchweiz.

In diesem Wetter -Newsblog erfahren Sie alles über die aktuelle Wetter lage in der Schweiz und erhalten wichtige Meldungen aus dem Ausland. Die vergangenen Tage verwöhnten uns mit Temperatur en über 20 Grad, was einen Vorgeschmack auf den kommenden Sommer lieferte. Viele Menschen genossen die Sonne bei sommerlichen Temperatur en, in Cafés, an den Seen oder in den Bergen. Doch die Wetter prognose für das kommende Wochenende sorgt für eine kleine Ernüchterung inmitten der Frühlingsgefühle.

Der Freitag startet noch recht sonnig, mit vereinzelten Störungen und kleineren Regenschauern in der Ostschweiz, und die Temperaturen bleiben mild. Am Samstag ziehen im Flachland erste Nebel- und Hochnebelfelder auf, die sich aber bald verziehen und der Sonne Platz machen. Die Nullgrad-Grenze steigt auf über 3000 Meter, und auch Saharastaub ist vereinzelt wieder anzutreffen. Die Temperaturen liegen bei etwa 10 Grad. Der Sonntag bringt dann einen markanten Wetterumschwung. Kühle Luft aus dem Norden überquert die Schweiz und sorgt für einen Temperatursturz. Im Flachland wird das Thermometer kaum noch die 10-Grad-Marke überschreiten. Das bedeutet einen Temperaturrückgang von über 10 Grad im Vergleich zum Samstag. Nur im Süden der Schweiz und im Bündner Rheintal bleiben die Temperaturen mit bis zu 17 Grad relativ mild. Für den Wochenstart am Montag prognostizieren die Meteorologinnen und Meteorologen ebenfalls kühles und feuchtes Wetter im Flachland. In Basel sinkt die Maximaltemperatur sogar von 25 auf 9 Grad. Im Süden sollen die Temperaturen mild bleiben, während sie im Flachland teils unter zehn Grad fallen sollen.\Wir können uns also einerseits auf ein verlängertes Wochenende freuen, und andererseits auf schönes Osterwetter. Die Prognose für die kommenden Tage zeigt: Für den Karfreitag erwarten wir teils sonniges Wetter. Am Nachmittag ziehen zwar Quellwolken auf, aber Regen ist nicht zu erwarten. Die Temperaturen liegen bei 9 bis 12 Grad. Für den Ostersamstag wird es gemäß der Prognosen von «MeteoNews» recht sonnig, auch wenn am Nachmittag und vor allem im Norden mehr Wolken den Himmel zieren. Die Temperaturen liegen zwischen 12 und 14 Grad. Am Ostersonntag wird es ebenfalls bewölkt sein, und stellenweise ist Niederschlag möglich, insbesondere in der Nord- und Ostschweiz. In der Deutschschweiz wird es noch einmal wärmer, mit Temperaturen bis zu 16 Grad. Der Ostermontag verspricht meist sonniges Wetter, trotz dichterer Wolken. Ein mäßiger Südwestwind weht, und die Höchsttemperaturen werden voraussichtlich um die 22 Grad liegen. Für den Dienstag ist dann Regen möglich. Der Tag beginnt mit starker Bewölkung und eventuell Regen in der Ostschweiz, aber die Wolken verziehen sich im Laufe des Tages, und es wird sonnig bei rund 20 Grad. Am Mittwochnachmittag gilt am Alpennordhang Warnstufe 3, wie das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie MeteoSchweiz mitteilt. Zwischen dem östlichen Berner Oberland, den Schwyzer und Glarner Alpen und dem Alpstein sowie im nördlichen Prättigau werden 20 bis 40 cm Schnee erwartet, oberhalb von 1000 Metern sogar bis zu 100 cm Neuschnee. In den angrenzenden Gebieten sowie in den westlichen Voralpen und Alpen gilt Warnstufe 2. Die Schneefallgrenze sinkt stark, nur im tiefen Flachland vermischt sich der Schnee noch mit Regen, sonst wird es großflächig weiß. Im Mittel- und Südtessin sowie in Puschlav rechnet MeteoSchweiz mit Windspitzen zwischen 80 und 100 km/h. Auch für diese Wetterlage gilt Warnstufe 3.\Das Wetter zeigte sich in den letzten Tagen sehr wechselhaft, und daran wird sich am Mittwoch und Donnerstag kaum etwas ändern, denn eine neue Wetterstörung erreicht uns. Die Warmfront hebt die Schneefallgrenze an. Am Donnerstag zieht ein Tiefdruckgebiet aus Frankreich auf, wodurch das Wetter weiterhin unbeständig bleibt. Auf der Alpensüdseite sinkt die Schneefallgrenze um 600 Meter, auf der Alpennordseite um die 1000 Meter. Am Freitag erfolgt im Laufe des Tages eine langsame Wetterberuhigung. Am Alpennordhang und in Nordbünden oberhalb von 1000 Metern verspricht sich das Wetter wieder zu beruhigen. Am Wochenende liegen wir zwischen einem Hochdruckgebiet über Spanien und einem weiteren über Rumänien, wodurch zunehmend mildere Luft zu uns gelangt. Es wird deutlich milder, und sowohl im Süden als auch im Norden steigen die Temperaturen auf über 10 Grad. Trotz der milderen Luft muss weiterhin mit Wolken und zeitweise auch mit Regen gerechnet werden. Am Sonntag steigen die Temperaturen auf frühlingshafte 10 bis 15 Grad, und die Sonne setzt sich zunehmend durch. Eine anhaltende Wetterbesserung ist laut Prognosen erst zu Beginn der kommenden Woche zu erwarten, mit Temperaturen über 10 Grad. Die Prognosen deuten ebenfalls auf mildere Temperaturen hin. Die BLS hat den Autoverlad zwischen Kandersteg BE und Goppenstein VS wieder in Betrieb genommen. Die Zufahrtsstrassen von Gampel-Steg VS sowie Wiler VS sind seit 8.30 Uhr wieder befahrbar, wie die BLS mitteilt. Auch am Mittwochvormittag lässt der Schneefall nicht nach. Die aktuellen Wetterbedingungen erfordern Vorsicht, insbesondere in den betroffenen Gebieten mit Schnee und Wind





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