Wetter in der Schweiz: Tiefdruckgebiet bringt Regen und kühle Temperaturen

Ein Tief vom Atlantik sorgt für schubweisen Regen in der Nordostschweiz und mildere Temperaturen. Hinweise zu Straßenverhältnissen und Wanderwarnungen.

Ein ausgeprägtes Tiefdruckgebiet mit dem Zentrum im nahen Atlantik steuert mit einer westlichen Höhenströmung milde und schubweise feuchte Luft zur Schweiz. Bis zum Mittwoch führt dies zu einer dynamischen Wetter lage, die durch starke Bewölkung und Niederschläge gekennzeichnet ist.

Besonders in den ersten Tagesstunden ist mit häufigem Regen zu rechnen, wobei der Schwerpunkt in der Nordostschweiz und im Alpenraum liegt. Die Schneefallgrenze liegt tagsüber bei etwa 2500 Metern.

Verkehrsbedingungen in der Nordostschweiz

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In der Nordostschweiz und an den Alpen fällt in der ersten Tageshälfte häufig Regen. Betroffene sollten ihren Arbeitsweg auf die nasse Witterung einstellen und zusätzliche Zeit für die Strecke einplanen. Es ist ratsam, einen ausreichenden Abstand zu den vorausfahrenden Fahrzeugen zu halten. Beim Überholen größerer Fahrzeuge muss mit starkem Spritzwasser gerechnet werden, was die Sichtweite erheblich beeinträchtigen kann. Die Verkehrssicherheit erfordert daher erhöhte Aufmerksamkeit und angepasste Fahrgeschwindigkeiten.

Wetterentwicklung im Westen und Süden

Im Westen und auf der Alpensüdseite bessern sich die Wetterbedingungen früher als im nördlichen Flachland. Vor einem Spaziergang oder einer Velofahrt sollte die lokale Prognose geprüft werden. Dennoch bleibt Regenschutz empfehlenswert, da die Bedingungen regional unterschiedlich ausfallen können. Im Genferseegebiet und im Wallis sind nach den morgendlichen Niederschlägen einige Aufhellungen zu erwarten. Die Höchsttemperaturen in den Niederungen bewegen sich zwischen 10 und 15 Grad, während die Berge oberhalb von 2000 Metern meist in Wolken gehüllt bleiben.

Schneefallgrenze und Windverhältnisse

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Die Schneefallgrenze liegt bei etwa 2600 Metern, wobei in den Hochalpen teils starker Südwest- bis Westwind weht. Die Temperatur auf 2000 Metern beträgt am Nachmittag rund 5 Grad. Im Oberengadin sind Höchstwerte von 7 Grad möglich, während die Temperatur auf 2000 Metern bei 4 Grad liegt. Oberhalb von 2200 Metern ist mit 1 bis 5 cm Neuschnee zu rechnen. Der Wind in den Bergen ist schwach bis mäßig westlich, was die Sichtbedingungen und die thermische Wahrnehmung beeinflusst. Viele Berge bleiben trotz der milden Luft in Wolken, was die Orientierung erschwert.

Sicherheitshinweise für Autofahrer

Unter Wasser lassen sich Schlaglöcher, Schachtdeckel und Unebenheiten auf der Fahrbahn schlecht erkennen. Autofahrer sollten rechtzeitig das Tempo reduzieren und weichen nur aus, wenn der rückwärtige Verkehr geprüft wurde und genügend Platz vorhanden ist. An größeren Wasseransammlungen ist langsam vorbeizufahren, damit zu Fuß Gehende und Velofahrende möglichst nicht durch Spritzwasser getroffen werden. Besonders an Haltestellen und Fußgängerstreifen ist auf wartende Personen zu achten, um Unfälle zu vermeiden. Die nasse Witterung erfordert ein defensives Fahrverhalten, um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten.

Empfehlungen für Wanderer und Sportler

Trotz milder Luft bleiben viele Berge in Wolken, in den Hochalpen weht teils starker Wind. Wanderer sollten Sicht und Wind für die gesamte Route prüfen und bei unsicheren Bedingungen einen tiefer gelegenen, gut überschaubaren Weg wählen. Unter einer Regenjacke kann es beim Gehen rasch warm werden. Daher sind vorhandene Belüftungsöffnungen zu nutzen und die Kleidung frühzeitig anzupassen. Eine trockene zusätzliche Schicht hilft, während einer Pause nicht in feuchter Kleidung auszukühlen. Eine Kombination aus aktuellem Radar und lokaler Wetterprognose vor dem Aufbruch ist dringend empfohlen, besonders bei längeren Strecken oder Rückkehr am Abend.

Wettermeldungen und Gemeinschaftsprojekt

Ein Radarbild zeigt, wo zum angegebenen Zeitpunkt Niederschlag erfasst wurde. Es ist keine Garantie dafür, dass ein aktuell trockener Ort auch während des nächsten Spaziergangs trocken bleibt. Entscheidend ist die eingeblendete Aufnahmezeit. Eine Animation mehrerer Bilder hilft, die bisherige Entwicklung der Niederschlagsgebiete zu erkennen. Dabei ist darauf zu achten, ob vergangene Messbilder oder eine Vorhersage betrachtet werden, da sich Niederschlagsgebiete unterwegs verstärken, abschwächen oder neu bilden können. Lacs du Liapey im Kanton Wallis sind ein Beispiel für Regionen, die von diesen Wetterphänomenen betroffen sein können.

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