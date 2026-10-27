Wetter in der Schweiz: Sonnig und mild, aber dann Nebel und Kälte

Die Schweiz wird in den nächsten Tagen von Sonnenschein und milder Luft heimgesucht, aber dann kommt ein Hochnebel nach dem anderen und die Temperaturen sinken spürbar. Hier sind die genauen Vorhersagen für die einzelnen Tage.

Die Schweiz erlebt am Dienstag einen meist sonnigen Herbsttag mit 16 bis 20 Grad in den Niederungen. Am Donnerstag kehrt der Hochnebel im Mittelland zurück, in der Höhe scheint meist die Sonne.

Wer heute draussen ist, darf sich auf einen meist sonnigen Tag freuen. Zwar ziehen gelegentlich Schleierwolken über den Himmel, trotzdem dominiert die Sonne. Einzig im Mittelland halten sich am Vormittag einige Nebelfelder, wie Meteo Schweiz schreibt. Am Nachmittag steigen die Temperaturen in den Niederungen auf 16 bis 20 Grad.

Also read Lula gewinnt, Bolsonaro kämpft weiter - ein finsterer Nebel auf der politisch turbulent zurückläufer

Mittwoch mit Wolken in den Bergen

Auch in den Bergen bleibt es mit rund 10 Grad auf 2000 Metern mild. Der Südwestwind weht dort schwach bis mässig und dreht gegen Abend auf West. Am Mittwoch ist auf der Alpennordseite Schluss mit Sonnenschein. Der Himmel ist laut Meteo Schweiz meist stark bewölkt, zeitweise fällt etwas Niederschlag, vor allem den Voralpen entlang.

Inneralpin bleibt es dagegen meist trocken und zumindest teilweise sonnig. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 2200 und 2500 Metern. Dazu wird es spürbar kühler. Am frühen Morgen liegen die Temperaturen in den Niederungen um 7 Grad, am Nachmittag bei rund 13 Grad.

Advertisement

Gegen Abend kommt zudem Bise auf. Auf 2000 Metern sinkt die Temperatur auf etwa 3 Grad. Der West- bis Nordwestwind in den Bergen dreht den Voralpen entlang am Abend auf Nordost und legt mässig zu. Am Donnerstag liegt über dem Mittelland und den Voralpen eine Hochnebeldecke mit einer Obergrenze bei 1100 bis 1400 Metern.

Hochnebel am Donnerstag im Mittelland

Am Nachmittag löst sie sich nur gebietsweise auf. Wer dem Grau entfliehen will, muss also in die Höhe. Ausserhalb des Nebels ist es meist sonnig, in den Alpentälern hält sich am Vormittag teils noch tiefe Restbewölkung bis rund 1500 Meter. Vor allem der Morgen wird frisch: In den Niederungen liegen die Temperaturen zwischen 3 und 7 Grad, am Nachmittag bei 8 bis 14 Grad.

Dazu weht eine mässige Bise. Auf 2000 Metern ist es mit rund 5 Grad wieder etwas wärmer als am Vortag. Und auch am Freitag muss mit zähem Hochnebel gerechnet werden. Die Obergrenze liegt bei rund 1100 bis 1600 Metern.

Freitag mit weiterem zähem Nebel

Sonst meist sonnig. Höchsttemperatur 8 bis 12 Grad. Viel Sonne und milde Temperaturen, am besten noch draussen sitzen können. Dass es trocken bleibt, Sonne ist für mich zweitrangig.

Advertisement

Ich habe keinen Favoriten, ich plane meine Tage nicht nach dem Wetter.