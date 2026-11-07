Werro und Ehammer sind Schweizer Leichtathleten des Jahres 2026

Audrey Werro und Simon Ehammer erhalten die höchste Auszeichnung der Schweizer Leichtathletik. Die Preisträger wurden bei der Swiss Athletics Night in Bern geehrt und feierten ihre Erfolge des Jahres 2026.

Audrey Werro und Simon Ehammer wurden von einer Fachjury und den Fans zu den Schweizer Leichtathleten des Jahres 2026 gekürt. Die Ehrung fand im Rahmen der Swiss Athletics Night in Bern statt. Die beiden Spitzensportler repräsentieren damit die Spitze der Schweizer Leichtathletik und werden für ihre herausragenden Leistungen im vergangenen Jahr gewürdigt.

Audrey Werro aus Freiburg war zum ersten Mal zur Schweizer Leichtathletin des Jahres gewählt worden. Diese Auszeichnung folgte einer absolut dominanten Saison der 22-jährigen Läuferin. Im Freien verlor sie in diesem Jahr kein einziges Rennen über die Distanz von 800 Metern. Ihre Leistungen etablierten sie als eine der stärksten Mittelstreckenläuferinnen Europas.

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Ein besonderer Höhepunkt war der Gewinn der Europameisterschaftsgoldmedaille. Mit ihrer Laufzeit von 1:53,70 Minuten näherte sie sich dem bestehenden Weltrekord der Tschechin Jarmila Kratochvilova aus dem Jahr 1983 nur noch um 42 Hundertstel Sekunden an. Zusätzlich wurde Audrey Werro offiziell zur Europas Leichtathletin des Jahres 2026 ernannt, was ihre internationale Bedeutung unterstreicht.

Simon Ehammer setzt neue Maßstäbe

Simon Ehammer aus Appenzell erhielt die Auszeichnung zum fünften Mal. Zuvor wurde er bereits in den Jahren 2020, 2022, 2024 und 2025 geehrt. Der 26-jährige Athlet zeigte im Februar an den Hallen-Weltmeisterschaften in Torun eine spektakuläre Leistung. Er gewann den Siebenkampf und stellte dabei mit 6670 Punkten einen neuen Weltrekord auf.

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Bei den Freiluftwettbewerben erzielte Ehammer weitere historische Erfolge. Als erster Schweizer siegte er beim prestigeträchtigen Mehrkampf-Meeting in Götzis. Während dieses Zehnkampfs verbesserte er seinen eigenen nationalen Rekord im Weitsprung auf 8,51 Meter. Darüber hinaus sicherte er sich bei den Europameisterschaften im Weitsprung die Silbermedaille.

Auszeichnungen für Trainer und Teams

Die Kommission Leistungssport von Swiss Athletics hat Christine Berset Nuoffer zur Trainerin des Jahres gewählt. Die 53-jährige Freiburgerin ist dafür verantwortlich, dass Audrey Werro zu einer Topläuferin geformt wurde. Ihre methodische Arbeit und ihre langjährige Betreuung waren entscheidend für die Entwicklung der Schweizer Meisterin und Europameisterin.

Der Swiss Athletics Award, der für ein außergewöhnliches Engagement in der Schweizer Leichtathletik verliehen wird, ging an das Trainerteam von Simon Ehammer. Zu diesem Team gehören René Wyler, Karl Wyler, Yves Zellweger und Roman Wagner. Die Auszeichnung würdigt die gemeinsame Arbeit und die strategische Planung, die zum Erfolg der Sportler beitrug.