Wetterumschwung in der Schweiz: Bise kühlt ein, Warmfront bringt Regen

Starke Bise kühlt die Alpennordseite deutlich ab, während eine Warmfront im Sonntag auf feuchte Atlantikluft trifft. Wichtige Details zu Temperaturen, Schneefallgrenzen und Windchill-Effekten für Reisende und Pendler.

Am Freitag beginnt der Wochenstart für die Schweiz mit einem dynamischen Wetterumschwung, der durch eine eintreffende Kaltfront ausgelöst wird. Diese Frontkante hat sich in der Nacht auf Freitag von Norden kommend über die Alpennordseite geschoben und dort für abrupte Temperatur- und Windänderungen gesorgt. Parallel dazu breitet sich von den Britischen Inseln aus ein Hochdruckgebiet in Richtung des Alpenraums aus, das trockene Polarluft mit sich bringt und damit die Wettersituation nachhaltig verändert.

Trockene Polarluft und kräftige Bise bestimmen das Wetter

Die dominanten Wetterparameter am Freitag sind die einsetzende Bise sowie die damit verbundene trockene Polarluft, die zur Alpennordseite strömt. Während in den Tälern und Flachländern trockene Bedingungen herrschen, bleibt entlang der Voralpen noch Restfeuchte erhalten, die für anhaltende Bewölkung sorgt. Auf der Alpensüdseite ist stattdessen ein mäßiger Nordwind zu verzeichnen, der jedoch nicht die gleiche kühle Wirkung wie die Bise im Norden entfaltet. Die Schneefallgrenze liegt in den frühen Morgenstunden zunächst bei 700 bis 1000 Metern, was in den Bergen zu einer ersten Schneedecke führen kann.

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Die Temperaturangaben in den Niederungen liegen zwischen 4 und 8 Grad Celsius, was bei den vorherrschenden Windverhältnissen als recht kühl empfunden wird. In den Bergen, insbesondere auf einer Höhe von 2000 Metern, sinken die Temperaturen bis auf -4 Grad. Oberhalb von etwa 1500 Metern sind 2 bis 8 Zentimeter Neuschnee zu erwarten. Die Wolkenobergrenze liegt in den Voralpen und Alpen am Morgen noch bei 3500 Metern, sinkt im Tagesverlauf jedoch in den Voralpen auf rund 1700 Meter und in den Alpen auf 2500 Meter.

Sonnenschein im Mittelland, Bewölkung in den Bergen

Obwohl der frühe Freitag oft stark bewölkt ist, erwärmt sich das Wetter im Flachland im Laufe des Vormittags und steht zunehmend unter Sonneneinfluss. In den Voralpen und Alpen gibt es erst am Nachmittag erste Aufhellungen, wobei der letzte Niederschlag in diesen Regionen meist bereits vormittags abklingt. Die Höchsttemperaturen in den Niederungen erreichen Werte um 8 Grad, im Wallis sind sogar bis zu 12 Grad möglich. Dies erzeugt einen deutlichen Kontrast zu den kühleren Lagen im Norden und Osten des Landes.

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Auf der Alpensüdseite präsentiert sich das Wetter windig und zunächst ausgedehnt bewölkt. Bis zum Nachmittag stellt sich jedoch ziemlich sonniges Wetter ein, bevor am Abend aus Süden die Bewölkung wieder zunimmt. Im Engadin bleibt es stark bewölkt mit vereinzeltem Niederschlag, bis auch dort am Nachmittag Trockenheit einkehrt. Die Schneefallgrenze liegt hier bei 1400 Metern. Die Temperaturen variieren stark: In den Niederungen der Südseite werden um 18 Grad erreicht, während das Oberengadin nur auf 4 Grad kommt. Dies unterstreicht die lokalenmikroklimatischen Unterschiede innerhalb des Alpenraums.

Anhaltende Winde und der Effekt des Windchill

Ein zentrales Thema für die Bevölkerung ist die anhaltende Bise, die im Seeland und in der Genferseeregion teils kräftig weht. Diese Windströmung sorgt für einen ausgeprägten Windchill-Effekt, bei dem die kälteempfundene Temperatur deutlich unter der tatsächlichen Lufttemperatur liegt. Der Körper verliert durch den Wind die erwärmte Luftschicht an der Haut schneller und kühlt so schneller aus. Pendler und Outdoor-Aktive sollten sich winddicht anziehen, da besonders das Warten an Haltestellen bei dieser Kombination aus Kälte und Wind als unangenehm empfundene kann.

Der Windchill ist jedoch nicht nur von der Temperatur abhängig, sondern auch von Kleidung, Bewegung und Feuchtigkeit. Wer sich zügig bewegt, friert weniger als jemand, der längere Zeit in Ruhe positioniert ist. Eine Kombination aus wärmenden Schichten und einer winddichten Außenschicht, sowie der Schutz von Kopf, Hals und Händen, sind daher essenzielle Maßnahmen, um der Kälte effektiv zu begegnen. Ein dicker Pullover allein bietet dabei keinen ausreichenden Schutz gegen die durchdringende Bise.

Neue Luftmassen und Föhn am Wochenende

Bereits am Samstag zeichnet sich ein neuer Wettertrend ab, da die Höhenströmung auf Südwest dreht. Dies führt zu feuchterer Luft, die zur Alpensüdseite transportiert wird. In der Nacht auf Sonntag erreicht schließlich eine Warmfront, ausgehend von einem Tiefdruckgebiet über den Britischen Inseln, die Schweiz. Diese Front bringt feuchte und milde Atlantikluft in das Land und leitet damit den Übergang zu einer neueren Wetterphase ein.

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In den Alpen stellt sich parallel dazu eine kräftige Föhnströmung ein, die für schnellen Schneeschmelze und trockene Verhältnisse in höheren Lagen sorgen kann, während es im Flachland regnerisch bleibt. Für Reisende und Autofahrer bedeutet dies, dass vor Bergfahrten stets die aktuellen Bedingungen geprüft werden sollten, da sich die Sicht und Straßenzustände rasch ändern können. Die Webcams am Zielort bieten dabei wertvolle Hinweise auf die aktuelle Lage an den Pässen und in den Tälern.