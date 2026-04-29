Wetterlage in der Schweiz: Wechselhaftes Wetter mit Schauern und Sonnenschein

In den kommenden Tagen zeigt sich das Wetter in der Schweiz wechselhaft. Während im Flachland nach anfänglicher Bewölkung sonniges Wetter einkehrt, bleiben die Alpen und Voralpen von Schauern und lokalen Gewittern betroffen. Die Temperaturen steigen auf bis zu 20 Grad, während in den Bergen die Nullgradgrenze bei etwa 2800 Metern liegt.

Auf der Vorderseite eines Kaltlufttropfens über dem Ärmelkanal ist am Dienstag aus Südwesten vorübergehend feuchtere Luft zu den westlichen Landesteilen und zu den Alpen geflossen.

Am Mittwoch verlagert sich der Kaltlufttropfen zur Biskaya, die angefeuchtete Luftmasse bleibt aber noch über den Alpen und der Alpensüdseite liegen. Nördlich der Alpen sorgt eine kräftige Bisenströmung für trockene Verhältnisse. Am Donnerstag weitet sich das Hoch weiter zum Alpenraum aus und sorgt für eine grossräumige Abtrocknung der Luftmasse, nur auf der Alpensüdseite bleibt noch mehr Restfeuchtigkeit zurück. Im Flachland zu Beginn noch ausgedehnte Restbewölkung und lokal etwas Regen, dann Übergang zu meist sonnigem Wetter.

In den Voralpen und Alpen bei veränderlicher Bewölkung nur teilweise sonnig und bis am Nachmittag noch einige Schauer. In den Niederungen Temperatur am frühen Morgen um 9, am Nachmittag um 20 Grad. Im Flachland und den Voralpen entlang mässige, am Nachmittag kräftige Bise. In den Alpen schwacher Wind aus variabler Richtung.

Nullgradgrenze auf 2800 Metern. Im Flachland und Jura am Morgen noch etwas Restbewölkung, dann ziemlich sonnig. In den Alpen und Voralpen veränderlich bewölkt und am Morgen noch einige Schauer, vor allem entlang der Voralpen und im Wallis. Am Nachmittag über den Bergen Bildung von Quellwolken und erneut einige Schauer, lokal Gewitter möglich, vor allem im westlichen Jura und in den Voralpen.

Schneefallgrenze um 2500 Meter. In den Niederungen Tiefsttemperatur um 10 Grad, Höchsttemperatur um 20 Grad. In der zweiten Tageshälfte zeitweise mässige Bise. Im Jura starker Nordwestwind, vor allem am Abend.

In den Alpen schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Nullgradgrenze um 2900 Meter. Am Vormittag bewölkt und anfangs noch schwache Schauer möglich, dann Übergang zu zumindest teilweise sonnigem Wetter. Am Nachmittag Bildung von Quellwolken und erneut einzelne Schauer.

In den Niederungen Tiefsttemperatur um 13, Höchsttemperatur um 20 Grad. Höchstwerte im Oberengadin um 13 Grad. In den Bergen schwacher Nordwestwind. Nullgradgrenze auf 2700 Metern.

Zwiebellook tragen: kühl am Start, milder am Nachmittag. Nachmittags Schauer- und Gewitterneigung einkalkulieren. Wetter live erleben, Fotos und Videos teilen und den Wetterbericht von morgen aktiv mitgestalten: In der Facebook-Gruppe „Dein Wetter in der Schweiz“ laden Leserreporterinnen und Leserreporter täglich aktuelle Fotos hoch – direkt aus dem Geschehen. Ausgewählte Bilder erscheinen im Wetterbericht von Polizei.news unter „Wetterimpressionen von gestern und heute“.

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