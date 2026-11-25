Schwere Stürme und Monsterwellen überschatten Thanksgiving in den USA. New York verschiebt die Parade, an der Westküste drohen Überflutungen und Stromausfälle auf der Ostküste.

Massive Stürme und Monsterwellen haben die Thanksgiving -Feierlichkeiten in den Vereinigten Staaten stark beeinträchtigen. An der Westküste bei San Francisco bauten sich bereits am Vortag riesige Wellen auf, die viele Gebiete unter Wasser setzten. In New York wurde die berühmte Thanksgiving -Parade vorsorglich auf den Samstag verschoben, nachdem Sturmwarnung en die Sicherheitsstandards überschritten.

Explosive Stürme und Wassermassen an der Westküste

Die Naturentfesselung im Westen der USA zeigt sich durch meterhohe Wellen, die über Ufermauern schlugen und die Infrastruktur schwer beschädigten. Im Küstenort Pacifica nahe San Francisco brach ein Teil eines Holzpiers, der zuvor wegen Baufälligkeit gesperrt war, in den Pazifik. Die ungewöhnlich hohen Flutwasserstände verschärften die Lage zusätzlich für die Anwohner.

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Bürgermeister Daniel Lurie von San Francisco bot der betroffenen Bevölkerung Sandsäcke an, um ihr Eigentum gegen weitere Überflutungen zu schützen. Er rief die Einwohner dringend dazu auf, alle unnötigen Reisen einzustellen und sicheren Abstand zu den Flutzonen zu halten. Viele Strände wurden daraufhin sofort geschlossen, und auch die bei Touristen beliebte Hafenpromenade in San Francisco war zeitweise aufgrund des Hochwassers gesperrt.

Sicherheitsvorkehrungen und Notstand in New Jersey

Auch an der Ostküste wappnen sich die Bundesstaaten gegen schwere Stürme und heftige Regenfälle. Im Bundesstaat New Jersey wird mit grossflächigen Stromausfällen gerechnet, die möglicherweise bis zum Wochenende andauern könnten. Gouverneurin Mikie Sherrill rief die Bevölkerung auf, möglichst bereits am Tag vor Thanksgiving zu reisen, da die Stürme am Feiertag selbst noch intensiver ausfallen dürften.

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Gouverneurin Mikie Sherrill hat wegen des stürmischen Wetters für den gesamten Bundesstaat den Notstand ausgerufen. Diese Massnahme ermöglicht es, im Notfall schneller Hilfe und Ressourcen aktiviert zu bekommen. Die Behörde rechnet mit zahlreichen Strassensperrungen und Umleitungen, die den Verkehrsfluss weiter einschränken werden. Bewohner der US-Hauptstadt Washington wurden in einer offiziellen Warnmeldung aufgefordert, an bestimmten Bereichen der Flussufer-Promenade am Potomac vorsichtig zu sein.

Vertagung der Macy's Thanksgiving Day Parade in New York

In der Millionenmetropole New York warnte Bürgermeister Zohran Mamdani die Bewohner vor drohenden Überschwemmungen an der Küste. Auf der Plattform X schrieb er, dass der Höhepunkt des Sturms voraussichtlich am Nachmittag bis spätabends am Thanksgiving-Tag erwartet werde. Er warnte Autofahrer explizit davor, durch überflutete Strassen zu fahren, da Windböen Äste und Stromleitungen herabstürzen lassen könnten.

Viele Leute wollten eigentlich zu der Thanksgiving-Parade mit den riesigen Luftballons kommen, doch sie wird nun auf Samstag verschoben. Für die Parade gilt strikt, dass Ballons bei Windböen von mehr als 55 Kilometern pro Stunde nicht aufsteigen dürfen. Für Donnerstag sind laut Notfalldienst Windböen von 80 bis 97 Kilometern pro Stunde vorhergesagt worden.

Historische Hintergründe der Thanksgiving-Tradition

Die mit Helium befüllten Riesenfiguren der Parade schweben normalerweise über dem Umzug und werden von zahlreichen Helfern an Seilen geführt. Neben den Ballons sind auch aufwendig gestaltete Festwagen, Marschkapellen, Tanzgruppen und kostümierte Figuren fester Bestandteil des Spektakels. Die Macy's Thanksgiving Day Parade geht auf die New Yorker Kaufhauskette Macy's zurück, die den Umzug 1924 erstmals veranstaltete.

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Ursprünglich hiess das Spektakel "Macy's Christmas Parade" und sollte das Weihnachtsgeschäft einläuten. Die charakteristischen Riesenballons kamen 1927 hinzu und ersetzten die zuvor mitgeführten echten Tiere. Thanksgiving bleibt der wichtigste nationale Feiertag in den USA, an dem traditionell Truthahn, Süsskartoffelauflauf mit geschmolzenen Marshmallows und Cranberrysauce aufgetischt werden.