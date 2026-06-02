Wetter in der Schweiz: Kaltfront und neue Zwischenhoch sorgen für wechselhaftes Wetter

Ein flaches Zwischenhoch sorgt am Montag für eine vorübergehende Abtrocknung und Stabilisierung der Luft. Mit zunehmender südwestlicher Strömung gelangt am Dienstag tagsüber feuchtwarme und instabile Luft zum Alpenraum. Eine Kaltfront zieht in den Abendstunden über die Alpennordseite hinweg. Dahinter folgt mit einem neuen Zwischenhoch am Mittwoch wieder kühlere und trockene Luft.

Ein flaches Zwischenhoch sorgt am Montag für eine vorübergehende Abtrocknung und Stabilisierung der Luft. Mit zunehmender südwestlicher Strömung gelangt am Dienstag tagsüber feuchtwarme und instabile Luft zum Alpenraum.

Eine Kaltfront zieht in den Abendstunden über die Alpennordseite hinweg. Dahinter folgt mit einem neuen Zwischenhoch am Mittwoch wieder kühlere und trockene Luft. Inneralpin meist stark bewölkt, auf der Alpennordseite am Vormittag noch teilweise sonnig. Am Vormittag in Nord- und Mittelbünden teils aus Süden übergreifender Regen, im Verlauf des Nachmittags in allen Regionen aus Westen einige, lokal kräftige Schauer und Gewitter.

Temperatur in den Niederungen am frühen Morgen um 12 und am Nachmittag 22 bis 26 Grad. In Gewitternähe starke, lokal stürmische Böen möglich. In den Bergen mässiger, in den Hochalpen teils starker Südwest- bis Westwind. Nullgradgrenze um 3200 Meter, abends gegen rund 2800 Meter sinkend.

Oberhalb 3000 Meter im Berner Oberland um 10, sonst nur wenige cm Neuschnee. Teilweise sonnig, am Vormittag auf der Alpennordseite bereits erste Schauer möglich. Am Nachmittag meist bewölkt und aus Westen Schauer oder Gewitter, auf der Alpennordseite teils heftige Gewitter möglich. Temperatur in den Niederungen am frühen Morgen um 13, am Nachmittag um 23 Grad.

In Gewitternähe starke Böen. In den Bergen schwacher, ab Mittag mässiger bis starker Südwestwind. Nullgradgrenze tagsüber auf 3400 Metern, am Abend auf 2600 Meter sinkend. Berge im Tagesverlauf zunehmend in Wolken.

Oberhalb von 2800 Metern bis Mittwochmorgen 5 bis 20 cm Neuschnee. Auf der Alpensüdseite meist stark bewölkt mit Schauern und Gewittern, vor allem im Mittel- und Südtessin am frühen Morgen und ab dem Nachmittag. Im Engadin bewölkt und regnerisch. Temperatur in den Niederungen am frühen Morgen um 18, am Nachmittag um 22, im Oberengadin um 14 Grad.

In den Bergen zeitweise starker Südwestwind. Nullgradgrenze auf rund 3000 Meter sinkend. Gipfel und Hänge meist in Wolken





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