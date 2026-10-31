Wetter Schweiz: Bise, Hochnebel und Temperatursturz in den Alpen

Das Wetter in der Schweiz wird von Bise und Hochnebel bestimmt. Temperaturen sinken in den Alpen stark, Niederschlag ist in der Ostschweiz möglich.

Ein stationäres Hochdruckgebiet über Norddeutschland prägt die aktuelle Wetterlage. Dadurch gelangt feuchte Kontinentalluft mit Bise zur Alpennordseite. Am Sonntag zieht ein Höhentief über die Ostalpen hinweg. Es streift die östlichen Landesteile der Schweiz mit feuchterer Luft. Am Montag zieht das Tief weiter Richtung Süditalien. Ein Hoch über den Britischen Inseln bestimmt zunehmend das Wetter im Alpenraum.

Wetterlage in der Nord- und Zentralschweiz

Auf der Alpennordseite und in den Alpentälern liegt zunächst ausgedehnte hochnebelartige Bewölkung vor. Die Obergrenze liegt auf zwei- bis zweieinhalbtausend Metern. In der Zentral- und Ostschweiz ist gebietsweise etwas Niederschlag möglich. Die Schneefallgrenze liegt dabei rund tausend Meter hoch. Im Tagesverfolgt gibt es eine Bewölkungsauflockerung. Danach ist es recht sonnig. Entlang der Voralpen ist die Auflockerung zögerlicher.

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Die Temperaturen in den Niederungen liegen am Morgen bei drei Grad. Am Nachmittag steigt das Thermometer auf neun Grad. Es weht eine mäßige Bise, die im Seeland teils kräftig ausfällt. In den Bergen weht mäßiger Nordostwind. Entlang der Voralpen ist der Wind teils kräftig. In den Hochalpen weht teils kräftiger Nordwind. Auf zweitausend Metern sinkt die Temperatur deutlich auf minus vier Grad.

Auswirkungen von Bise und Hochnebel

Nördlich der Alpen und wahrscheinlich im Rhonetal liegt Hochnebel vor. Die Obergrenze liegt hier rund zweitausend Meter hoch. Am Juranordfuss und entlang der Voralben ist zäher Hochnebel wahrscheinlich. Ansonsten löst sich die Bewölkung im Tagesverlauf größtenteils auf. Die Sonne scheint ansonsten. In den Niederungen liegen die Temperaturen am Morgen bei sechs Grad. Am Nachmittag steigen sie auf zehn Grad. Im Mittelland weht mäßiger bis starker Bise.

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In den Bergen weht mäßiger Wind. In Kammlagen des Jura und der Alpen ist der Nordostwind stark. Die Temperatur auf zweitausend Metern sinkt von zwei auf minus drei Grad. Frische Luft und bunte Blätter begleiten diese Wetterlage. Vielleicht gibt es unterwegs ein paar Sonnenstrahlen. Mit den richtigen Tipps sind Sie für Bise, Hochnebel und kühle Temperaturen vorbereitet. In der Zentral- und Ostschweiz ist gebietsweise Niederschlag möglich. Die Schneefallgrenze liegt rund tausend Meter hoch.

Sicherheit bei Fahrt in höhere Lagen

Prüfen Sie vor Fahrten in höhere Lagen den Strassenzustand. Planen Sie genügend Zeit ein. Besonders im Seeland und im westlichen Mittelland weht teils kräftige Bise. Rechnen Sie auf Landstraßen mit Seitenwind. Auch beim Überholen größerer Fahrzeuge kann sich der Winddruck plötzlich ändern. Schalten Sie das Abblendlicht ein. Beim Tagfahrlicht bleiben die Rücklichter je nach Fahrzeug aus.

Passen Sie Geschwindigkeit und Abstand der Sichtweite an. Die Bise lässt die Luft besonders kühl wirken. Für Spaziergänge eignen sich windgeschützte Wege. Auf zweitausend Metern sinken die Temperaturen regional auf minus vier Grad. Bei Bergtouren gehören Mütze, Handschuhe und warme Reservekleidung ins Gepäck. Digitale Wetterkarten helfen bei der Ausflugsplanung. Die Hochnebelobergrenze liegt regional auf zweitausend bis zweieinhalbtausend Metern.

Wetter im Tessin und im Engadin

Den Voralpen entlang kann sich die Bewölkung länger halten. Eine Bergfahrt garantiert deshalb keinen Sonnenschein. Planen Sie bei Wanderungen genügend Zeit für den Rückweg ein. Nehmen Sie eine Stirnlampe mit. Fahren Sie in der Dämmerung an. Wildtiere können unvermittelt die Fahrbahn queren. Eine Thermosflasche mit warmem Tee macht auch einen frischen Herbsttag gemütlich.

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Im Mittel- und Südtessin sowie im Engadin liegt ausgedehnte, tiefe Bewölkung vor. Ansonsten ist es ziemlich sonnig. In den Niederungen liegen die Temperaturen am Morgen bei sechs Grad. Am Nachmittag steigen sie auf dreizehn Grad. Die Höchstwerte im Oberengadin liegen bei fünf Grad. In den Bergen weht mäßiger Nordostwind. In den Tälern der Alpensüdseite zeigt der Wind Nordwindtendenz. Auf zweitausend Metern Höhe sinkt der Temperaturrückgang auf minus ein Grad.